Phát hiện vụ mua bán gần 5.000 viên thuốc lắc và 1 kg ma túy 24/11/2024 16:37

Ngày 24-11, một nguồn tin cho biết cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can Lê Xuân Lưu (53 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cùng thời điểm, cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột khởi tố Quang Minh Dũng (18 tuổi, ngụ xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thời điểm công an bắt quả tang Chu Minh Ngọc Thắng vận chuyển ma túy. Ảnh: S.Đ

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột khởi tố Chu Minh Ngọc Thắng (34 tuổi, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời chuyển hồ sơ bị can này cho Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Công an TP Buôn Ma Thuột phát hiện một nhóm người mua bán ma túy hoạt động rất tinh vi, quy mô lớn nên xác lập chuyên án để điều tra.

Chiều 26-8, công an phát hiện Chu Minh Ngọc Thắng điều khiển xe máy chở một thùng hàng ra khỏi nhà nên lập tức chốt chặn, kiểm tra.

Số lượng lớn ma túy bị phát hiện. Ảnh: S.Đ

Kiểm tra thùng hàng của Thắng, công an phát hiện 4.960 viên ma túy loại MDMA (thuốc lắc) và 1 kg ma túy loại Ketamine được ngụy trang trong thùng thuốc nam.

Điều tra mở rộng, ngày 29-8 công an bắt giữ Lê Xuân Lưu, Quang Minh Dũng.