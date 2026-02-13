Để thời gian chờ bay thành ‘trạm dừng cảm xúc’ của lữ khách hạnh phúc 13/02/2026 21:14

(PLO)- Tết, giữa dòng người hối hả ngược xuôi, gạt qua nỗi lo về sự đông đúc, hãy “mở khoá” một Tân Sơn Nhất rất khác qua lăng kính của hệ sinh thái SASCO, tận hưởng trọn vẹn văn hoá bản địa và tinh thần nghệ nhân tinh tế, để mỗi phút giây chờ đợi trở thành ký ức đẹp đẽ của ngày Tết sum vầy hay những chuyến viễn du.

Có bao giờ bạn nghĩ, chuyến đi thực sự không bắt đầu khi máy bay cất cánh, mà là ngay từ khoảnh khắc đến tiền sảnh sân bay, háo hức với những bước chân khám phá.

Ký ức vỗ về trong từng "điểm chạm" vị giác

Nếu bạn thuộc team "có thực mới vực được đạo" nhưng lại cực kỳ kén chọn về gu thưởng thức thì hệ thống nhà hàng của SASCO, đặc biệt là Cuisine de Saigon hay The Phoenix, sẽ là một cú "plot twist" đầy bất ngờ. Quên đi khái niệm "đồ ăn sân bay" công nghiệp nhạt nhẽo, du khách dễ dàng tìm thấy một “Sài Gòn Retro” thu nhỏ với những mảng tường gạch bông và ô cửa nhuốm màu thời gian.

Điều thực sự đặc biệt là tinh thần "nghệ nhân" trong từng món ăn: Phở Sen thanh tao an lành, một tô bún bò Huế dậy vị miền Trung, một dĩa cơm tấm Sài gòn thơm nồng, nóng hổi.. tất cả tạo nên hương vị vỗ về, xoa dịu những nôn nao ngày cận Tết.

Chẳng cần đi đâu xa, "hương vị Sài Gòn" níu chân người lữ khách ngay tại sân bay với dĩa cơm tấm sườn thơm lừng đậm đà ký ức…

Đó là cách SASCO kể câu chuyện văn hoá bản địa tại cửa ngõ hàng không sôi động bậc nhất cả nước, để dù đi đâu, hương vị và ký ức Việt Nam vẫn vương vấn mãi.

Gói ghém "Tinh hoa quà Việt" - Mang Tết đi cùng

Trong không gian lộng lẫy, ngập tràn hương vị Tết của khu vực bán lẻ SASCO Shop, mua sắm đã được nâng tầm thành trải nghiệm văn hoá. Nhiều du khách dành cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nghía những gian hàng được bài trí như những triển lãm thu nhỏ mang tên "Tinh hoa quà Việt".

Tết là mùa của những thức quà đặc sắc. Gói ghém cả mùa xuân với những thức quà "Tinh hoa Việt", để mỗi món quà trao đi là một câu chuyện văn hoá được kể lại.

Với danh mục hàng hóa phong phú, SASCO Shop mang đến những sản phẩm thủ công tinh xảo và đặc sản vùng miền đặc sắc: sơn mài, khảm trai, gốm sứ làng nghề truyền thống, cà phê thượng hạng, bánh mứt đậm vị Tết …tất cả hiện diện sinh động mời gọi du khách. Chọn một món quà “Tinh hoa Việt” như thể đang gói ghém cả bầu trời ký ức, mang theo phong vị Tết Việt lên những tầng mây, để dù hạ cánh ở phương trời nào, hơi ấm quê hương vẫn hiện hữu trên tay người nhận.

Nhận “ưu đãi” trên toàn chuỗi SASCO Duty Free

Chào đón năm mới 2026, dù bạn đang chuẩn bị cất cánh du xuân hay vừa đáp chuyến bay trở về đoàn viên, SASCO Duty Free dành tặng bạn chương trình ưu đãi thể bỏ lỡ tại cả ga đi và ga đến Nhà ga T2 Tân Sơn Nhất. Đây là cơ hội tuyệt vời để sở hữu hay làm quà tặng những món mỹ phẩm, Nước hoa, thời trang, Rượu và Bánh kẹo thượng hạng với mức chiết khấu siêu yêu.: Hóa đơn từ 100 USD, giảm ngay 10 USD; đặc quyền giảm ngay 15 và 25 USD khi thanh toán Thẻ Mastercard, UnionPay...

Từ những gian hàng miễn thuế sang trọng đến tư vấn chuyên nghiệp, SASCO Duty Free luôn mang đến du khách trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất cho mỗi hành trình bay.

Tận hưởng Tết của người lữ hành hạnh phúc

Đừng để sự bận rộn, đông đúc ngày Tết làm mờ đi niềm vui của những chuyến đi. Với hệ sinh thái dịch vụ đa dạng từ ẩm thực, mua sắm đến các phòng chờ thương gia của SASCO, du khách hoàn toàn có quyền lựa chọn cho mình một tâm thế tận hưởng hạnh phúc nhất.

Giữa nhịp hối hả của mùa đi lại, chắc bạn sẽ cần một khoảng lặng, nhấp một ngụm vang nồng, thưởng thức vị ấm của món ngon giữa giai điệu du dương, và nhìn ra đường băng nơi những hành trình mới bắt đầu. Tết này, chọn thư thái, chọn Rose Business lounge, Le Saigonnaise, hay the SENS bạn nhé.

Hương sắc Tết Việt: Bản giao hưởng ẩm thực trên mây

Có những hành trình không đo bằng dặm bay, mà đo bằng nhịp đập của con tim hướng về nhà. Giữa khoảng không bao la, khi những dặm dài ngăn cách dần thu hẹp, SASCO và nhà Tre xanh (Bamboo Airways) đã cùng nhau dệt nên một phong vị Tết trọn vẹn ngay tại khoang Thương gia.

Đó không chỉ là bữa ăn, mà là cuộc hội ngộ của phong vị ba miền. Là chút nồng nàn của núi rừng Tây Bắc ẩn mình trong ống cơm lam dẻo thơm; là vị ngọt lành, trù phú của phương Nam rực rỡ sắc xuân; và chẳng thể thiếu nét thanh tao, cầu kỳ của Hà Nội phố được chắt chiu qua từng sợi bún trắng trong ngần.

Tết chẳng ở đâu xa

Cận cảnh 'vibe' Tết 10 điểm không có nhưng tại The SENS Lounge, lung linh chờ đón bạn.

SASCO đã rất thành công khi định nghĩa thời gian chờ bay thành những khoảnh khắc tận hưởng. Đến sân bay Tân Sơn Nhất giờ đây là bước vào một hành trình cảm xúc trọn vẹn. Ở đó, mỗi dịch vụ đều là lời chào nồng nhiệt và mỗi trải nghiệm đều xứng đáng để "bật mood" cho ngày Tết thêm rực rỡ.