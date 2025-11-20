‘Bộ GD&ĐT chưa từng có ý tưởng đưa các trường đại học thuộc Bộ Y tế về mình’ 20/11/2025 17:51

(PLO)- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh Bộ GD&ĐT chưa từng có ý tưởng đưa các trường đại học thuộc Bộ Y tế về mình.

Ngày 20-11, Quốc hội dành trọn một ngày để thảo luận ở hội trường về ba dự án liên quan đến giáo dục- đào tạo và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Sự cao quý của nghề nghiệp không đến từ sự ưu ái vô điều kiện

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Chủ tịch Quốc hội, đến các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và toàn thể Quốc hội vì “đã dành cho ngành giáo dục và đội ngũ nhà giáo một ngày thật sự đặc biệt”.

Ông nói phiên họp hôm nay có rất nhiều điều đặc biệt: Ngành giáo dục được chúc mừng, nhiều bài hát được phát từ đầu giờ, các ý kiến rất cảm động và có đại biểu phát biểu rồi hát.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: QH

“Chúng tôi thật sự cảm nhận được đầy đủ sự chia sẻ, quan tâm, thấu hiểu từ các đại biểu” - ông nói và khẳng định với tư cách là những người trong cuộc, những người có trách nhiệm với ngành giáo dục - đào tạo, ông càng ngày càng hiểu sâu sắc rằng thể chế chính là một nguồn lực.

“Sự ủng hộ của các đại biểu Quốc hội như hôm nay chính là một nguồn lực quan trọng để giáo dục và đào tạo phát triển đột phá trong thời gian tới” - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói thêm.

Chia sẻ thêm, ông Nguyễn Kim Sơn nói nhiệm vụ của nhà giáo rất vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề, nhiều thách thức. “Chúng tôi hiểu rằng sự cao quý của nghề nghiệp không tự nhiên sinh ra, không nghiễm nhiên mà bền vững. Nó không đến từ sự ưu ái vô điều kiện, mà chỉ có bằng nỗ lực của chính mỗi nhà giáo. Chúng tôi nguyện làm hết sức mình để không phụ tình cảm, sự quan tâm, sự phó thác của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quý vị phụ huynh” - ông kết thúc bài phát biểu của mình trước Quốc hội.

Bộ GD&ĐT không can thiệp việc đào tạo các bác sĩ chuyên khoa

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn dành thời gian trao đổi, giải trình một số nội dung nhiều đại biểu quan tâm, nêu ý kiến.

Liên quan đến mô hình đại học vùng, Bộ trưởng nhấn mạnh mô hình này có vai trò và đóng góp trong đào tạo và nghiên cứu suốt thời gian vừa qua. Các nghị quyết của Đảng, từ Nghị quyết 29 đến Kết luận 91, sáu nghị quyết vùng và các nghị quyết khác đều nhấn mạnh cần phát triển các đại học quốc gia và đại học vùng thành các thực thể mạnh để đóng vai trò dẫn dắt, đầu tàu trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành giáo dục cho hay hiện nay các đại học vùng phân tán thành gần chục cơ sở là các đơn vị thành viên, đi ngược với tinh thần Nghị quyết 71 là giảm đầu mối, giảm cơ sở, tránh phân tán.

“Nếu tách đại học vùng ra thì sẽ thành mấy chục đơn vị, chia thành nhiều mảnh ghép nhỏ, còn phân tán hơn nữa. Điều đó cần hết sức cân nhắc” - ông Nguyễn Kim Sơn nói.

Bộ trưởng cũng nêu quan điểm nếu cấu trúc bên trong lỏng lẻo, quản lý cồng kềnh, điều đó phải khắc phục và tìm ra điểm trung gian nằm ở chỗ nào để giải quyết. “Điểm này chúng tôi sẽ xem xét kỹ” - ông nói thêm.

Một vấn đề khác được nhiều đại biểu quan tâm liên quan đến việc đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định Luật Giáo dục đại học không can thiệp vào việc quản lý và đào tạo chuyên khoa y tế, mà chỉ quy định nguyên tắc chung đối với đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của các ngành, các lĩnh vực theo đúng phạm vi quản lý nhà nước được giao cho Bộ GD&ĐT.

Ông Nguyễn Kim Sơn cho biết các chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa là đào tạo về năng lực, kỹ năng chuyên môn sâu sau đại học thuộc quản lý Bộ Y tế, bao gồm nội dung chuyên môn, chuẩn năng lực, điều kiện thực hành lâm sàng, chương trình đào tạo để cấp văn bằng trong hệ thống quốc dân đối với thạc sĩ và tiến sĩ.

“Việc đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, chuyên khoa III vẫn do Bộ Y tế tổ chức đào tạo từ trước đến nay. Nói một cách nôm na, Bộ GD&ĐT không can thiệp vào việc đào tạo các bác sĩ chuyên khoa này” - ông Sơn nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng dẫn điểm d khoản 2 Điều 8 dự thảo quy định: “Chương trình đào tạo chuyên sâu thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe cấp bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế quản lý”.

“Điều đó có nghĩa là Bộ GD&ĐT” không ôm phần này. Bộ GD&ĐT cũng chưa từng có ý tưởng đưa các trường đại học thuộc Bộ Y tế về mình” - Bộ trưởng nói thêm và cho biết hiện nay phần chuẩn chương trình đào tạo chuyên môn này vẫn do Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) tổ chức soạn thảo.

Ông Nguyễn Kim Sơn cho rằng cần phân biệt rạch ròi giữa quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và quản lý chuyên môn. Bộ GD&ĐT quản lý nhà nước bằng văn bản pháp quy, còn quản lý chuyên môn đặc thù là do bộ chuyên ngành thực hiện.

“Tôi xin nói rõ như vậy để tránh hiểu nhầm rằng Bộ GD&ĐT không tiếp thu gì cả. Điều đó có thể khiến cho một người buồn nhưng chúng tôi làm việc có nguyên tắc và chịu trách nhiệm về nguyên tắc của mình” - vẫn lời ông Nguyễn Kim Sơn.