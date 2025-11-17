Nghệ sĩ cải lương tuồng cổ Bửu Khánh, từng gắn bó với đoàn Minh Tơ, Huỳnh Long qua đời 17/11/2025 11:39

(PLO)- Nghệ sĩ cải lương tuồng cổ Bửu Khánh, người từng gắn bó với với đoàn Minh Tơ, Huỳnh Long qua đời sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Theo thông tin từ nghệ sĩ hát Bội Ngọc Khanh, nghệ sĩ cải lương tuồng cổ Bửu Khánh đã qua đời ở tuổi 72 vào 23 giờ 6 phút tối 16-11 (27-9 ÂL) tại Huế.

Nghệ sĩ Bửu Khánh (trái) và diễn viên Ái Vy (học trò do ông truyền nghề). Ảnh: Tư liệu.

Nghệ sĩ cải lương tuồng cổ Bửu Khánh sinh năm 1954, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tuồng cổ, anh trai của ông là cố NSƯT Bửu Truyện (chồng nữ nghệ sĩ Thanh Thế), các em là Mỹ Phụng, Bửu Ấn - tất cả đều theo nghề diễn viên. Cha của ông là nhạc sĩ đàn tranh Tám Chi, mẹ là nữ nghệ sĩ hát bội Tám Út.

Năm lên 8 tuổi, ông được cha mẹ cho theo học thầy Minh Tơ trong đoàn Đồng Ấu Minh Tơ. Năm 15 tuổi, ông theo anh trai diễn các vai kép nhì trên sân khấu đoàn Nam Thanh - Thu Ba, Mười Vàng. Sau này, ông về đoàn Hoa Xuân và gắn bó với đoàn Thanh Bình - Kim Mai cho đến khi về công tác tại Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long.

Nghệ sĩ Bửu Khánh được rèn luyện qua nhiều phong cách diễn xuất của nghệ thuật tuồng cổ. Ông đúc kết kinh nghiệm trong ca diễn kết hợp giữa vũ đạo và nội tâm, để các vai diễn luôn sinh động, có chiều sâu. Ông được nhận xét là diễn các vai tướng rất oai hùng, bộ múa rất chuẩn và đẹp, nhất là khi vuốt cặp lông trĩ gắn trên mão để thể hiện khí thế của những vai tướng.

Những năm tháng cuối đời, ông sống cùng gia đình ở TP Huế.