Giảng viên trẻ có thể nhận lương tới 200 triệu/tháng tại Bách khoa Hà Nội 17/11/2025 13:59

(PLO)- Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai đề án thu hút tiến sĩ trẻ, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, với cơ chế đãi ngộ cạnh tranh.

Ngày 17-11, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo triển khai đề án thu hút và tuyển dụng giảng viên trẻ tài năng, chuyên gia và nhà khoa học giai đoạn 2025-2030 (HUST-Talent).

Đề án được xem là bước triển khai cụ thể tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh vai trò then chốt của giáo dục đại học trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

GS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết trong bối cảnh kinh tế tri thức và chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao giữ vai trò quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Đại học vì vậy phải là nơi tập trung nhân lực giỏi, tạo ra tri thức và lan tỏa đổi mới. Việc thu hút nhân tài được xem là yếu tố quan trọng để các trường đại học tự chủ và hội nhập quốc tế.

Trên thế giới, các trường đại học hàng đầu đều cạnh tranh mạnh mẽ trong việc tìm kiếm nhân lực chất lượng cao. HUST-Talent được xây dựng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và góp phần đưa Đại học Bách khoa Hà Nội vào nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.

Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai đề án thu hút tiến sĩ trẻ, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, với cơ chế đãi ngộ cạnh tranh. Ảnh: HUST

Theo kế hoạch, đến năm 2030 trường dự kiến thu hút ít nhất 300 giảng viên trẻ tài năng, chuyên gia và nhà khoa học trong và ngoài nước. Các vị trí tuyển dụng gồm giảng viên, trưởng phòng thí nghiệm, trưởng nhóm nghiên cứu; chuyên gia, nhà khoa học làm việc theo diện mời giảng hoặc làm chuyên gia, cố vấn cao cấp cho đại học.

Đối tượng mà đề án hướng tới gồm 3 nhóm chính: Tiến sĩ trẻ tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới hoặc có thành tích nghiên cứu nổi bật; giáo sư, phó giáo sư và chuyên gia công nghệ từ viện nghiên cứu, doanh nghiệp, start-up; các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành và nhà quản lý uy tín trong và ngoài nước.

Theo GS Vũ Văn Yêm, đề án HUST-Talent áp dụng trả lương theo cơ chế 3P - Position (vị trí), Personal (năng lực cá nhân) và Performance (hiệu quả công việc). Đây cũng là cơ chế thu nhập cho cán bộ, giảng viên được Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua.

Theo đó, trong 3 năm đầu, người được tuyển dụng được hưởng mức lương ưu đãi từ 60 đến 200 triệu đồng mỗi tháng tùy vị trí và cam kết công việc. Nhà trường đồng thời hỗ trợ chỗ ở, chi phí đi lại, visa, bảo hiểm sức khỏe HUSTCare và một số chế độ cho gia đình.

Cụ thể, với vị trí giảng viên là tiến sĩ trẻ, mức lương dao động 40-150 triệu đồng mỗi tháng. Các vị trí trưởng phòng thí nghiệm, trưởng nhóm nghiên cứu có mức chi trả 60-200 triệu đồng tùy năng lực và lĩnh vực chuyên môn.

Các chuyên gia, nhà khoa học làm việc theo hình thức hợp tác được trả thù lao theo nội dung công việc và chính sách của đề án.

Ngoài đãi ngộ tài chính, HUST-Talent tạo cơ hội để giảng viên xây dựng lộ trình nghề nghiệp, phát triển nhóm nghiên cứu, tham gia đề tài trọng điểm, hợp tác quốc tế và tiếp cận nguồn kinh phí nghiên cứu lên tới 500 triệu đồng/năm trong 2 năm đầu.

Đại học Bách khoa Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành hàng chục nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm trọng điểm, tăng gấp đôi số công bố quốc tế và thúc đẩy các công nghệ lõi, chuyển giao tri thức và sản phẩm ứng dụng.

Trường hướng đến trở thành trung tâm mạnh về đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của Hà Nội, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, đồng thời phấn đấu vào nhóm 100-150 đại học hàng đầu châu Á theo các bảng xếp hạng uy tín.