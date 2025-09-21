Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông dự lễ giỗ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt 21/09/2025 12:51

(PLO)- Sáng 21-9, lãnh đạo TP.HCM cùng hậu duệ gia tộc Lê Văn đã tham gia lễ giỗ lần thứ 193 Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt tại phường Gia Định, TP.HCM.

Sáng 21-9 (nhằm ngày 30-7 âm lịch), Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa quốc gia lăng Lê Văn Duyệt đã tổ chức lễ giỗ lần thứ 193 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt tại khu di tích ở phường Gia Định, TP.HCM.

Lễ giỗ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt có sự tham dự của bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP; Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư; bà Triệu Lệ Khánh, Chủ tịch HĐND phường Gia Định… cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khác.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM cùng các lãnh đạo TP, hậu duệ gia tộc Lê Văn thắp hương khu vực mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: V.H

Phát biểu tại lễ giỗ, ông Lê Văn Ngọc, Trưởng Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa lăng Lê Văn Duyệt cho biết với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, việc tổ chức lễ giỗ nhằm tưởng nhớ các vị tiền nhân, anh hùng liệt sĩ và nhân dân đã có công lao mở mang bờ cõi, xây dựng và gìn giữ đất nước. Qua đó giáo dục cho thế hệ trẻ biết hướng về cội nguồn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc.

Ông Lê Văn Ngọc, Trưởng Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa lăng Lê Văn Duyệt phát biểu

Với ý nghĩa đó, lễ giỗ Tả quân nhằm tưởng nhớ công ơn của Đức Thượng công lúc sinh thời, khi làm Tổng trấn Gia định thành đã thể hiện rõ là một vị quan công minh, thanh liêm, chính trực, luôn quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, giữ an bờ cõi và mở mang vùng đất Nam bộ.

"Với tài năng và công đức của Ngài khiến người dân hết lòng kính phục, thương yêu gọi ngài là Ông Lớn Thượng. Do đó khi tạ thế, Tả quân được an táng tại lăng miếu này, người dân thờ phụng cho đến ngày nay. Đồng thời trong cách nhìn của dân gian, Tả quân Lê Văn Duyệt đã trở thành vị 'Phúc thầy' linh hiển" – ông Ngọc cho hay.

Lễ giỗ năm nay cũng là dịp kỷ niệm 5 năm ngày đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng thành đường Lê Văn Duyệt vào ngày 16-9-2020.

Nghi thức mời rượu, trầu cau

Lễ giỗ Đức Thượng công Tả quân Lăng Lê Văn Duyệt được tổ chức với nghi thức truyền thống - nghi thức tế lễ Tiểu cung đình triều Nguyễn, tế tiền hiền - hậu hiền - anh hùng liệt sĩ.

Ông Đặng Minh Thông cùng nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư dâng rượu

Ban quản lý khu di tích tổ chức lễ giỗ vào các ngày 21, 22 và 23-9-2025 nhằm ngày 30 tháng 7 và mùng 1, mùng 2-8 năm Ất Tỵ với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo dâng hương trong bàn thờ Tả quân Lê Văn Duyệt

Cụ thể, ngày 21-9 sẽ diễn ra các hoạt động mời trầu rượu, tặng lộc. Nghi lễ cúng Tiên thường, lễ dâng hương, lễ Xây chầu – Đại bội – Hát bội tuồng Lê Công kỳ án (Nhà hát nghệ thuật hát bội TP.HCM) và đón tiếp người dân đến chiêm bái.

Lễ giỗ diễn ra trong không khí trang nghiêm

Trong ngày 22-9 sẽ diễn ra các hoạt động của ngày chánh giỗ gồm cúng chánh giỗ theo nghi thức mời rượu, tặng lộc, biểu diễn nghệ thuật hát bội- tuồng Phụng Nghi Đình, San Hậu 3 hồi I, II, III, Lễ Tôn Vương – Hồi chầu...

Các tiết mục bội trong ngày Tiên thường

Ngày 23-9 sẽ diễn ra các hoạt động như cúng trầu cau, bánh Gia Định xưa cùng tiết mục trích đoạn Tả quân Lê Văn Duyệt do đoàn cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn.