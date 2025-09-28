Công an Đồng Nai kiểm tra tiệm sửa xe để phòng ngừa tiếp tay cho 'quái xế’ 28/09/2025 15:08

(PLO)- Công an đã đồng loạt kiểm tra các tiệm sửa xe để phòng ngừa các cửa tiệm độ xe cho "quái xế" tụ tập đua xe trái phép, gây mất trật tự an ninh trật tự.

Ngày 28-9, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, thời gian qua Công an xã Lộc Thành đã đồng loạt kiểm tra các tiệm sửa xe, cửa hàng kinh doanh phụ tùng, linh kiện xe gắn máy, kịp thời chấn chỉnh tình trạng “độ xe” để tụ tập đua xe trái phép, gây mất trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Theo cơ quan công an, một bộ phận thanh thiếu niên có xu hướng thể hiện cá tính bằng cách thay đổi dáng xe, độ pô tạo tiếng nổ lớn, chạy tốc độ cao, gây ồn ào, bức xúc cho cộng đồng, đặc biệt vào ban đêm.

Công an làm việc với các tiệm sửa xe máy để làm cam kết không độ xe cho "quái xế". Ảnh: CA.

Lợi dụng nhu cầu này, nhiều cơ sở sửa xe, buôn bán phụ tùng đã hình thành “thị trường ngầm”, cung cấp dịch vụ thay đổi kết cấu, nâng công suất, cắt chế ống xả… bất chấp nguy hiểm tiềm ẩn, miễn có lợi nhuận.

Qua rà soát, 24 cơ sở kinh doanh, sửa chữa xe gắn máy trên địa bàn đã được yêu cầu ký cam kết không “độ xe”, không gắn linh kiện trái thiết kế của nhà sản xuất, không kinh doanh phụ tùng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Công an xã Lộc Thành kêu gọi các cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa, buôn bán phụ tùng xe gắn máy chấp hành nghiêm quy định pháp luật.