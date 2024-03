(PLO)- Mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Công an Đồng Tháp phát hiện 4 bị can đã sử dụng các thông tin mua được để đăng ký tham gia cá độ bóng đá trên mạng với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng

Ngày 1-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Thái Nhựt Phương (47 tuổi), La Trần Thế Ngọc (43 tuổi), Chế Thanh Tú (36 tuổi) và Nguyễn Thanh Khải (47 tuổi, cùng TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về tội đánh bạc.

Bốn bị can này trước đó đã bị khởi tố về tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến 2024, Phương, Ngọc, Tú, Khải đã câu kết, móc nối với các bị can khác trong vụ án hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của nhiều người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khởi tố và bắt tạm giam Phương, Ngọc, Tú, Khải.

Bị can Chế Thanh Tú và Nguyễn Thanh Khải bị cáo buộc cá độ bóng qua mạng.

Mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện 4 bị can còn tham gia đánh bạc qua mạng với quy mô lớn.

Cụ thể, sau khi có được thông tin tài khoản ngân hàng, các bị can sử dụng các tài khoản này đăng ký tài khoản tại các trang Web cá cược trực tuyến như: Fun88, Jbo, V7, Dafabet,… để cá độ bóng đá được thua bằng tiền qua mạng.

Bị can Thái Nhựt Phương, La Trần Thế Ngọc cùng với 2 bị can trên đã mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đem đi đăng ký tài khoản để cá độ bóng đá qua mạng

Số tiền mà các bị can sử dụng cá độ bóng đá cho mỗi trận dao động từ 1-20 triệu đồng với tổng số tiền giao dịch đánh bạc lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các bị can, Cơ quan công an thu giữ 157 điện thoại di động, 22 máy tính xách tay, 16 sổ ghi chép thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản cá cược cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác phục vụ hành vi đánh bạc qua mạng Internet.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

