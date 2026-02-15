Bruno Fernandes chịu tổn thất 9 triệu bảng Anh 15/02/2026 06:16

(PLO)- Bruno Fernandes chịu tổn thất 9 triệu bảng Anh khi đóng góp một khoản đáng kể cho ngân sách nhà nước trong suốt thời gian thi đấu cho Manchester United.

Tờ Mirror (Anh) đưa tin, Bruno Fernandes chịu tổn thất 9 triệu bảng Anh khi đóng một khoản tiền thuế khổng lồ trong năm qua giữa lúc tương lai của anh tại Manchester United vẫn còn chưa chắc chắn. Đội trưởng Bruno Fernandes, người kiếm được khoảng 300.000 bảng mỗi tuần, nằm trong số những người đóng thuế cao nhất ở Anh.

Chỉ trong 12 tháng qua, Bruno Fernandes đã nộp khoảng 9 triệu bảng Anh cho Kho bạc Nhà nước, theo danh sách thuế mới được công bố của tờ Sunday Times (Anh). Thu nhập đáng kể của Bruno phản ánh vị thế của anh như là cầu thủ đáng tin cậy nhất trong suốt giai đoạn đầy biến động của đội chủ sân Old Trafford, khi chứng kiến ​​nhiều HLV đến rồi đi.

Các báo cáo cho thấy Bruno Fernandes đã mệt mỏi với những biến động liên tục, khi người đồng hương Bồ Đào Nha Ruben Amorim trở thành HLV mới nhất bị MU sa thải. Bruno Fernandes trước đây từng cân nhắc chuyển đến giải Saudi Pro League của Saudi Arabia thi đấu, nhưng đã từ chối lời đề nghị đến quốc gia vùng Vịnh này vào mùa hè năm ngoái.

Bruno Fernandes chịu tổn thất 9 triệu bảng tiền thuế tại Anh. ẢNH: CAMERA SPORTS

Những lời đề nghị mới dành cho Bruno gần như chắc chắn sẽ đến vào mùa hè này, mặc dù người hâm mộ hy vọng sự hồi sinh của MU dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick có thể thuyết phục cầu thủ 31 tuổi người Bồ Đào Nha ở lại Old Trafford. Hợp đồng của Bruno Fernandes tại MU có thời hạn đến mùa hè năm 2027, với điều khoản gia hạn thêm 12 tháng.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn về mặt tài chính khi chuyển đến Saudi Arabia là điều không thể phủ nhận với mọi cầu thủ. Ngoài mức lương khổng lồ, các cầu thủ bóng đá không phải đóng thuế thu nhập ở vương quốc này. Điều này trái ngược hoàn toàn với mức thuế 45% đối với thu nhập trên 125.000 bảng Anh ở Anh.

Mặc dù có lẽ Bruno Fernandes không thể mơ tới mức thu nhập khổng lồ 3,74 triệu bảng mỗi tuần của Cristiano Ronaldo, nhưng một mức lương khoảng 1 triệu bảng Anh cũng không phải là điều không thể. Ví dụ như Karim Benzema và Riyad Mahrez, cả hai đều kiếm được hơn 800.000 bảng mỗi tuần tại Saudi Arabia.

Bruno Fernandes thậm chí còn không phải là người đóng thuế nhiều nhất ở Manchester United. Người đó là Casemiro, một cầu thủ chắc chắn sẽ rời Old Trafford vào mùa hè. Theo danh sách của tờ Sunday Times, tiền vệ người Brazil Casemiro kiếm được khoản tiền khổng lồ 375.000 bảng mỗi tuần, điều đó có nghĩa là anh ta đã phải trả gần 11 triệu bảng tiền thuế trong năm qua.

Casemiro đóng thuế 11 triệu bảng tại Anh. ẢNH: PA WIRE

Điều đó cũng đưa Casemiro trở thành người đóng thuế cao thứ ba trong bóng đá Anh, chỉ đứng sau Erling Haaland của Manchester City (17 triệu bảng Anh) và Mohamed Salah của Liverpool (14,5 triệu bảng Anh).

Raheem Sterling, người vừa chia tay Chelsea theo thỏa thuận chung, đã đóng thuế 9,8 triệu bảng Anh, nhiều hơn 100.000 bảng so với Virgil van Dijk của Liverpool. Bruno Fernandes có mức thuế thu nhập ngang bằng với Bernardo Silva của Man City, ở mức 9 triệu bảng Anh. Các ngôi sao âm nhạc Harry Styles và Ed Sheeran, cùng với võ sĩ quyền Anh Anthony Joshua, cũng góp mặt trong top 100 người đóng thuế cao nhất tại Anh.