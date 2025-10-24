Vinh danh các tác phẩm xuất sắc tại IP hoạt hình Việt 24/10/2025 16:18

(PLO)- Sau gần 2 tháng phát động, Vietnam animation IP contest - cuộc thi IP hoạt hình Việt đã nhận được hơn 120 tác phẩm dự thi cho các hạng mục.

Ngày 24-10, Hiệp hội kỹ xảo điện ảnh và hoạt hình Việt Nam (VAVA) đã tổ chức lễ trao giải Vietnam animation IP contest - cuộc thi IP hoạt hình Việt, với sự đồng hành và hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam.

Phó Bí thư Thành uỷ Đặng Minh Thông bất ngờ đến tham quan, thưởng lãm 25 poster các tác phẩm dự thi Vietnam animation IP contest - cuộc thi IP hoạt hình Việt.

Lễ trao giải vinh dự đón tiếp ông Đặng Minh Thông, Phó Bí Thư Thành uỷ TP. HCM ghé thăm. Ông đã dành thời gian tham quan, thưởng lãm 25 poster các tác phẩm dự thi.

120 tác phẩm dự thi

Theo đại diện ban tổ chức, sau gần 2 tháng phát động, Vietnam animation IP contest - cuộc thi IP hoạt hình Việt đã nhận được hơn 120 tác phẩm dự thi cho các hạng mục phim ngắn, phim dài hoặc series phim.

Cụ thể, có 29 tác phẩm hợp lệ tại hạng mục học sinh, sinh viên. Đa số các thí sinh đến từ các trường THPT, Đại học trong nước quốc tế như RMIT, Đại học FPT, THPT Lê Quý Đôn...

Hạng mục phim ngắn và series có 37 tác phẩm, với sự tham gia của các doanh nghiệp như POPs, Xuân Sang Animation Studio….Hạng mục phim dài có 12 tác phẩm hợp lệ.

Giải nhất hạng mục học sinh, sinh viên với tác phẩm Tắc. Ảnh: V. HÀ

Giải thưởng hạng mục học sinh, sinh viên lần lượt thuộc về Tắc (giải nhất), Mọt (giải nhì) và Ban Công (giải ba).

Chia sẻ tại lễ nhận giải, Thành đại diện team Mọt gồm 5 thành viên bày tỏ sự xúc động, bất ngờ khi team Mọt thắng giải nhì ở hạng mục này.

"Thử thách lớn nhất khi chúng tôi bắt đầu thực hiện tác phẩm dự thi chính là lúc lên ý tưởng kịch bản, thậm chí đến những ngày cuối cùng trước khi gửi dự thi chúng tôi phải liên tục chỉnh sửa tác phẩm của mình" - Thành chia sẻ.

Thành, đại diện team Mọt chia sẻ về tác phẩm của nhóm. Ảnh: V. HÀ

Ở hạng mục phim ngắn và series, giải nhất thuộc về Jelly’s Bean của Sangy Group, giải nhì là Panic Picnic, và giải ba là Meowment (POPs).

Hân, đại diện nhóm Panic Picnic, cho biết ý tưởng bắt đầu trong một chuyến đi ngang Cần Giờ.

"Chúng tôi muốn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường qua câu chuyện về Cần Giờ, nơi du lịch phát triển nhưng môi trường bị ô nhiễm, động vật bị biến đổi gen" - Hân bày tỏ.

Sơn Tinh Thuỷ Tinh - The Ballad of mountain and Water gods đạt giải nhì ở hạng mục phim dài

Hạng mục phim dài, BTC đã trao giải nhất cho Indochinoir Đông Dương ai vọng, Zombie mắt lác đạt giải nhì và giải ba được trao cho Sơn Tinh Thuỷ Tinh - The Ballad of mountain and Water gods do Thành đạo diễn và biên kịch.

Indochinoir Đông Dương ai vọng đạt giải nhất

Ngoài ra giải ban giám khảo bình chọn thuộc về Emotional Bar của team Cò Lõ team (100 triệu đồng).

Tiền thưởng dành cho quá trình phát triển tác phẩm thành phim. Ban tổ chức sẽ tổ chức nghiệm thu việc phát triển tác phẩm vào tháng 3-2026.

Tác giả của Indochinoir Đông Dương ai vọng chia sẻ về tác phẩm

Nhận xét về các tác phẩm dự thi, các thành viên ban giám khảo như nhà sản xuất Nguyễn Quang Minh (Minh Beta), nhà sản xuất Tường Vy (VPictures), đạo diễn phim hoạt hình Andy Cung đều dành chung lời khen cho sự sáng tạo, tâm huyết, cách kể chuyện, nội dung và bản sắc Việt của câu chuyện.

Tất cả cũng bày tỏ mong muốn cuộc thi sẽ còn được tổ chức vào những năm sau để tìm ra những câu chuyện gốc thú vị.

"Zombie mắt lác" lập cú đúp

Ngoài giải nhì ở hạng mục phim dài, Zombie mắt lác cũng đạt giải Beta Pick (do ông Bùi Quang Minh (Minh Beta) - nhà sáng lập Beta Group, thành viên ban giám khảo lựa chọn).

Zombie mắt lác đạt giải nhì hạng mục phim dài

Phim là chuyến hành trình vui nhộn, đầy cảm xúc của bốn người bạn Khoai, Yến, Anh, Lơ với rất nhiều điều bất ngờ. Nội dung phim thuộc một phần trong câu chuyện lớn hơn về hành trình của một nhóm học sinh "không quá sáng sủa", học ở một trường cấp ba vô danh, nhưng số phận lại trớ trêu đặt vào tay các bạn niềm hy vọng cuối cùng của thế giới.

Phim cũng thắng giải Beta Pick﻿

Phim do Đoàn Trần Anh Tuấn đạo diễn, anh cũng là người sáng lập Colory Animation. Đây là dự án phim hoạt hình điện ảnh đầu tiên của hãng sau thời gian sản xuất phim ngắn 3D.