Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, tác giả ca khúc 'Thời hoa đỏ' qua đời 20/10/2025 15:56

Theo thông tin từ phía gia đình, nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, người phổ nhạc bài thơ 'Thời hoa đỏ' của nhà thơ Thanh Tùng thành bài hát nổi tiếng, đã qua đời ở tuổi 86 vào tối 19-10 vì đột quỵ.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng (1940-2025). Ảnh: Tư liệu

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng sinh năm 1940 tại Lý Nhân, Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình). Từ nhỏ, ông đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Do hoàn cảnh khó khăn, lên lớp 6, nhạc sĩ ở nhờ nhà anh chị họ, vừa học vừa lao động tự kiếm sống. Dù thi đỗ vào cấp 3 nhưng khó kiếm việc làm thêm, gia đình không có điều kiện chu cấp nên ông phải nghỉ học.

Năm 1960, ông thi tuyển vào lớp Trung cấp Chèo khóa I của Nhà hát Chèo Việt Nam, sau đó trở thành nhạc công đàn tam thập lục của nhà hát.

Năm 1967, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông cùng nhiều nghệ sĩ của Nhà hát Chèo Việt Nam vượt Trường Sơn để mang lời ca, tiếng nhạc đến với bộ đội ngoài mặt trận.



Năm 1974, ông đi học sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Dưới sự dìu dắt của giáo sư, nhạc sĩ Chu Minh và nhiều thầy cô trong trường, năm 1979 ông tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành sáng tác âm nhạc với bản ballad Thị Kính - Thị Mầu.

Sau khi tốt nghiệp khoa Sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), ông về công tác tại Nhà xuất bản Âm nhạc và băng đĩa, đảm nhận vai trò biên tập âm nhạc cho đến khi nghỉ hưu.

Khi về hưu, nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng vẫn tham gia chuyến đi thực tế sáng tác, viết theo "đặt hàng". Ông có một số ca khúc viết theo “đặt hàng” và được khán giả yêu mến như Du thuyền trên sông Lam, Ngôi sao biển.

Nếu như Thời hoa đỏ là bài hát phổ thơ Thanh Tùng, thì Cơn mưa em bất chợt được ông sáng tác cả nhạc và lời. Ông viết ca khúc này trong một cảm xúc đẹp bất chợt đến khi ông vào TP.HCM công tác, thấy một đôi trai gái đứng tránh cơn mưa trên phố.

Ngoài ra, ông còn cho ra đời nhiều tác phẩm ghi dấu trong lòng người nghe như Hai nửa vầng trăng (phỏng thơ Hoàng Hữu), Mùa xuân về, Tuổi mới yêu, Khỏa trần Trường Sơn.

Ông cũng phát hành các tuyển tập âm nhạc như album Thời hoa đỏ, Khỏa trần Trường Sơn và Tuyển chọn ca khúc Nguyễn Đình Bảng (NXB Âm nhạc, 1995).

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng (phải) và nhà thơ Thanh Tùng, người viết thơ, người viết nhạc bài hát Thời hoa đỏ. Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

Ca khúc Thời hoa đỏ nằm trong chùm tác phẩm giúp nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Tác phẩm được đánh giá là một trong những bản tình ca hay nhất thời kỳ đổi mới với những nốt nhạc tha thiết bên những ca từ đẹp, giàu tính biểu cảm.

Ca khúc Thời hoa đỏ vừa qua đã được Hội Nhạc sĩ Việt Nam vinh danh Tác phẩm âm nhạc tiêu biểu kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo thông tin từ gia đình, lễ viếng diễn ra sáng 22-10 tại Nhà tang lễ thành phố 125 Phùng Hưng (Hà Nội).

Lễ truy điệu và đưa tang tổ chức lúc 11h30 cùng ngày.