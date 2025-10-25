Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan qua đời 25/10/2025 20:29

(PLO)- Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan - em trai nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, được công chúng biết đến qua bút danh Hoàng Thiếu Phủ là một cây bút trào lộng lâu năm trong làng báo Việt Nam.

Theo thông tin từ gia đình, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan đã qua đời ở tuổi 86 vào 15 giờ 40 phút ngày 25-10.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan (1940-2025). Ảnh: GĐCC

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan là em trai nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Ông tên thật là Hoàng Ngọc Hợp.

Hoàng Phủ Ngọc Phan là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, sinh ngày 25-11-1940 tại Quảng Trị.

Trước năm 1975, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan là sinh viên y khoa, tham gia phong trào đấu tranh sinh viên học sinh tại vùng đô thị bị tạm chiếm, sau đó ông lên chiến khu ở Huế làm Báo Cờ Giải phóng.

Sau đó, Hoàng Phủ Ngọc Phan công tác tại Báo Thanh Niên của T.Ư Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam ở R.

Sau 1975, ông công tác tại Xí nghiệp phim Tổng hợp TP.HCM (Hãng phim Giải phóng).

Từ năm 1984, ông xuất hiện trên trên các trang viết thì lập tức đã tạo được tiếng vang nhất định bởi kiến thức uyên bác.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan còn được công chúng biết đến qua bút danh Hoàng Thiếu Phủ, một cây bút trào lộng lâu năm trong làng báo Việt Nam mà Tuổi Trẻ Cười là nơi ông góp mặt thường xuyên.

Đến năm 1986, ông công tác tại NXB Trẻ. Ông biên tập nhiều đầu sách nổi tiếng ở Nhà xuất bản Trẻ (TP.HCM), có mặt trong ban thực hiện cuốn "Kiều bào và Quê hương" do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cùng Nhà xuất bản Trẻ ấn hành.

Một trong những tác phẩm của Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan, bút danh Hoàng Thiếu Phủ. Ảnh: NXB Trẻ

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan từng ra mắt tác phẩm Tuyển tập Truyện cười (NXB Trẻ, 1993), Quán Ông Đồ (NXB Trẻ, 2008)

Ngoài ra, ông ra mắt nhiều tuyển tập thơ như Huế tên của nỗi nhớ, Một thoáng bồ công anh, Ngập ngừng, Những giọt nước mắt màu tím, Nỗi buồn của lá, Vườn Thúy.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan được tặng Huân chương Quyết thắng hạng 1, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhì. Huy chương Vì thế hệ trẻ, Huy chương Vì sự nghiệp Văn học – Nghệ thuật.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan ghi dấu ấn qua những bài báo trào phúng.

Linh cữu nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan được quàn tại nhà riêng; lễ nhập quan vào 22 giờ ngày 25-10; lễ động quan lúc 13 giờ ngày 27-10 tại địa chỉ số 96 Khổng Tử, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.