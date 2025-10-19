Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn: Mong có bia tưởng niệm văn nghệ sĩ cách mạng 19/10/2025 15:45

(PLO)- Trong chương trình họp mặt văn nghệ sĩ khu căn cứ Trung ương cục miền Nam, các văn nghệ sĩ đã ôn lại kỷ niệm và đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ kế thừa.

Sáng 19-10, Sở VH&TT TP.HCM phối hợp với các đơn vị tổ chức buổi họp mặt văn nghệ sĩ khu căn cứ Trung ương cục miền Nam. Buổi gặp mặt tổ chức tại Trung tâm hội nghị 272, phường Xuân Hoà, TP.HCM.

Đây là một trong những chương trình nối tiếp trong chuỗi hoạt động tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng các văn nghệ sĩ khu căn cứ Trung ương cục miền Nam. Ảnh: V.H

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đây là dịp để TP bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những văn nghệ sĩ từng "vượt qua khói bom hát trong lửa đạn" để cổ vũ tinh thần chiến đấu thắp sáng niềm tin chiến thắng trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

"Các cô chú là những nhân chứng lịch sử sống động, là những người biến nghệ thuật thành sức mạnh tinh thần, biến tiếng hát lời thơ điệu múa, nét cọ thành vũ khí góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Dù nhiều người đã ngã xuống để lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường nhưng tên tuổi, và cống hiến của các cô chú mãi được khắc ghi trong trái tim của nhân dân, của thành phố mang tên Bác” – bà phát biểu.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, những tác phẩm của các văn nghệ sĩ khu căn cứ Trung ương cục miền Nam không chỉ là di sản nghệ thuật mà còn là di sản tinh thần, nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ văn nghệ sĩ hôm nay đang tiếp tục sáng tạo và phụng sự tổ quốc.

"Đây cũng nơi gặp gỡ của các thế hệ, nơi những giá trị truyền thống cao đẹp được tiếp nối. Nơi nghệ sĩ chiến sĩ của ngày hôm qua trao truyền ngọn lửa đam mê lòng yêu nước và lý tưởng nghệ thuật cho lớp nghệ sĩ hôm nay.

TP mong muốn và tin tưởng những câu chuyện, hồi ức và tinh thần của các cô chú ngày hôm nay sẽ tiếp tục được truyền cảm hứng mạnh mẽ, vững bước trên hành trình sáng tạo, phụng sự đất nước bằng chính trái tim và tài năng của mình" – bà Thúy nhấn mạnh.

'Chúng tôi không chỉ sống mà còn sống có ích'

Tại buổi gặp gỡ, các văn nghệ sĩ đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm những ngày hoạt động thời đạn bom và có những kỳ vọng, nhắn gửi đến thế hệ hôm nay.

Từ phải sang: nhà văn Trần Thị Thắng, nhà thơ Lê Quang Trang, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và diễn viên Thu Cúc

Chia sẻ tại buổi họp mặt, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, bày tỏ sự xúc động khi lại được ngồi giữa những người từng cùng nhau bước qua tuổi trẻ trong khói lửa chiến tranh.

"Dù gian khổ, hi sinh đến đâu, chúng tôi cũng xác định rõ nhiệm vụ của mình và quyết tâm hoàn thành. Ngày đất nước hòa bình, chúng tôi may mắn được sống. Và cho đến hôm nay tròn 50 năm chúng tôi không chỉ sống mà còn sống có ích.

Dù đã nghỉ hưu, chúng tôi vẫn cố gắng làm việc trong khả năng của mình, theo dõi thời cuộc, dõi theo bước đi của thành phố thân yêu, nơi vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng, chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, hiện đại, vững vàng trong thế kỷ 21" – nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn bày tỏ.

Theo nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, trong những năm tháng chiến tranh, ước mơ lớn nhất của văn nghệ sĩ như mình là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Với diễn viên Hồ Thị Hồng Cúc, ngoài những ngày ở trong rừng, sống dưới địa đạo suốt 20 thì vai diễn người mẹ trong vở Đâu có giặc thì ta cứ đi của Ngô Y Linh là điều khiến bà khó quên nhất.

"Tôi được giao vai người mẹ, diễn cùng với anh em xuống tận vùng dân cư để phục vụ bà con. Sau buổi diễn, các cán bộ địa phương chia sẻ rằng: 'Làm công tác tư tưởng cho thanh niên cả mấy tháng trời cũng không bằng một đêm xem vở kịch này!'.

Nghe vậy, tôi xúc động lắm, vì lúc đó chúng tôi hiểu rằng nghệ thuật cũng là một vũ khí, là sức mạnh tinh thần góp phần cổ vũ, động viên đồng bào, chiến sĩ trong những ngày gian khổ nhất" – diễn viên Hồng Cúc kể.

Nhà thơ Lê Quang Trang chia sẻ

Với vợ chồng nhà thơ Lê Quang Trang và nhà văn Trần Thị Thắng, những năm tháng đáng nhớ nhất là thời tuổi trẻ hoạt động báo chí trên chiến trường ác liệt để chuẩn bị cho công tác tư tưởng, tuyên truyền, và nhất là cho thời điểm khi đất nước được giải phóng…

"Chúng tôi coi những năm tháng làm nghề trong kháng chiến là thiêng liêng– đó không chỉ là nhiệm vụ, mà là một cuộc chiến đấu bằng ngòi bút và trái tim.

Rất may mắn là thời gian qua, chúng tôi cũng có cơ hội góp phần thực hiện một công trình về “Văn nghệ Giải phóng miền Nam”, sắp ra mắt – như một cách lưu giữ và giới thiệu cho thế hệ sau hiểu thêm về những người đã sống, chiến đấu bằng nghệ thuật" – nhà thơ Lê Quang Trang tâm sự.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM tặng hoa cho các văn nghệ sĩ

Kỳ vọng và nhiều mong mỏi

Tại buổi gặp gỡ, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn chia sẻ đầy xúc động về lực lượng văn nghệ sĩ cách mạng – những người "cầm đàn thay súng" trong cuộc kháng chiến. Họ không chỉ sáng tạo nghệ thuật giữa chiến trường, mà nhiều người còn hy sinh thầm lặng.

Đã có 15 văn công giải phóng ngã xuống, như nhạc sĩ Trần Hữu Trang, nhạc sĩ Hoàng Việt, nhà thơ Lê Anh Xuân, có người chỉ vừa từ miền Bắc vào Tây Nam Bộ đã hi sinh ngay trên đường công tác.

Do đó, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn mong mỏi TP và các cấp ngành liên quan, đặc biệt là Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận hỗ trợ một bia tưởng niệm nhỏ hoặc một khu lưu niệm dành riêng cho lực lượng văn nghệ sĩ cách mạng, có thể đặt tại Tây Ninh, nơi từng là căn cứ của mình và các văn nghệ sĩ.

"Chúng tôi đã nỗ lực nhiều năm để thực hiện mong muốn này, nhưng rất khó – đất đai hạn hẹp, kinh phí thì hạn chế. Rất mong nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện để ước nguyện ấy thành hiện thực" – nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn bộc bạch.

Kiến trúc sư Khương Văn Mười chia sẻ tại buổi họp mặt

Hưởng ứng đề xuất đó, kiến trúc sư Khương Văn Mười cho biết, đã có quy hoạch phân vùng bảo tồn khu di tích với diện tích khoảng 151 ha, chia thành vùng chiến đấu, vùng đệm và vùng chức năng. Việc số hóa, đo đạc tọa độ và hoàn thiện pháp lý đang được thực hiện.

"Một nguyện vọng nữa là ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của lực lượng văn nghệ sĩ qua việc đặt bia, khu tưởng niệm — đề xuất này tôi sẽ cùng Sở Văn hóa tỉnh Tây Ninh tiếp tục kiến nghị lên cấp có thẩm quyền" - kiến trúc sư Khương Văn Mười nói.

Trong không khí xúc động của buổi gặp mặt, nhà thơ Lê Quang Trang, nay đã ngoài 80 tuổi, bày tỏ nỗi trăn trở: làm sao truyền lại lý tưởng và tâm huyết của thế hệ mình cho lớp trẻ hôm nay.

Đạo diễn Minh Tiến

Đạo diễn Minh Tiến, người từng làm phim giữa chiến trường, cũng mong rằng lớp nghệ sĩ trẻ sẽ tiếp tục gìn giữ và phát triển điện ảnh cách mạng, tạo ra những tác phẩm để đời, góp phần giáo dục thế hệ mai sau.

Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy cùng ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ tặng hoa cho các văn nghệ sĩ

Trả lời cho kỳ vọng của đạo diễn Minh Tiến, đại diện BTC cho biết thế hệ làm điện ảnh hôm nay đang tiếp nối truyền thống rất tốt. Vừa qua, các bộ phim như Mưa Đỏ, Địa Đạo đã để lại nhiều dấu ấn và đạt doanh thu cao.