'Tử chiến trên không' rời rạp với doanh thu gần 252 tỉ đồng, dự kiến có phần 2 15/11/2025 08:35

(PLO)- Tử chiến trên không là phim hành động Việt có doanh thu cao với gần 252 tỉ đồng sau gần 2 tháng trụ rạp. Đạo diễn Hàm Trần hé lộ có phần 2.

Đạo diễn Hàm Trần của phim Tử chiến trên không vừa chia sẻ bài viết trên trang cá nhân nhằm tri ân khán giả khi phim đã trụ rạp 2 tháng và sắp đến tuần chiếu cuối cùng.

Theo đó, đạo diễn Hàm Trần xác nhận Tử chiến trên không sẽ kết thúc hành trình phòng vé sau ngày 16-11.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến xem Tử chiến trên không!

Thay mặt toàn thể dàn diễn viên và đoàn làm phim, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả đã đến ủng hộ bộ phim - đặc biệt là những người đã xem phim 7 lần! Cảm ơn các bạn rất nhiều từ tận đáy lòng..." – đạo diễn Hàm Trần viết.

Cuối bài viết, đạo diễn tiết lộ: "Với những ai đang chờ đợi phần tiếp theo, chúng tôi đã bắt đầu thực hiện rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào năm sau".

"Tử chiến trên không" rời rạp vào ngày 16-11. Ảnh: ĐPCC

Thành công của Tử chiến trên không giúp nhiều diễn viên được khán giả biết đến hơn. Họ cũng là một dàn diễn viên đồng đều, có sự gắn kết trong thời gian quảng bá phim nên nếu có phần hai, khán giả vẫn hy vọng được chứng kiến sự ăn ý này.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến 7 giờ 30 phút sáng 15-11, Tử chiến trên không đạt doanh thu hơn 251,8 tỉ đồng.

Thành tích này giúp đứa con tinh thần của Hàm Trần vượt Hai Phượng, trở thành phim hành động Việt Nam ăn khách nhất lịch sử phòng vé.

Sau khoảng 2 tháng công chiếu, tác phẩm giảm nhiệt mạnh, chỉ bán vé nhỏ giọt những ngày qua.

Theo đạo diễn Hàm Trần, dự kiến phim sẽ có phần 2.

Đạo diễn Hàm Trần chia sẻ: "Với Tử chiến trên không, khó khăn lớn nhất là làm sao để giữ khán giả cuốn vào câu chuyện phim mà không bị chán. Tôi phải tính toán kỹ nhịp phim. Để khi phim đang căng quá, phải có gì để khán giả thở. May mắn là với phim này, tôi thấy mọi người nhận xét là vừa phải".