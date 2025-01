Mâu thuẫn ăn nhậu rồi đánh nhau như phim ở vùng ven TP.HCM 02/01/2025 18:32

Ngày 2-1, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc A xác minh làm rõ vụ việc nhóm người đánh nhau trên đường.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip 37 giây ghi lại cảnh hai người đàn ông bị hai người khác dùng chân đạp, đá vào mặt, đầu,... rồi dùng tay đấm mạnh vào mặt một cách dã man.

Hai người đàn ông đánh hai người khác khiến người xem không dám can ngăn. Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, người đàn ông mặc áo khoác xanh sau khi đánh, đá còn dùng hai cây như cây mía đánh liên tiếp vào đầu người khác và cầm vật màu đen, giống dao chặt mía hăm dọa…

Do bị đánh tới tấp, hai nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận. Một nạn nhân đã đứng dậy bỏ chạy, người còn lại tiếp tục bị đánh tới tấp. Chứng kiến vụ việc nhưng không một ai dám can ngăn do nhóm người quá manh động.

Hiện công an đã triệu tập hai người liên quan lên trụ sở để xác minh, xử lý. Ảnh cắt từ clip

Theo một tin của PLO, sự việc diễn ra lúc 15 giờ cùng ngày trên đường Nguyễn Thị Trọn, đoạn gần ngã tư Toàn Trung (ấp 9, xã Vĩnh Lộc A).

Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn từ việc ăn nhậu. Các nạn nhân bị đánh cũng không trình báo công an.

Công an đã triệu tập hai người liên quan trong vụ việc lên lấy lời khai, làm rõ.