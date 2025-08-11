Chàng trai đoạt huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế: Dám ước mơ, dấn thân vì đam mê 11/08/2025 11:03

(PLO)- Sau khi giành huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế năm 2025, UBND tỉnh Gia Lai đã gặp mặt tuyên dương em Lê Kiến Thành, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Ngày 11-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, tuyên dương em Lê Kiến Thành - học sinh lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đoạt huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế 2025.

Tại buổi gặp mặt, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã chúc mừng, khen ngợi em Lê Kiến Thành đã mang về thành tích vẻ vang cho địa phương. Đồng thời, ông Giang cũng gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, các thầy cô giáo Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và phụ huynh em Lê Kiến Thành đã dày công giáo dục, bồi dưỡng.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng em Lê Kiến Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cuộc thi Olympic Tin học Quốc tế là sân chơi trí tuệ hàng đầu, nơi hội tụ những bộ óc trẻ xuất sắc nhất từ hơn 90 quốc gia.

“Với kỳ tích vượt qua hàng trăm đối thủ tài năng để bước lên bục vinh quang với tấm huy chương Vàng, em Lê Kiến Thành là minh chứng cho trí tuệ Việt Nam và cho khát vọng vươn xa của tuổi trẻ Gia Lai hôm nay” - ông Giang bày tỏ.

Dám ước mơ và dấn thân vì đam mê

Chia sẻ tại buổi tuyên dương, em Lê Kiến Thành bày tỏ cảm ơn chân thành, sâu sắc đến thầy cô, gia đình luôn là điểm tựa vững chắc để em theo đuổi đam mê.

Trên chặng đường đến với huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế 2025, không chỉ là những giờ luyện tập miệt mài, mà còn là bài học về sự kiên trì và sự tập trung cao độ.

Em Lê Kiến Thành nhắn nhủ các bạn trẻ giống mình hãy dám ước mơ và dấn thân vì đam mê.

"Thử thách lớn nhất khi đến Bolivia để tham dự kỳ thi là sự chênh lệch múi giờ và cái lạnh khắc nghiệt, khiến những ngày đầu em mất ngủ, cơ thể mệt mỏi, nhưng nhờ chuẩn bị kỹ và giữ vững tâm lý, em nhanh chóng thích nghi trước giờ thi.

Trong phòng thi, tiếng gõ bàn phím dồn dập cũng khiến em có chút căng thẳng, nhưng em đã cố gắng giữ nhịp và tập trung tối đa để hoàn thành tốt bài thi đến phút chót.

Không có nỗ lực nào là vô ích. Em mong rằng tấm huy chương này sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác dám ước mơ và dấn thân vì đam mê” - em Lê Kiến Thành chia sẻ.