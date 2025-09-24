Nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tác giả ca khúc 'Bài thánh ca buồn' đột ngột qua đời 24/09/2025 20:57

(PLO)- Sự ra đi đột ngột vì nhồi máu cơ tim của nhạc sĩ Nguyễn Vũ đã để lại nhiều tiếc thương cho bạn bè, đồng nghiệp và làng nhạc Việt lại mất đi một tên tuổi lớn.

Theo thông tin từ phía gia đình, nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tác giả của ca khúc nổi tiếng Bài thánh ca buồn đã qua đời ở tuổi 82 vào 17 giờ 30 phút chiều ngày 24-9 vì nhồi máu cơ tim.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ (1944-2025). Ảnh: T.Thịnh

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944 tại Hà Nội. Năm 1954, ông theo gia đình di cư vào Nam và sinh sống tại TP Đà Lạt.

Ông có năng khiếu về âm nhạc, được gia đình cho học nhạc từ thuở nhỏ và chơi được nhiều loại nhạc cụ như guitar, harmonica, piano...

Ông tham gia Ban Thiếu nhi của Đài Phát thanh Đà Lạt và giành giải Nhất đơn ca thiếu nhi của Đài khi mới tròn 12 tuổi.

Ông đã quyết định ký tên Nguyễn Vũ khi bước vào con đường sáng tác vì thời điểm ấy, trên bầu trời âm nhạc đã có nhạc sĩ Tuấn Khanh gây tiếng vang với hàng loạt ca khúc như Hoa xoan bên thềm cũ, Chiếc lá cuối cùng, Mùa Xuân đầu tiên, Quán nửa khuya, Lời tạ tình…

Nguyễn Vũ là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng trước 1975. Ông có nhiều ca khúc đi vào lòng người như Huyền thoại chiều mưa, Lời cuối cho em, Thoáng giấc mơ qua. Tâm sự loài chim biển, Ga chiều phố nhỏ, Bài cuối cho người tình, Mùa đông về chưa em, Người về từ biên giới, Tà áo trong mưa…

Trong đó ca khúc Bài thánh ca buồn đã gắn liền với nhiều giọng ca trong đó phải kể đến Danh ca Thái Châu.

Ca khúc Bài thánh ca buồn của nhạc sĩ Nguyễn Vũ ra đời vào tháng 10 năm 1972 từ lời đề nghị của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông – giám đốc hãng băng dĩa Sơn Ca, khi vị nhạc sĩ nổi tiếng này bắt tay vào thực hiện băng nhạc Sơn Ca số 3 chủ đề nhạc Giáng Sinh năm 1972.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ và danh ca Thái Châu. Ảnh: Tư liệu

Nhiều ngày liền, nhạc sĩ Nguyễn Vũ loay hoay tìm đề tài thì bất chợt nghe loáng thoáng giai điệu của bài hát bất hủ Silent Night – Đêm Thánh Vô Cùng.

Bài hát này gợi cho ông rất nhiều cảm xúc để hồi tưởng về thời thơ ấu, khi chỉ là cậu bé 14 tuổi.

Đây là nguyên văn lời kể của nhạc sĩ Nguyễn Vũ: “Thuở ấy, tôi là một cậu bé 14 tuổi, ngày ngày đi lễ ở Nhà thờ Con Gà ở trung tâm TP Đà Lạt. Tôi siêng đi lễ vì phát hiện có cô gái rất xinh và ngoan đạo, mỗi ngày vẫn ngang qua ngõ nhà tôi. Trái tim vụng dại của thằng con trai mới lớn đập loạn nhịp trước bóng hình thiếu nữ tóc xõa vai mềm, bềnh bồng trong gió cao nguyên. Rồi một lần tan lễ, trời mưa, tôi và cô ấy tình cờ trú mưa dưới một hiên nhà. Tôi cũng không đủ can đảm làm quen, chỉ lặng đứng nhìn cô ấy. Và từ nhà ai đó, ca khúc Đêm Thánh vô cùng (Silent night) vọng đến và cô ấy lẩm nhẩm hát theo. Hình ảnh đó mãi gây cảm xúc trong tôi".

Nguyễn Vũ từng kể, ông cũng không ngờ đứa con tinh thần của mình trở thành một trong những ca khúc kinh điển dành cho các mùa Noel của người Việt, được nhiều người nghe, được nhiều ca sĩ chọn để thể hiện.

Điều đó làm ông vui, nhưng đôi lần cũng khiến ông chạnh lòng bởi nhiều ca sĩ không thuộc ca từ và hát sai lời như “Rồi những đêm thế trần đón Noel” thành “Rồi những đêm Thánh đường đón Noel” hay “Rồi một chiều áo trắng thay màu” thành “Rồi một chiều áo trắng phai màu”... đã làm mất đi nhiều ý nghĩa của ca khúc.

Ca khúc Bài thánh ca buồn do danh ca Thái Châu thể hiện. Nguồn: Thái Châu Music

Sau này ở tuổi cao, nhạc sĩ Nguyễn Vũ vẫn mở lớp dạy nhạc cho các bạn trẻ muốn theo nghiệp sáng tác.

Ông còn có thói quen khác là thường lui tới những quán cà phê nhạc của bạn bè, ngồi nghe các ca sĩ trẻ thể hiện những ca khúc ngày xưa.