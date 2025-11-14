Ca sĩ Đức Phúc: Đưa bản sắc văn hóa quốc gia ra sân chơi quốc tế 14/11/2025 08:32

(PLO)- Ca sĩ Đức Phúc cho rằng khi đến với một sân chơi quốc tế, điều quan trọng nhất là người nghệ sĩ phải thể hiện được bản sắc văn hóa của quốc gia mình.

Trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn Việt Nam: Thời khắc Việt 2025 do Quỹ Hoà bình và Phát triển TP.HCM (HPDF) thực hiện, buổi trò chuyện với gương mặt góp phần vào hình ảnh, thương hiệu Việt Nam vào tối 13-11 thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu với sự góp mặt của ca sĩ Đức Phúc, nam ca sĩ vừa đạt quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision Song Contest 2025 (Intervision 2025).

Tại buổi trò chuyện, ca sĩ Đức Phúc không chỉ ôn lại hành trình tranh tài của mình tại Nga, Đức Phúc cũng dành những chia sẻ về việc nghệ sĩ đại diện đất nước tranh tài tại quốc tế.

Dù ở đâu, người Việt luôn vươn lên mạnh mẽ

Theo đó, ca sĩ Đức Phúc cho biết khi nhận lời tham gia chương trình Diễn đàn Việt Nam: Thời khắc Việt 2025, bản thân cảm thấy hơi áp lực vì mình là một nghệ sĩ chủ yếu làm về âm nhạc, chưa bao giờ tham gia một buổi giao lưu trang trọng như thế này.

"Tuy nhiên, khi tìm hiểu về sức mạnh mềm của Việt Nam, tôi thấy rất tự hào. Việt Nam đã tăng hạng đáng kể trong bảng xếp hạng sức mạnh mềm, điều này không chỉ phản ánh sự quan tâm của thế giới mà còn là một tín hiệu cho thấy thế giới đang lắng nghe chúng ta hơn.

Đặc biệt trong ngành văn hóa và nghệ thuật, điều này tiếp thêm động lực cho tôi và các đồng nghiệp trong việc lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam" – nam ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ Đức Phúc chia sẻ tại sự kiện

Nhắc về hành trình tham gia cuộc thi Intervision 2025, Đức Phúc tiết lộ bản thân từng có ý định từ chối vì chưa từng tham gia bất kỳ một cuộc thi quốc tế nào. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, tìm hiểu và nhận thấy đây là cơ hội "ngàn năm có một" nam ca sĩ quyết định sẽ tham gia với tinh thần hết mình.

"Cảm giác của tôi khi đứng trên sân khấu Intervision là niềm tự hào. Đặc biệt là khi cất lên những câu hát đầu tiên của bài "Tre Việt Nam" với thông điệp về sự kiên cường và mạnh mẽ của người Việt” – Đức Phúc chia sẻ...

Nói về lý do chọn "Phù Đổng Thiên Vương" để thể hiện với bạn bè quốc tế, Đức Phúc cho rằng đây là hình ảnh rất quen thuộc với người Việt Nam.

"Phù Đổng Thiên Vương và cây tre Việt Nam mang trong mình hình ảnh của sức mạnh, sự kiên cường và tinh thần bất khuất.

Chúng tôi muốn kể câu chuyện ấy với thế giới để mọi người hiểu thêm về văn hóa và truyền thống của Việt Nam. Và quan trọng hơn là, đây là thông điệp mạnh mẽ mà tôi muốn gửi gắm qua âm nhạc: 'Dù ở đâu, người Việt luôn vươn lên mạnh mẽ'" – ca sĩ Đức Phúc bày tỏ.

Còn về âm nhạc, Đức Phúc cho biết bản thân muốn kết hợp nhiều yếu tố truyền thống và hiện đại để tạo ra một tiết mục mang đậm bản sắc Việt Nam nhưng vẫn phù hợp với sân khấu quốc tế.

"Tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cùng ê-kíp để đưa vào các yếu tố âm nhạc truyền thống như ca trù, hát chầu văn, và rap để làm nổi bật cả văn hóa lẫn hiện đại. Tuy chỉ có 3 phút, nhưng tôi muốn tiết mục có nhiều biến tấu, từ những cao trào đến những phần lắng đọng, khiến khán giả không thể rời mắt" – Đức Phúc nói.

Bản sắc văn hóa của quốc gia tạo nên sự khác biệt

Khi được hỏi, ngoài bản thân ai sẽ đủ đủ khả năng đại diện cho đất nước Việt Nam ra thế giới, Đức Phúc cho rằng, ngoài mình thì tất cả nghệ sĩ Việt Nam đều có tiềm năng vươn ra thế giới.

Tuy nhiên, việc đại diện cho quốc gia không phải chỉ do cá nhân quyết định, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như sự nổi tiếng trong nước, thành tích âm nhạc, và tài năng.

"Một yếu tố cực kỳ quan trọng không chỉ trong âm nhạc mà trong tất cả mọi lĩnh vực, đó là sự chân thành trong cảm xúc. Khi chúng ta có một sự chân thành, một niềm tin và niềm tự hào vào văn hóa của đất nước mình, cộng với tài năng và sự hậu thuẫn từ âm nhạc, từ sân khấu, thì em nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể tự tin vươn ra thế giới. Và tôi cũng đã làm được điều đó.

Tôi còn nhớ khi lần đầu đến cuộc thi, gặp gỡ đại diện của 25 quốc gia, và nghe các anh chị ấy hát, tôi đã nghĩ: "Ôi, mình không thể so được với họ về vocal rồi". Nhưng rồi, có một đài truyền hình lớn ở Nga hỏi tôi rằng: "Điều gì làm bạn khác biệt với các thí sinh còn lại?". Tôi trả lời rằng: 'Chúng ta đều rất tài năng, nhưng điều làm mỗi đại diện quốc gia khác nhau chính là bản sắc văn hóa. Đối với cuộc thi, tôi mang đến một sân khấu đậm đà bản sắc Việt Nam. Từ trang phục, cách trình diễn, cho đến các hình ảnh visual, những bức tranh, và vũ đạo – tất cả đều được thiết kế để lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam ra thế giới'.

Vậy nên, tôi nghĩ rằng khi mình mang đến một sân chơi quốc tế, điều quan trọng nhất là thể hiện bản sắc văn hóa của quốc gia mình" – Đức Phúc nói thêm.