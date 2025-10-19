GS.TS Trình Quang Phú kể về những điều đặc biệt khi viết truyện ký 'Theo dấu chân Người' 19/10/2025 19:58

(PLO)- GS.TS, nhà văn Trình Quang Phú kể, truyện ký "Theo dấu chân Người" được nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khởi thảo chương đầu nhân kỷ niệm 100 năm Bác Hồ đến Liên Xô.

Chiều 19-10, chương trình gặp gỡ, giao lưu về truyện ký Theo dấu chân Người của GS.TS, nhà văn Trình Quang Phú diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP. HCM.

Chương trình gặp gỡ, giao lưu do Sở VH&TT TP.HCM, Hội Nhà văn Thành phố tổ chức, nằm trong khuôn khổ "Các ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM".

Tại buổi giao lưu, GS.TS, nhà văn Trình Quang Phú cho biết Theo dấu chân Người được nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Văn Nên khởi thảo chương đầu nhân kỷ niệm 100 năm Bác Hồ đến Liên Xô (2023).

GS.TS, nhà văn Trình Quang Phú chia sẻ tại buổi giao lưu.

Tác phẩm là truyện ký tái hiện hành trình cứu nước của Bác Hồ, kết hợp tư liệu quý, chính xác với chất văn học, giúp người đọc cảm nhận sâu sắc tư tưởng và những khoảnh khắc đời thường của Bác.

Tác phẩm Theo dấu chân Người được xây dựng từ những tài liệu lịch sử quý giá trong và ngoài nước và gần 200 cuốn sách viết về Bác Hồ đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, chắt lọc.

GS.TS, nhà văn Trình Quang Phú cho rằng viết về Bác Hồ là một thử thách lớn với ba khó khăn chính.

Thứ nhất, mỗi người Việt đều có hình ảnh riêng về Bác, nên người viết phải thể hiện sao cho ai cũng thấy đó là Bác Hồ của mình – gần gũi mà vẫn đáng học hỏi.

Thứ hai, tư liệu về Bác rất nhiều nhưng không thống nhất, đòi hỏi chọn lọc kỹ lưỡng từ hàng ngàn trang tài liệu mật và nhiều nguồn khác.

Thứ ba, Bác là một huyền thoại nên không cần hư cấu, chỉ cần viết đúng đã đủ hấp dẫn. Muốn làm được điều đó, ông phải nhập vai, hiểu sâu ngôn ngữ, cách nói và đặc biệt là tư tưởng yêu nước, vì dân của Bác.

"Vậy làm sao để cân bằng giữa sử liệu và tính lãng mạn của truyện ký? Viết về cuộc đời Bác là một công việc lớn, không thể viết hết trong hàng vạn trang. Vì vậy, tôi chọn lọc những khoảnh khắc đặc biệt nhất, làm nổi bật những giá trị quan trọng.

Tôi cũng chú ý đến hình ảnh "người thanh niên Nguyễn Tất Thành", để làm mềm hóa hình ảnh của Bác" – GS.TS nhà văn Trình Quang Phú nói.

GS.TS, nhà văn Trình Quang Phú cũng tiết lộ truyện ký Theo dấu chân Người tính đến hiện nay đã tái bản lần thứ 9. Trong đó, lần tái bản thứ 9 là tiếng Anh.

"Có thể nói, với người viết như chúng tôi không gì hạnh phúc hơn khi tác phẩm được công chúng tiếp nhận. Tôi hạnh phúc khi tác phẩm ra mắt hơn một năm mà đã có 9 lần tái bản. Hạnh phúc lớn hơn nữa là thấy được tình yêu bao la của mọi người với Bác Hồ, nhất là các bạn trẻ. Một sự khát khao muốn tìm hiểu về Bác Hồ, hạnh phúc lớn với nhà văn chúng tôi" - GS.TS, nhà văn Trình Quang Phú chia sẻ.

GS.TS, nhà văn Trình Quang Phú cũng đang ấp ủ kế hoạch dịch cuốn sách ra tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc, để tác phẩm này có thể đến với bạn đọc khắp nơi trên thế giới.

Đại tá, nhà văn, nhà báo Trần Thế Tuyển chia sẻ.

Tham dự buổi giao lưu, Đại tá, nhà văn, nhà báo Trần Thế Tuyển nhận xét, GS.TS nhà văn Trình Quang Phú là một trong những tác giả Việt Nam viết về Bác nhiều nhất và thành công nhất.

Theo ông, GS.TS, nhà văn Trình Quang Phú đã lan tỏa hình ảnh đẹp về Bác Hồ, giúp độc giả hiểu rõ hơn về những giá trị cao đẹp mà Bác đại diện. Một trong những bí quyết thành công của GS.TS nhà văn Trình Quang Phú là sự kết hợp giữa tài năng văn học và tư duy khoa học.

"Với thế hệ chúng tôi, là những người đàn em của giáo sư, chúng tôi luôn ngưỡng mộ sức lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ của ông, dù giáo sư đã 85 tuổi. Chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi được học hỏi và truyền cảm hứng từ những tác phẩm của ông" - Đại tá, nhà văn, nhà báo Trần Thế Tuyển bày tỏ.

Đại tá Nguyễn Mạnh Cương, Giám đốc chi nhánh NXB QĐND tại TP.HCM phát biểu tại buổi giao lưu.

Đại tá Nguyễn Mạnh Cương, Giám đốc chi nhánh NXB QĐND tại TP.HCM cũng bày tỏ tác phẩm Theo dấu chân Người rất mong nhận được ý kiến đóng góp, phê bình của bạn đọc để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện từng câu chữ, nội dung một cách cầu thị và nghiêm túc.