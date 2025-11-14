Quán cà phê Đỗ Phủ - cơm tấm Đại Hàn cơ sở bí mật của Biệt động Sài Gòn Gia Định 14/11/2025 18:20

(PLO)- Di tích lịch sử nhà số 113A đường Đặng Dung, phường Tân Định TP.HCM được đề xuất tên gọi cho di tích là "Quán cà phê Đỗ Phủ - cơm tấm Đại Hàn, cơ sở bí mật của Biệt động Sài Gòn Gia Định".

Ngày 14-11, Trung tâm Bảo tồn di tích phối hợp UBND phường Gia Định tổ chức tọa đàm khoa học về Di tích lịch sử nhà số 113A đường Đặng Dung, phường Tân Định TP.HCM.

Tọa đàm nhằm làm sáng rõ lịch sử hình thành, những sự kiện và nhân vật… gắn liền với di tích, phương hướng bảo tồn và phát huy giá trị trị di tích.

Di tích lịch sử oai hùng cần được gìn giữ

Phát biểu tại tọa đàm, PGS. TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM, nhà số 113A đường Đặng Dung là là nơi tập kết, cất giấu vũ khí và là điểm liên lạc cho các chiến sĩ biệt động.

PGS. TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM,

"Các di tích biệt động cần được giữ nguyên hiện trạng như xưa và kết hợp với các hoạt động dịch vụ (quán cà phê, cơm tấm) để thu hút sự quan tâm của cộng đồng, đồng thời giúp mọi người hiểu rõ hơn về lịch sử và những đóng góp quan trọng của lực lượng biệt động trong cuộc kháng chiến chống Mỹ" , PGS-TS Hà Minh Hồng phát biểu.

Quán Cà phê Đỗ Phủ - cơm tấm Đại Hàn, cơ sở bí mật của Biệt động Sài Gòn Gia Định

Bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TPHCM - nhận định đây là Di tích Hầm nổi và Hộp thư bí mật của lực lượng Biệt động Sài gòn - Gia định.

"Nhiều năm qua, nơi đây là địa điểm thu hút nhiều du khách tham quan trong và ngoài nước, là điểm học tập lịch sử sinh động đối với thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.

Một địa điểm như thế cần được đầu tư để bảo tồn và phát huy giá trị: Giá trị Di sản văn hóa vật thể: Một kiến trúc cổ tồn tại gần 80 năm giữa lòng đô thị. Một căn nhà từng là “căn cứ địa cách mạng” giữa sào huyệt của kẻ thù, nay vẫn còn đó chứng tích “hộp thư bí mật”, chứng tích “hầm nổi”, chứng tích “chiếc tủ thoát hiểm” – bà Lê Tú Cẩm cho hay.

Cần xếp hạng sớm xếp hạng di tích

PGS.TS Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch hội khoa học Lịch sử Việt Nam nhìn nhận một trong những di tích quan trọng cần được công nhận là nhà số 113A đường Dung, nơi ghi dấu những chiến công của biệt động Sài Gòn.

PGS.TS Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch hội khoa học Lịch sử Việt Nam

"Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện hồ sơ để công nhận nhà 113A và các di tích liên quan là di tích lịch sử, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của Sài Gòn gia đình" – PGS.TS Phan Xuân Biên nói.

Phương án bảo vệ di tích cần phải đảm bảo an toàn, bao gồm việc bảo vệ ngôi nhà và các khu vực liên quan trong hệ thống di tích biệt động Sài Gòn, liên kết với các địa điểm khác như nhà 287/72 Nguyễn Đình Chiểu và các mục tiêu chiến lược khác.

"Cuối cùng, chúng tôi cũng lưu ý một số chi tiết trong hồ sơ cần được sửa chữa để đảm bảo tính chính xác lịch sử, như việc điều chỉnh các mốc thời gian và tên gọi các di tích. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng lưu ý và tiến hành các bước cần thiết để bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích này" – PGS. TS Phan Xuân Biên nói.

Phát biểu tổng kết, bà Nguyễn Thị Thúy Hường, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích TP.HCM, nhận định buổi tọa đàm đã thống nhất đề xuất tên gọi cho di tích là "Quán cà phê Đỗ Phủ - Cơm Tấm Đại Hàn, Cơ sở bí mật của Biệt động Sài Gòn Gia Định".

"Địa chỉ này xứng đáng được đề nghị UBND TP.HCM xem xét xếp hạng là di tích lịch sử cấp thành phố. Trong thời gian tới, Trung tâm Bảo tồn Di tích sẽ tiếp tục phối hợp với UBND phường Tân Định để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ khoa học, báo cáo Sở VH&TT để hoàn tất thủ tục xếp hạng di tích" – bà Hường nhấn mạnh.