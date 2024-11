41 lần lừa cho số trúng giải đặc biệt, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng 21/11/2024 12:48

Sáng 21-11, Chủ tịch UBND thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa (Long An) Nguyễn Văn Phol vừa trao giấy khen đột xuất của Chủ tịch UBND huyện cho một số cá nhân thuộc Công an thị trấn Bình Phong Thạnh đã điều tra, khám phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của một phụ nữ bằng thủ đoạn cho số để mua vé số trúng giải đặc biệt.

Các cá nhân được khen thưởng trong vụ án lừa đảo cho số trúng đặc biệt. Ảnh: CA

Theo đó, vào giữa tháng 9-2024, thông qua mạng xã hội bà NTHT (35 tuổi, ngụ thị trấn Bình Phong Thạnh) quen với Chế Minh Thúy (40 tuổi, ngụ huyện Mộc Hóa, Long An).

Sau đó, bà Thúy nhắn tin qua zalo liên lạc tự giới thiệu có khả năng cúng giải hạn, lấy lộc để giúp chị T mua vé số trúng thưởng giải đặc biệt cả cặp theo ý muốn.

Do nhẹ dạ chị T đã chuyển khoản cho Thúy và giao tiền mặt 41 lần hơn 395 triệu đồng để có số trúng giải đặc biệt. Tuy nhiên, số Thúy cung cấp chưa lần nào trúng giải thưởng.

Chế Minh Thúy lợi dụng sự nhẹ dạ, lòng tin của nạn nhân, lừa 41 lần bằng thủ đoạn cho số trúng đặc biệt để chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Ảnh: CA



Biết bị Thúy lừa nên ngày 31-10, chị T đã đến công an tố giác việc bị đảo chiếm đoạt tài sản. Tiến hành điều tra truy xét, ngày 14-11, Công an thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa mời Thúy về làm việc.

Tại đây, Thúy thừa nhận không có chức năng cúng giải hạn, lấy tài lộc mà chỉ bịa chuyện để chiếm đoạt những người mơ trúng số qua mạng xã hội.

Công an thị trấn Bình Phong Thạnh bàn giao hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Hóa thụ lý theo thẩm quyền để khởi tố vụ án, bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.