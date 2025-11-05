Tuyển Việt Nam ở bảng tử thần, HLV đột ngột qua đời ngay trên sân 05/11/2025 10:29

(PLO)-Beckham nhận tước Hiệp sĩ và đó là thời khắc tự hào nhất của đời anh.

+ Thời khắc tự hào nhất của Beckham:

Cựu đội trưởng tuyển Anh, ông chủ của CLB Inter Miami đã nói như thế với báo chí trong buổi nhận tước hiệu Hiệp sĩ từ Vua Charles Đệ tam ở lâu đài Windsor.

Beckham nhận tước hiệu Hiệp sĩ từ Vua Charles Đệ tam. Ảnh:A.N

Cựu đội trưởng tuyển Anh từng khoác áo Tam sư 115 lần nay 50 tuổi, nhận tước hiệu cao quý từ Hoàng gia Anh. David Beckham nói: “Đây là thời khắc đáng tự hào nhất của đời tôi. Từ một cậu bé ở vùng đông London nay đến lâu đài Windsor để nhận tước hiệu từ Vua Charles Đệ tam thật là một giấc mơ dài đẹp. Tước hiệu ấy luôn quan trọng nhất, được trông đợi nhất trên thế giới này. Thời khắc này tôi không thể nào quên”.

David Beckham được cho là một “quý ông điển hình” của Anh, từ phong cách ăn mặc, đến cung cách ứng xử. Trong buổi nhận tước hiệu từ Vua Charles Đệ tam còn có vợ của Beckham, nhà thiết kế thời trang, ca sĩ Victoria Adam của nhóm nhạc Spice Girls.

Beckham là người có công cực lớn trong chiến dịch vận động đăng cai Olympic London 13 năm về trước.

+ HLV Mladen Zizovic qua đời ngay trên sân:

Nhà cầm quân Mladen Zizovic, 44 tuổi của CLB FK Radnicki 1923 chơi giải cao nhất Serbia đã đổ gục ngay trên sân ở khu kỹ thuật khi đang cầm quân. Mladen Zizovic bị một cơn đau tim tấn công bất ngờ.

HLV Mladen Zizovic đổ gục trên sân và qua đời ở tuổi 44. Ảnh:A.N

Trận đấu giữa Mladost và Radnicki 1923 diễn ra tại Lucani. Cơn đau tim bất ngờ tấn công nhà cầm quân 44 tuổi khiến ông đổ gục. Đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế của hai đội trên sân có chuyên môn cực tốt trong những tình huống bất ngờ nhưng không thể cứu vớt được HLV xấu số. Trước đây HLV Mladen Zizovic từng có ít lần khoác áo tuyển Bosnia-Herzegovina.

+ Tuyển Việt Nam có thể ở bảng tử thần?

14 giờ ngày 5-11, AFC tiến hành bốc thăm 4 bảng đấu VCK Futsal Asian Cup 2026 tại khán phòng MNC ở Jakarta, Indonesia. Tuyển Futsal Việt Nam đang có thứ hạng 26 thế giới và được phân ở nhóm hạt giống số 2 cùng với Uzbekistan, Afghanistan và Iraq. Nhóm số 1 gồm chủ nhà Indonesia, Iraq, Thái Lan và Nhật. Nhóm 3 có Kuwait, Tajikistan, Saudi Arabia, Kyrgyzstan. Nhóm 4 có Úc, Lebanon, Hàn Quốc và Malaysia.

Tuyển Futsal Việt Nam có thể rơi vào bảng tử thần? Ảnh:AFC

Khu vực Đông Nam Á chỉ có Thái Lan và Việt Nam là những đội dự World Cup nhiều nhất, trong đó, Việt Nam từng dự hai World Cup (2016 và 2021) đều vào vòng 16 đội. Tuy nhiên với việc phân nhóm hạt giống trên, tuyển Việt Nam có thể rơi vào bảng tử thần, nếu cùng với Iran (hay Thái Lan, Nhật Bản ở nhóm 1), rồi Tajikistan (hay Kyrgyzstan nhóm 3) và Úc hay Lebanon ở nhóm 4.

VCK Futsal Asian Cup 2026 diễn ra tại Indonesia ngay tháng đầu tiên của năm mới, từ ngày 27-1 đến 7-2.