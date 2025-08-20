Trước thềm năm học mới, Giám đốc Sở GD&ĐT TP chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề 'nóng' 20/08/2025 15:01

(PLO)- Trước thềm năm học mới, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề nóng liên quan đến cơ sở vật chất lẫn đội ngũ giáo viên.

Sáng 20-8, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết năm học và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2025-2026. Tham dự hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã chỉ đạo nhiều vấn đề "nóng" cần giải quyết trước khi năm học mới bắt đầu.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TT

Chuẩn bị chu đáo lễ khai giảng đặc biệt chưa từng có

Tại hội nghị, ông Hiếu đề nghị các thầy cô chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho lễ khai giảng, để ngày khai trường trở nên chỉn chu và ý nghĩa nhất. Năm nay, lễ khai giảng sẽ có sự tham dự và phát biểu của Tổng Bí thư, đồng thời ông cũng sẽ trực tiếp đánh trống khai trường.

Cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng phối hợp tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục – tiền thân của Bộ GD&ĐT ngày nay. Do vậy, không khí của lễ khai giảng năm nay không đơn thuần là một lễ hội thường niên, mà còn gắn với nhiều sự kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử và chính trị sâu sắc.

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 5-9 tới, kéo dài khoảng 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 cũng như một số kênh phát sóng khác.

“Vì vậy, tôi đề nghị tất cả các trường phải chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, từ cơ sở vật chất cho đến tinh thần học sinh, để đảm bảo các em có thể tham dự lễ khai giảng trực tuyến hoặc qua truyền hình một cách trọn vẹn nhất.

Cạnh đó, các trường cần có kế hoạch chi tiết, chú trọng đến các điều kiện an toàn như che mát, màn hình chiếu, đường truyền internet ổn định, đảm bảo các em học sinh không bị ảnh hưởng bởi nắng nóng hoặc thời tiết xấu" - ông Hiếu nhấn mạnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị Phòng Giáo dục Phổ thông và Văn phòng Sở có văn bản hướng dẫn cụ thể gửi đến các trường, đồng thời nắm bắt, theo dõi tình hình thực tế tại từng cơ sở. Nếu trường nào gặp khó khăn về cơ sở vật chất như không có tivi, không có mái che, không đủ thiết bị phục vụ truyền hình trực tiếp, thì cần báo cáo ngay để Sở phối hợp với chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ kịp thời.

“Sự thành công của buổi lễ không chỉ phụ thuộc vào cấp trên, mà còn nằm ở sự chủ động, trách nhiệm và sáng tạo của các hiệu trưởng và tập thể nhà trường. Tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị thật tốt để lễ khai giảng năm nay trở thành một dấu mốc đáng nhớ, thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết và sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành giáo dục TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung”.

Đẩy mạnh giải quyết cơ sở vật chất tại một số trường

Bên cạnh việc chuẩn bị cho lễ khai giảng, năm học mới cũng đặt ra hai yếu tố đặc biệt quan trọng: Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết hiện nay, ngay tại khu vực trung tâm thành phố vẫn còn ba trường học đang trong tình trạng ngổn ngang vật liệu, thi công dang dở gồm: Trường THCS Đức Trí, Trường THCS Chu Văn An và Trường THCS Minh Đức.

Sân trường Trường THCS Đức Trí sáng ngày 18-8 vẫn còn đang xây dựng. Ảnh: VD

“Hôm qua, tôi đã trực tiếp trao đổi với Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh. Ông cho biết đây là các dự án chuyển tiếp, trước đây do Ban quản lý dự án của Quận 1 làm chủ đầu tư. Nay, sau khi phân cấp, dự án thuộc về Ban quản lý khu vực.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng ai là chủ đầu tư, ai là đơn vị triển khai cũng cần phải có trách nhiệm phối hợp để hoàn thành công trình kịp thời, đảm bảo cho trường có điều kiện tổ chức khai giảng. Không thể để đến ngày khai giảng mà sân trường vẫn là công trường, máy móc ngổn ngang, bụi bặm, không đảm bảo an toàn. Điều này là không thể chấp nhận được” - ông Hiếu nói.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cũng cho biết chủ tịch phường đã cam kết sẽ chỉ đạo sát sao để kịp thời xử lý. Tuy nhiên, hiệu trưởng các trường cũng cần chủ động báo cáo với lãnh đạo Sở và chính quyền địa phương ngay khi phát sinh vấn đề. Ngay hôm qua, phía Sở GD&ĐT đã trực tiếp xuống hiện trường làm việc, rà soát và tính toán phương án.

Sân trường Trường THCS Minh Đức vẫn còn ngổn ngang khi năm học mới sắp tới. Ảnh: VD

Trong trường hợp không thể hoàn thiện kịp công trình, phải tạm dừng thi công, dọn dẹp máy móc để tạo ra một khoảng sân an toàn, sạch sẽ phục vụ cho lễ khai giảng. Ngoài ra, hiện vẫn có một số trường gặp khó khăn về cơ sở vật chất.

"Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc để than phiền hay kể khó, mà phải tập trung toàn lực để giải quyết những vấn đề cấp bách, nhất là các điều kiện tối thiểu cho học sinh đón năm học mới" - Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, trước đây, khi đi khảo sát tại khu vực Bình Dương đã nhiều lần nhấn mạnh về yếu tố an toàn trong trường học. Những nơi có tường bong tróc, sàn gạch nứt, trần lỏng lẻo, mái che hỏng... đều phải được khẩn trương khắc phục. Tất cả những gì có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và tâm lý của học sinh, chúng ta phải xử lý ngay, dứt khoát, không chần chừ.

Nhà vệ sinh: Chuyện nhỏ nhưng không nhỏ

Theo ông Hiếu, nếu ngay từ đầu năm học, nhà vệ sinh trong trường học mà học sinh không dám bước vào, thì hiệu trưởng trường đó không thể xem là hoàn thành nhiệm vụ. "Hiệu trưởng trong trường hợp này cần phải xem lại năng lực và trách nhiệm của mình đối với học sinh” - ông Hiếu nói.

Theo ông Hiếu, hiệu trưởng các trường phải quan tâm đến nhà vệ sinh. Nếu nhà vệ sinh khiến học sinh sợ hãi không dám đi, hiệu trưởng phải xem lại mình. Ảnh: NQ

Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, từng có lần Bí thư Thành ủy trực tiếp yêu cầu ông xuống kiểm tra nhà vệ sinh tại một số trường. Khi thấy tình trạng không đảm bảo, Bí thư thẳng thắn đặt câu hỏi: Học sinh không thể sử dụng nhà vệ sinh trong trường, vậy các anh nghĩ gì về điều đó?

Ngay sau đó, Bí thư chỉ đạo thành lập tổ giám sát có sự tham gia của phụ huynh. Theo ông, chỉ khi cha mẹ học sinh cùng đồng hành, giám sát và phản biện thì vấn đề mới được nhìn nhận đầy đủ và trách nhiệm mới rõ ràng.

"Nhiều hiệu trưởng kêu khó quá vì "không có tiền để làm", nhưng tôi xin hỏi đã vận động phụ huynh chưa, đã trình bày khó khăn với Ban đại diện cha mẹ học sinh chưa; đã cố gắng kêu gọi mạnh thường quân, huy động xã hội hóa để lo cho các điều kiện tối thiểu chưa? Nếu cả một ngôi trường mà không thể làm được một nhà vệ sinh sạch sẽ, tử tế cho học sinh, thì đó là một dấu hiệu bất ổn nghiêm trọng về tinh thần trách nhiệm và năng lực quản lý.

Học sinh đến trường mà không dám "trút bầu tâm sự" tại trường, phải nhịn đến khi về nhà, thì có thể sinh bệnh. Mà bệnh rồi thì các em làm sao có đủ sức khỏe để học"- ông Hiếu nói.

Do đó, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nhắn nhủ các hiệu trưởng cần chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh ngay từ đầu năm học – không chỉ giáo án, không chỉ kế hoạch, mà còn là từng nhà vệ sinh, từng bóng râm, từng ngọn gió mát trong sân trường.