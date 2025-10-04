'Tử chiến trên không' vượt mốc 200 tỉ đồng 04/10/2025 22:22

(PLO)- Sau 16 ngày ra rạp, phim Tử chiến trên không đã vượt mốc 200 tỉ đồng, là phim hành động ăn khách tại thị trường phim trong nước.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 21 giờ tối 4-10, phim Tử chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần, do Điện ảnh Công an Nhân dân chỉ đạo sản xuất đã đạt mốc 203,3 tỉ đồng.

Phim hành động Việt ăn khách nhất

Như vậy sau 16 ngày ra rạp, phim Tử chiến trên không đã chính thức chạm mốc 200 tỉ. Đây được xem là thành tích khá cao với dòng phim hành động thuần tuý tại Việt Nam.

Trong ngày hôm nay (số liệu đến 21 giờ ), Tử chiến trên không bán ra 88.381 vé trên 2.971 suất chiếu, thu về hơn 8,5 tỉ đồng. Ảnh: ĐPCC

Trước đó vào chiều cùng ngày, nhà sản xuất Tử chiến trên không cũng công khai số vé của phim là hơn 2,4 triệu vé.

"Hơn 2,4 triệu hành khách đã cùng lên chuyến bay Tử chiến trên không. Không còn lời nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc này! Đoàn làm phim chân thành cảm ơn tình yêu thương nồng nhiệt của quý vị khán giả dành cho bộ phim" – fanpage phim Tử chiến trên không viết.

Sau hơn nửa tháng chiếu rạp, Tử chiến trên không vẫn đứng đầu doanh thu phòng vé Việt Nam dù có khá nhiều phim ra rạp trong thời gian qua.

Gần đây nhất phim Tay anh giữ một vì sao và Chị ngã em nâng chính thức ra rạp. Tuy nhiên, 2 phim không tạo được hiệu ứng bùng nổ để có thể vượt phim của đạo diễn Hàm Trần.

Trên bảng doanh thu theo ngày, hiện Chị ngã em nâng (đạo diễn Vũ Thành Vinh) đang đứng vị trí thứ hai với hơn 2 tỉ đồng và Tay anh giữ một vì sao đứng vị trí thứ 3 với 1,6 tỉ đồng.

Có thể nói, Tử chiến trên không vẫn sẽ trụ rạp tốt trong thời gian tới và sẽ có thêm phần doanh thu đáng kể trước khi rời rạp. Nếu vượt được mốc 232 tỉ đồng, phim sẽ vượt Lật mặt 8: Vòng tay nắng để vào top 10 phim ăn khách nhất phòng vé Việt.

Ra mắt MV ca khúc chủ đề

Cũng trong tối nay, Ê-kíp Tử chiến trên không giới thiệu MV hoàn chỉnh ca khúc chủ đề của phim mang tên "Hi vọng" do ca sĩ Quốc Thiên thể hiện.

Đây không đơn thuần là sản phẩm âm nhạc mà còn là một phần quan trọng, góp phần đẩy cảm xúc của khán giả lên mức cao nhất về câu chuyện mà Tử chiến trên không mang đến.

MV Hi vọng do Quốc Thiên thể hiện. Nguồn: YEAH1 MUSIC

Trong phim, bài hát vang lên khi phi hành đoàn nhận huy chương sau trận chiến với không tặc, xen lẫn hình ảnh các nhân chứng lịch sử của vụ cướp máy bay năm xưa. Khoảnh khắc này kết nối quá khứ và hiện tại, khắc họa tinh thần anh dũng, bảo vệ bầu trời của thế hệ đi trước, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay.

Câu hát "Nguyện hi sinh cho quê hương, nguyện hi sinh vì yêu dấu trong tim mình" như một lời thề bất diệt, tôn vinh sự quả cảm của những con người bình thường nhưng làm nên điều phi thường.

MV tái hiện lại cuộc chiến anh dũng của lực lượng cảnh vệ khống chế không tặc để bảo vệ hành khách, mang đến cảm xúc hy vọng và quyết tâm của tất cả những người trên chuyến bay.

Lời ca "Hi sinh vì giấc mơ ngày mai, hi sinh để hi vọng không phai" tiếp tục nhấn mạnh tinh thần quả cảm ấy. Ca khúc chủ đề làm nổi bật thông điệp của bộ phim, đưa khán giả đến gần hơn với câu chuyện và cảm xúc sâu lắng. Với giọng hát nội lực của Quốc Thiên và phần phối khí điện ảnh, Hi vọng trở thành điểm nhấn đặc biệt, để lại dư âm lâu dài trong lòng người xem.

Đi cùng Tử chiến trên không, bài hát là lời tri ân gửi đến những người đã hi sinh để bảo vệ bầu trời bình yên.

Đồng thời, đây cũng là thông điệp mạnh mẽ gửi đến thế hệ hôm nay và mai sau: tinh thần quả cảm, khát vọng hòa bình và tình yêu Tổ quốc sẽ mãi được gìn giữ và tiếp nối, như một ngọn lửa được truyền từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.