1 thí sinh đạt 10 điểm sau phúc khảo thi tốt nghiệp THPT 13/08/2025 15:13

(PLO)- Thí sinh có số báo danh 29034xxx là thí sinh duy nhất đạt được điểm 10 trong hơn 1.600 bài thi tốt nghiệp THPT được đề nghị chấm phúc khảo.

Vừa qua, nhiều địa phương trên cả nước đã công bố kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đáng chú ý, ở một số nơi, điểm số của thí sinh có sự thay đổi bất ngờ so với kết quả công bố ban đầu.

Kết quả thi này không chỉ để xét tốt nghiệp THPT mà còn để các thí sinh sử dụng xét tuyển vào đại học, cao đẳng nên những điều chỉnh nhỏ về điểm số cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả tuyển sinh của các em.

Ghi nhận tại tỉnh Nghệ An, theo báo cáo của Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, năm nay, toàn tỉnh có 1.642 bài thi được yêu cầu chấm phúc khảo, trong đó, có 1.584 bài thi của thí sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 58 bài thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Đặc biệt, có rất nhiều thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT rất cao, từ 9 điểm trở lên nhưng vẫn làm đơn phúc khảo. Kết quả, số bài thi được điều chỉnh điểm sau khi chấm phúc khảo không nhiều.

Nhưng đáng chú ý, trong số những thí sinh có kết quả thi được điều chỉnh, có một thí sinh với số báo danh 29034xxx đã đạt được điểm 10 tuyệt đối ở môn Vật lý sau khi chấm phúc khảo.

Điểm trước phúc khảo của thí sinh này cũng đã ở mức cao với 9.75 điểm, cao nhất trong bốn môn thi của em, gồm: Hóa học 8.75, Ngữ văn 7.0 và Toán 7.5 điểm.

Theo ghi nhận của PLO, tại một số tỉnh/thành khác cũng có những thay đổi bất ngờ về kết quả chấm thi phúc khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Như tại tỉnh Lào Cai, trong 350 bài thi chấm phúc khảo, có 02 bài thi được điều chỉnh điểm. Trong đó, một bài Ngữ văn tăng từ 6.75 lên 7 điểm và một thí sinh tăng từ 1,1 lên 8,85 điểm ở môn Sinh học vì thí sinh này ghi sai mã đề.

Hay như tại tỉnh Khánh Hòa, có 348 bài thi Ngữ văn được chấm phúc khảo thì có đến 148 bài thi được điều chỉnh tăng 0,25 điểm, một bài thi được điều chỉnh tăng 0,5 điểm và một bài thi tăng 0,75.