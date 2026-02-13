Nguyên nhân 267 km cao tốc Bắc - Nam chưa thể thông xe 13/02/2026 12:02

(PLO)- Sau nhiều lần ấn định mốc thông xe, bốn dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng ngãi - Vân Phong vẫn chưa thể đưa vào khai thác như kỳ vọng.

Bốn dự án thành phần gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong dài khoảng 267 km được xem là “mắt xích” cuối cùng để nối thông tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua miền Trung. Khi hoàn thành, tuyến sẽ thông suốt từ Hà Nội đến TP.HCM.

Chính vì vậy, nhiều người dân háo hức chờ ngày thông xe để rút ngắn thời gian di chuyển, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Chờ đợi rồi… tiếc nuối

Anh Phan Văn Thắng (Đồng Nai) cho biết suốt hai tháng qua anh theo dõi sát tiến độ để đưa gia đình đi ô tô về Nghệ An đón tết. Ban đầu, anh dự định xuất phát sớm nhưng khi biết thông tin dự kiến ngày 11-2 sẽ thông xe, anh quyết định dời lịch để “bóc tem” tuyến mới.

Sau đó, mốc thông xe tiếp tục lùi sang trưa 12-2, gia đình anh tiếp tục chờ. Đến khi di chuyển đến khu vực dự án, anh mới biết việc khai thác tiếp tục hoãn.

Nhiều hạng mục trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung vẫn chưa hoàn thiện. Ảnh: CTV

“Thực sự tôi rất tiếc. Nếu thông xe, hành trình của gia đình tôi sẽ thuận lợi hơn nhiều, đi quốc lộ 1 vừa đông vừa mệt” - anh Thắng chia sẻ.

Không riêng anh Thắng, nhiều người có kế hoạch đi qua đoạn cao tốc này cũng bày tỏ sự hụt hẫng. Một số người còn chuẩn bị sẵn máy quay để ghi lại trải nghiệm trên tuyến mới. Tuy nhiên, tất cả phải thay đổi kế hoạch vào phút cuối.

Anh Thái Văn Dũng (TP.HCM) cho biết gia đình anh đã căn ngày để chia sẻ trực tiếp hành trình trên mạng xã hội. “Khi thấy thông báo hoãn thông xe đoạn cao tốc này, mọi dự tính đều phải dừng lại” - anh nói.

Vì sao phút cuối lại hoãn?

Thực tế, bốn dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung từng được kỳ vọng đưa vào khai thác trong năm 2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công không đạt như kế hoạch ban đầu.

Sau lần lùi tiến độ đầu tiên, cơ quan chức năng yêu cầu đẩy nhanh để kịp đưa vào sử dụng trước thời điểm tổ chức Đại hội XIV của Đảng. Thế nhưng tiến độ này không đạt, phần lớn hạng mục vẫn chưa được nghiệm thu hoàn chỉnh.

Tiếp đó, Bộ Xây dựng cùng các đơn vị liên quan tiếp tục đặt mục tiêu thông xe trước Tết Nguyên đán. Phương án được áp dụng là “xong đến đâu nghiệm thu đến đó” nhằm sớm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp tết.

Trong hai ngày 5 và 6-2, Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã chấp thuận nghiệm thu có điều kiện một số đoạn.

Cụ thể, dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được khai thác trước 44 km/88 km. Dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km dự kiến khai thác toàn tuyến. Dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 61,7 km được đưa vào sử dụng khoảng 20 km. Riêng dự án Chí Thạnh - Vân Phong dài 48 km dự kiến khai thác trước 36 km.

Biển báo giao thông trên tuyến cao tốc được lắp đặt nhưng thiếu đội ngũ vận hành tuyến. Ảnh: quynhon

Việc nghiệm thu có điều kiện được xem là bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, đây chưa phải nghiệm thu hoàn toàn. Theo quy định, chỉ khi công trình được nghiệm thu đầy đủ, Cục Đường bộ mới kiểm đếm, tiếp nhận và tổ chức giao thông.

Trong khi đó, với hình thức nghiệm thu có điều kiện, công trình chưa được bàn giao cho cơ quan chuyên trách vận hành. Ban Quản lý dự án phải tự tổ chức khai thác và chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố.

Điều này tạo áp lực rất lớn, nhất là trong bối cảnh cao điểm tết. Các dự án giai đoạn này chỉ có 4 làn xe hạn chế, chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục. Khi lưu lượng phương tiện tăng cao, nếu xảy ra va chạm hoặc xe hư hỏng giữa đường, việc xử lý sẽ rất khó khăn.

Thực tế đã bộc lộ khi đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được cho xe lưu thông thử nghiệm. Lượng phương tiện đổ vào đông, có thời điểm ùn ứ cục bộ. Ban Quản lý dự án 2 đánh giá năng lực tổ chức khai thác còn bất cập, nhất là phương án xử lý sự cố.

Một lãnh đạo Ban Quản lý dự án cho biết các đơn vị rất mong muốn đưa những đoạn đã nghiệm thu vào sử dụng, nhưng nếu xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong giai đoạn cao điểm, trách nhiệm và hệ lụy sẽ rất lớn.

“Chúng tôi phải cân nhắc giữa tiến độ và an toàn. Khi điều kiện vận hành chưa thật sự bảo đảm, việc tạm hoãn là cần thiết” - vị này nói.

Ngoài ra, việc ký hợp đồng với đơn vị quản lý vận hành tạm thời trong thời điểm sát tết cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực và kinh nghiệm tổ chức giao thông cao tốc.

Đại diện các Ban Quản lý dự án cho biết sau Tết sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục theo yêu cầu, bổ sung biển báo, hoàn chỉnh phương án tổ chức giao thông. Thời điểm thông xe chính thức sẽ được công bố khi bảo đảm đầy đủ điều kiện kỹ thuật và an toàn.