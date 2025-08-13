1 tỉnh có hàng trăm bài thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT được tăng điểm sau phúc khảo 13/08/2025 09:25

(PLO)- Trong gần 43% số bài thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2025 được điều chỉnh tăng điểm sau khi chấm phúc khảo tại tỉnh Khánh Hòa, mức tăng điểm cao nhất là 0,75.

Theo công bố mới đây của Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, có tới gần 43% thí sinh nộp đơn phúc khảo môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được điều chỉnh tăng điểm.

Theo thống kê, toàn tỉnh Khánh Hòa có 346 bài thi Ngữ văn được đề nghị phúc khảo sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT.

Kết quả cho thấy 196 bài thi được giữ nguyên điểm, 148 bài thi được điều chỉnh tăng 0,25 điểm, một bài thi được điều chỉnh tăng 0,5 điểm và một bài thi tăng 0,75.

Gần 43% bài thi Ngữ văn tại tỉnh Khánh Hòa được điều chỉnh tăng điểm sau khi phúc khảo

Nhiều thí sinh có điểm số rất cao ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 nhưng vẫn phúc khảo và được tăng điểm.

Tất cả những bài thi được điều chỉnh điểm có khá nhiều thí sinh có điểm thi từ 8 điểm trở lên. Tổng số bài thi được điều chỉnh tăng điểm chiếm gần 43% bài thi trong cùng một môn thi.

Phía Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cũng thông tin thêm, với các bài thi/môn thi trắc nghiệm, toàn bộ bài thi có điểm sau phúc khảo đều được giữ nguyên như điểm trước phúc khảo.

Trước đó, PLO đã thông tin, theo công bố kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Lào Cai, chỉ có hai bài thi được điều chỉnh điểm nhưng có một thí sinh trong đó được điều chỉnh tăng từ 1,1 điểm lên 8,85 điểm ở môn thi Sinh học.

Theo lý giải của Sở GD&ĐT tỉnh, nguyên nhân là do thí sinh này ghi sai và tô sai mã đề trên phiếu trả lời trắc nghiệm so với mã đề được phát, dẫn tới bài thi bị chấm theo đáp án của mã đề khác.

Một thí sinh khác của Lào Cai cũng được điều chỉnh tăng từ 6,75 lên 7.0 điểm ở bài thi Ngữ văn. Còn 348 bài thi phúc khảo còn lại của tỉnh giữ nguyên điểm số sau phúc khảo.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có hơn 1,16 triệu thí sinh dự thi. Trong đó, gần 1,14 triệu thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) và hơn 26.700 theo chương trình cũ (2006).

Bên cạnh xét tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi này còn được sử dụng để xét tuyển vào đại học và cao đẳng. Đến nay, công tác xét tuyển đại học và cao đẳng đang bước vào giai đoạn xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển để chuẩn bị cho việc công bố kết quả trúng tuyển từ 17 giờ ngày 20-8.