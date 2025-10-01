Nhạc sĩ Thế Hiển, tác giả của 'Nhánh lan rừng' qua đời 01/10/2025 23:01

(PLO)- Sau thời gian chống chọi với bạo bệnh, nhạc sĩ, NSND Thế Hiển đã qua đời vào tối 1-10, để lại nhiều tiếc thương cho bạn bè đồng nghiệp.

Theo thông tin từ phía gia đình, nhạc sĩ, NSND Thế Hiển đã qua đời ở tuổi 71 vào 21 giờ 30 phút tối 1-10 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Nhạc sĩ, NSND Thế Hiển (1955-2025). Ảnh: TL

Trước đó, gia đình nhạc sĩ Thế Hiển thấy ông mệt nên đưa vào Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu vào chiều cùng ngày.

Vào tháng 7-2025, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cùng đoàn lãnh đạo đã đến thăm hỏi, chúc sức khỏe nhạc sĩ Thế Hiển tại Gò Vấp (cũ), TP.HCM.

Đây là hoạt động tiếp nối kế hoạch tổ chức thăm các văn nghệ sĩ tiêu biểu, những văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-5-2025).

Tại đây, ông Trần Thế Thuận đã gửi lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ NSND, nhạc sĩ Thế Hiển.

Bên cạnh đó, thay mặt Thành uỷ, HĐND, UBND TP, ông Trần Thế Thuận đã ghi nhận những đóng góp của NSND, nhạc sĩ Thế Hiển cho âm nhạc TP cũng như nền âm nhạc nước nhà.

"Nhạc sĩ, NSND Thế Hiển đã có những đóng góp rất tích cực cho âm nhạc thành phố tạo nguồn cảm hứng cho rất nhiều thế hệ thanh niên của TP.HCM trong những giai đoạn khó khăn nhất.

Trong 50 năm qua và cho đến hiện tại rất nhiều thế hệ đàn em đã kế thừa sự nghiệp của nhạc sĩ Thế Hiển..." – ông Trần Thế Thuận bày tỏ.

Ông Trần Thế Thuận (ngồi giữa), Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM thăm hỏi nhạc sĩ Thế Hiển hồi tháng 7-2025. Ảnh: VĂN HÀ

Lúc đó, nhạc sĩ, NSND Thế Hiển vẫn cho thấy sự lạc quan và ông bày tỏ niềm vui khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố.

Nhạc sĩ Thế Hiển cũng cho rằng những đóng góp của mình là trách nhiệm của một người làm nghệ thuật, người con của TP.HCM.

Nhạc sĩ Thế Hiển sinh năm 1955, quê Nam Định.

Đến nay, sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, NSND Thế Hiển có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà, với các nhạc phẩm nổi tiếng như: Tóc em đuôi gà, Chuyện lứa đôi, Hoài niệm dấu yêu, Đợi chờ trong cơn mưa, Dấu chấm hỏi...

Ông còn được gọi là "nhạc sĩ của lính" khi sáng tác nhiều ca khúc gắn liền với cuộc sống của các quân nhân như: Hát về anh, Nhánh lan rừng, Lính đảo Trường Sa...

Năm 2023, NSND Thế Hiển ra mắt tuyển tập Hát về anh - Nhánh lan rừng gồm 40 ca khúc.

Trong đó, có 32 ca khúc viết về lực lượng vũ trang và 8 ca khúc về tình yêu quê hương đất nước, gửi tặng các đơn vị, trường đào tạo sĩ quan, bộ đội biên phòng.

Sự ra đi của nhạc sĩ Thế Hiển đã để lại nhiều tiếc thương cho nhiều bạn bè, đồng nghiệp và để lại một khoảng trống lớn đối với nền âm nhạc TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.