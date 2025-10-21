Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng đột ngột qua đời 21/10/2025 07:21

(PLO)- Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng, Phó Trưởng đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, đã qua đời ở tuổi 55 vào chiều tối 20-10.

Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng (1971-2025). Ảnh: FBNV

Theo đó, nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng có nhiều bệnh, từ đau bao tử, sau đó phổi gặp vấn đề.

Được biết, trước đó, nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng phải đến Nhà hát Trần Hữu Trang tập tuồng vở Tiếng trống Mê Linh sẽ diễn phục vụ khán giả tại Bình Dương (cũ) tối 22-10.

Thế nhưng ông bị mệt và được gia đình đưa đi cấp cứu. Sau đó rơi vào hôn mê và qua đời vào chiều tối 20-10.

Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng tên đầy đủ là Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1971, quê Tây Ninh.

Ông là nghệ sĩ lâu năm ở Nhà hát Trần Hữu Trang. Hiện là Phó trưởng Đoàn 1 Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.

Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng xuất thân từ lò đào tạo của nhà hát từ năm 1988.

Ông cùng khóa với các nghệ sĩ nổi tiếng như Hữu Quốc, Minh Cường, Thanh Lựu... được rèn giũa bởi những bậc thầy huyền thoại của sân khấu cải lương như nghệ sĩ Phùng Há, nghệ sĩ Hoàng Ba, nghệ sĩ Kim Cúc, nhạc sĩ Út Trong.

Sau khóa học, ông tham gia đoàn xung kích của nhà hát đi biểu diễn phục vụ khán giả khắp nơi.

Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều vai diễn. Ảnh: FBNV

Trong hơn 30 năm theo nghiệp hát, nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng đã được công chúng nhớ đến qua nhiều vở cải lương như Rồng phượng, Một phút một thời, Tiếng hò sông Hậu, Con mắt thời gian, Trái tim trong trắng, Đi biển một mình...

Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng cũng đoạt nhiều thành tích như huy chương vàng cho Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc với vở Bản tình ca quê mẹ (1995) và vở Rồng phượng (2005).

Ông nhận huy chương bạc cá nhân tại cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương toàn quốc năm 2009 với vai Năm Tới trong Con mắt thời gian.

Ngoài ra còn có Giải A Bộ Quốc phòng cho vở Rừng xưa (2015); Huy chương Vàng với vở Chiến binh (2015); Huy chương Bạc cá nhân với vai Trung trong Ngày ấy họ đều còn trẻ (2018); Huy chương Vàng tại Liên hoan "Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân" với vở Nhân danh công lý (2020); Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" (2020).

Năm 2024, nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Gần đây, nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng được UBND TP.HCM trao bằng khen vì thành tích đóng góp quan trọng cho 50 năm văn học - nghệ thuật TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất.