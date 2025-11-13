30 gương mặt tiêu biểu được công bố tại 'Diễn đàn Việt Nam: Thời khắc Việt 2025', là ai ? 13/11/2025 16:20

(PLO)- Ông Trương Gia Bình-Chủ tịch FPT, ca sĩ Đức Phúc, Hà Anh Tuấn, võ sư Nguyễn Trần Duy Nhất... là gương mặt Việt tiêu biểu truyền cảm hứng được nhắc đến tại "Diễn đàn Việt Nam: Thời khắc Việt 2025".

Sáng 13-11, Lễ khai mạc dự án Diễn đàn Việt Nam: Thời khắc Việt 2025 do Quỹ Hoà bình và Phát triển TP.HCM (HPDF) thực hiện với chủ đề “Sức mạnh mềm Việt Nam: Lợi thế – Thách thức – Triển vọng” đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM).

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển TP.HCM (HPDF) cùng các đại biểu tại sự kiện. Ảnh: LÊ GIANG

Đây là nơi quy tụ giới học giả, chuyên gia, doanh nhân, nghệ sĩ và thế hệ trẻ, nhằm cùng nhau xác định ý nghĩa, nhận diện, phân tích và đề xuất những phương hướng xây dựng sức mạnh mềm – yếu tố then chốt trong thương hiệu và vị thế quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế.

Sức mạnh mềm là căn cước phát triển quốc gia

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển TP.HCM (HPDF) nhấn mạnh rằng Diễn đàn Thời khắc Việt 2025 xoáy vào chủ đề "Sức mạnh mềm" với nhận định đúc kết là cùng nhau xác định sợi chỉ đỏ và nội hàm của câu chuyện Việt Nam với bản thân và với thế giới.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển TP.HCM (HPDF) phát biểu

"Đây phải là một chủ trương tổng thể, toàn bộ, đồng bộ với cả trọng tâm của Nhà nước, được xã hội hưởng ứng và quy tụ các thành phần và hoạt động khác nhau chủ động tham gia triển khai có hiệu quả" – bà Tôn Nữ Thị Ninh cho hay.

Tham dự tại chương trình, bà Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao, chia sẻ từ góc độ chính trị đối ngoại rằng, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại và đặt ra yêu cầu cấp thiết về vị thế quốc gia trong một trật tự thế giới mới đa cực đang định hình.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao

Do đó, việc phát huy sức mạnh mềm để đóng góp cho sức mạnh tổng hợp của quốc gia đang được đặt ra đặc biệt quan trọng.

"Đây là một diễn đàn tôi nghĩ rằng là đúng thời điểm, có ý nghĩa rất là quan trọng, vừa chiến lược, vừa cấp bách và cũng rất là phù hợp với sự quan tâm hiện nay.

Làm sao có những chia sẻ, những đóng góp chung của tất cả, từ doanh nghiệp, giới nghệ sĩ, trí thức, truyền thông, từ mọi người dân Việt Nam... để thực sự huy động được sức mạnh văn hóa, tinh thần và trí tuệ của người Việt trong một nhiệm vụ rất quan trọng trong kỷ nguyên mới" - bà Lê Thị Hồng Vân bày tỏ.

Theo bà Vân, một tài sản vô giá thuộc sức mạnh mềm mà hiếm dân tộc nào có được, chính là truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, với sức mạnh nhân văn, hòa hiếu và sức sống nội tại của nền văn hiến ngàn đời. Bà cũng nhấn mạnh rằng sức mạnh mềm là căn cước phát triển quốc gia và là năng lực nội sinh.

Ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, Bộ VH-TT&DL

Ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, Bộ VH-TT&DL cho biết, sức mạnh mềm của một quốc gia là năng lực tạo ra sự ảnh hưởng thông qua sự hấp dẫn về văn hóa, hệ giá trị và niềm tin, chứ không phải bằng sự ép buộc hay là về sức mạnh vật chất".

"Với Việt Nam, sức mạnh mềm được vun đắp từ truyền thống yêu nước, nghĩa tình, tinh thần hòa hiếu dân tộc, tinh thần cần cù, sáng tạo, là bản sắc văn hóa" - ông Thuật nhấn mạnh.

Ông nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, và định hướng của Đảng và Nhà nước coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển.

30 gương mặt truyền cảm hứng được công bố

Cũng tại sự kiện khai mạc Diễn đàn Việt Nam: Thời khắc Việt 2025, bà Tôn Nữ Thị Ninh cũng đã công bố danh sách bổ sung bản ghép 30 gương mặt Việt năm Châu toả sáng và tạo cảm hứng trên nhiều lĩnh vực đã góp phần tạo nên câu chuyện Việt Nam.

Từ trái sang: Ông Trương Gia Bình-Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Công nghệ FPT, NSND Bùi Công Duy, ca sĩ Hà Anh Tuấn và Đức Phúc

Trong đó có các gương mặt tiêu biểu trên hầu hết các lĩnh vực công nghệ, thể thao, nghệ thuật như: ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Công nghệ FPT, võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất, ca sĩ Hà Anh Tuấn, NSND Bùi Công Duy, kỳ thủ Lại Lý Huynh, ca sĩ Đức Phúc…

Công bố bổ sung bản ghép 30 gương mặt Việt năm Châu toả sáng và tạo cảm hứng

Đây là các nghệ sĩ, gương mặt tiêu biểu đã góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới cũng như lập nên nhiều thành tích trên trường quốc tế.