TikToker Giao Heo, reviewer nổi tiếng về ẩm thực, công nghệ qua đời vì tai nạn 18/09/2025 19:04

(PLO)- TikToker Giao Heo, người review nổi bật về ẩm thực, công nghệ đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông khiến bạn bè, đồng nghiệp cũng như người theo dõi không khỏi bàng hoàng.

Ngày 18-9, thông tin YouTuber/ TikToker nổi tiếng Giao Heo qua đời ở tuổi 33 do tai nạn giao thông tại Mộc Châu đã khiến bạn bè, người thân và hàng triệu người theo dõi không khỏi bàng hoàng.

YouTuber/TikToker Giao Heo nổi tiếng về những video hướng dẫn nấu ăn và review công nghệ qua đời. Ảnh: FBNV

TikToker Giao Heo tên thật là Hồ Hoàng Giao, sinh năm 1993 tại Lâm Đồng.

Trước khi nổi lên như một TikToker triệu view, anh từng là đầu bếp tại nhiều nhà hàng ở TP.HCM.

Tuy nhiên, giai đoạn 2012-2015, nhận thấy thu nhập không đủ để tích lũy cho tương lai, Hồ Hoàng Giao quyết định rời thành phố về lại quê nhà Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Ban đầu, anh mở một quán ăn và cà phê tự làm, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cơ sở kinh doanh buộc phải đóng cửa.

Từ đó, anh bén duyên với việc sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok.

Chỉ sau một thời gian ngắn, TikToker Giao Heo đã xây dựng được cộng đồng người theo dõi đông đảo trên cả TikTok lẫn YouTube, nơi anh chia sẻ các video hướng dẫn nấu ăn.

Tiktoker Giao Heo nổi tiếng qua những video chia sẻ công thức nấu ăn. Ảnh: MXH

Những video này không chỉ thu hút người yêu thích ẩm thực mà còn mở rộng sang các chủ đề về công nghệ, tạo ra sự kết hợp độc đáo giữa hai lĩnh vực.

Chính sự sáng tạo này đã giúp TikToker Giao Heo thu hút hàng triệu người theo dõi, biến anh thành một tên tuổi nổi bật trong làng sáng tạo nội dung Việt Nam.

Đặc biệt, phong cách hài hước và thương hiệu riêng biệt với câu nói meme "HEHE BOIZ", TikToker Giao Heo còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực review công nghệ, được cộng đồng đánh giá là người review có tâm.

TikToker Giao Heo được đánh giá là người có tâm trong lĩnh vực review công nghệ.

Không chỉ đơn thuần là các clip đánh giá sản phẩm, TikToker Giao Heo còn lồng ghép yếu tố giải trí, tạo ra một phong cách độc đáo khó nhầm lẫn giữa vô vàn các reviewer khác.

Sự ra đi đột ngột của anh để lại tiếc thương cho cộng đồng người theo dõi, đặc biệt là những người yêu thích các nội dung về công nghệ và ẩm thực – hai lĩnh vực mà Giao Heo đã ghi dấu ấn sâu đậm.

Trên các diễn đàn mạng xã hội cũng như về ẩm thực và công nghệ, nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng như khán giả bày tỏ sự tiếc thương về những đóng góp của Tiktoker Giao Heo.

"Cùng là 1 người đam mê công nghệ và em cũng đã lấy rất nhiều cảm hứng cũng như kịch bản quay dựng từ anh. Tiếc nuối cho 1 người tài năng " - tài khoản Tuấn Nguyễn xót xa.

Tài khoản Trần Quang Huy viết: "Từng xem anh dạy nấu ăn hồi dịch, xem anh review về đồ công nghệ thế mà,…".

Tài khoản Nguyễn Khánh Vy bình luận: "Trời trời sốc quá mình thích xem anh này vì cực năng lượng tích cực và duyên vô cùng".

Tài khoản Nguyễn Trực chia sẻ: "Dạo này drama hay cái gì mình cũng chill được, nhưng mà nghe tin này thì mình sốc lắm ấy. Anh Giao Heo là một trong những người mình thích theo dõi vì nội dung tích cực và lan toả của anh.

Vậy mà mới sáng nay anh đã qua đời vì Tai nạn giao thông trong khi mấy hôm trước anh vừa đăng video giới thiệu sản phẩm công nghệ mới xong. Anh vẫn sẽ luôn là 1 người hiếm hoi em ghi nhớ và chúc anh ở kiếp sau vẫn có thể lan toả năng lượng của mình ạ".

"Toàn coi ảnh review mô hình, nấu ăn, content sạch con người dí dỏm, vui vẻ, shock thật sự" - tài khoản Phạm Châu bàng hoàng.

Tài khoản Nguyễn Thắng Lợi tiếc thương: "Vẫn còn lưu công thức muối ớt xanh bất bại của anh, muối còn mà anh đâu mất rồi...".