Nhà giáo Nhân dân Hà Quang Văn, người thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ qua đời 04/11/2025 11:44

(PLO)- Nhà giáo Nhân dân Hà Quang Văn, người thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ, người nghệ sĩ của Đoàn Cải lương Nam Bộ qua đời để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp, học trò...

Theo thông tin được biết, Nhà giáo Nhân dân Hà Quang Văn, Nguyên Hiệu trưởng Trường Nghệ thuật Sân khấu II, sau là Cao đẳng Sân khấu, Điện ảnh TP.HCM (và nay là Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh TP.HCM) đã qua đời ở tuổi 80 vào rạng sáng 4-11.

Nhà giáo Nhân dân Hà Quang Văn (1946-2025). Ảnh: FBNV

Nhà giáo Nhân dân Hà Quang Văn sinh năm 1946 tại Hà Nội là con trai thứ của NSND Ái Liên, một đào nương cải lương nổi tiếng đất Bắc và doanh nhân Hà Quang Định.

Lớn lên từ rạp hát của gia đình, từ lúc 8 tuổi ông đã mê điệu cải lương ngọt ngào. Đêm nào cậu cũng nghêu ngao hát theo các cô chú đang biểu diễn trên sân khấu.

Bị ba mẹ cấm cản vì sợ con khổ bởi nghiệp “xướng ca vô loài” nhưng ông vẫn trốn ba mẹ đi thi khoa diễn viên cải lương ở trường Ca kịch Dân tộc (nay là Đại học Sân khấu)

Ông vào Đoàn Cải lương Nam Bộ năm 1962. Năm 1966, đoàn đi biểu diễn cho anh em bộ đội ở Lạng Sơn. Năm 1972, đoàn tiếp tục hăng hái tham gia biểu diễn ở chiến trường Quảng Trị.

Năm 1985, ông rời Hà Nội, xuôi về phương Nam và bắt đầu giảng dạy tại khoa Cải lương, Trường Nghệ thuật Sân khấu II.

Cả cuộc đời gắn bó với cải lương, với bục giảng, đến nay ông đã dựng được hơn 100 vở và hàng chục đề tài nghiên cứu về cải lương, nghệ thuật sân khấu truyền thống.

Trong đó có nhiều vở để lại tiếng vang lớn như: “Ký họa đồng bằng” năm 1990 (tác giả: Lê Duy Hạnh); “Quay về kỷ niệm” năm 1995 (tác giả Huỳnh Thanh Tuấn)… đoạt nhiều Huy chương vàng, Huy chương bạc ở các hội diễn toàn quốc.

Nhiều năm giảng dạy, nhận thấy có nhiều bạn trẻ say mê sân khấu, điện ảnh nhưng không đủ điều kiện theo học tại trường, Nhà giáo Nhân dân Hà Quang Văn còn kết hợp với Đài Truyền hình TP.HCM, vận động thầy cô và sinh viên trường thực hiện chương trình “Sân khấu học đường” – một chương trình giảng dạy diễn xuất trên truyền hình.

Những năm tháng công tác ở trường, đã có biết bao thế hệ học trò trưởng thành dưới sự dìu dắt của thầy, gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp như nghệ sĩ Kiều Oanh hay đạo diễn Vũ Ngọc Đãng…

Dù đã về hưu từ năm 2007 nhưng các lời mời luôn khiến thầy tất bật, nào là chấm thi, dàn dựng, nào là cố vấn, thỉnh giảng…

Với những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng cũng như sự nghiệp trồng người, Nhà giáo Nhân dân Hà Quang Văn đã được Nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng ba, Huân chương Lao động hạng ba (năm 2004), Huân chương vì thế hệ trẻ, Huân chương vì sự nghiệp sân khấu Việt Nam...

Năm 2006, ông vinh dự là một trong hai nhà giáo đầu tiên của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân.

Đạo diễn Lê Nguyên Đạt và Nhà giáo Nhân dân Hà Quang Văn. Ảnh: FBNV

Chia sẻ trên trang cá nhân, đạo diễn Lê Nguyên Đạt cũng xót xa: "Nhà giáo Nhân dân Hà Quang Văn, người thầy, người cha của con, muôn ngàn đau xót và mất mát quá lớn trong con.

Người đã rời xa khi con chưa kịp về thăm. Không có Thầy sẽ không có con của ngày hôm nay, trong suốt hành trình hơn 30 năm con đi luôn có Thầy đồng hành dạy bảo động viên và khích lệ… Thầy ơi!".