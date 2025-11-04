TP.HCM - 'Thành phố điện ảnh': Cơ hội vàng phát triển công nghiệp điện ảnh và công nghiệp giải trí 04/11/2025 05:45

(PLO)- Việc TP.HCM được UNESCO công nhận là 'Thành phố sáng tạo điện ảnh' đầu tiên của Đông Nam Á không chỉ là niềm tự hào mà còn là bước ngoặt chiến lược để phát triển ngành công nghiệp điện ảnh và văn hóa sáng tạo.

UNESCO đã chính thức đưa ra danh sách 58 thành phố (TP) là thành viên mới của Mạng lưới TP sáng tạo UNESCO (UCCN). Trong đó, TP.HCM được công nhận là "Thành phố sáng tạo điện ảnh" đầu tiên của Đông Nam Á vào ngày 31-10 vừa qua.

TP.HCM được UNESCO công nhận là 'thành phố sáng tạo điện ảnh' đầu tiên của Đông Nam Á. Ảnh: THUẬN VĂN

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vinh dự, danh hiệu này cũng mở ra thách thức và công việc phải làm của TP.HCM để xứng tầm là "Thành phố sáng tạo điện ảnh" đầu tiên của Đông Nam Á.

Vinh dự và trách nhiệm của 'Thành phố điện ảnh' đầu tiên của Đông Nam Á

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, chia sẻ: “Sau niềm hạnh phúc, chúng tôi nhận thấy vinh dự luôn đi kèm với trách nhiệm lớn lao. Những cam kết của TP.HCM trong hồ sơ đăng ký, cùng việc nhìn nhận rõ tiềm năng, thế mạnh và thách thức đã giúp cộng đồng làm phim thêm thấu hiểu và đồng hành với TP".

NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM. Ảnh: VĂN HÀ

TP.HCM sở hữu nền văn hóa phong phú của 54 dân tộc, sức sáng tạo trẻ trung và năng động. "Vấn đề đặt ra là làm thế nào để phát triển cộng đồng sáng tạo, mở rộng không gian sáng tạo và xây dựng nền văn hóa sáng tạo bền vững. Đó chính là mục tiêu lớn mà lãnh đạo TP, các sở, ngành và chuyên gia, những người hoạt động trên lĩnh vực điện ảnh muốn hướng đến" - NSND Thanh Thúy nói.

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cho rằng TP.HCM được công nhận là "Thành phố điện ảnh" của UNESCO tạo cơ hội hợp tác quốc tế, thu hút đoàn làm phim và tài trợ, đồng thời thúc đẩy chiến lược phát triển điện ảnh bền vững.

Nó cũng mở ra cơ hội hình thành các quỹ hỗ trợ điện ảnh, giúp nhà làm phim trẻ và độc lập phát triển, cùng cơ hội đào tạo, giao lưu qua các hoạt động học thuật.

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh đề xuất TP.HCM cần nâng cấp cơ sở vật chất, phát triển các khu sáng tạo, studio và hệ thống hỗ trợ ngành điện ảnh để hình thành một hệ sinh thái sáng tạo hoàn chỉnh.

Với vai trò là một nhà sản xuất và phát hành, ông Bùi Quang Minh (Minh Beta) cho rằng để giữ vững danh hiệu, TP.HCM cần xây dựng hệ sinh thái điện ảnh, nơi nhà làm phim, doanh nghiệp và khán giả cùng phát triển.

Ba yếu tố then chốt gồm: Cơ chế hỗ trợ sản xuất nội dung Việt mang bản sắc văn hóa; chính sách khuyến khích đầu tư tư nhân vào hạ tầng và công nghệ điện ảnh, tạo nhiều “sân chơi” cho sáng tạo; hợp tác công bằng giữa Nhà nước - doanh nghiệp - nghệ sĩ.

"Nếu làm được điều đó, TP.HCM có thể không chỉ giữ danh hiệu mà còn trở thành thủ phủ điện ảnh của Đông Nam Á trong tương lai" - ông Minh nhấn mạnh.

Đoàn làm phim giao lưu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế TP.HCM. Ảnh: HIFF

Cần đầu tư trường quay đạt chuẩn quốc tế Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung của CGV Việt Nam nhìn nhận để gìn giữ thương hiệu "Thành phố sáng tạo điện ảnh", điều quan trọng nhất là xây dựng hệ sinh thái điện ảnh hoàn chỉnh, trong đó hạ tầng và chính sách là hai trụ cột chính. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung của CGV Việt Nam. Ảnh: NVCC "Về hạ tầng, TP.HCM cần đầu tư mạnh hơn cho các trường quay đạt chuẩn quốc tế,, trung tâm hậu kỳ, cũng như khu phức hợp sản xuất điện ảnh để đáp ứng nhu cầu của các đoàn phim trong và ngoài nước. Về chính sách, thành phố cần sớm ban hành các cơ chế ưu đãi cụ thể như chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, ưu đãi thuế và hoàn tiền (rebate) cho các đoàn làm phim quốc tế, hay các mô hình hợp tác công – tư nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và gắn bó lâu dài với ngành" - ông Hải chia sẻ. Ở mảng phát hành, ông Hải cũng cho rằng chúng ta cần chính sách ưu đãi về thuế, thời gian hoạt động cho các rạp chiếu phim và doanh nghiệp phát hành, tạo hành lang pháp lý cho khai thác thương mại tài sản trí tuệ (IP) và phát triển sản phẩm phái sinh. Khi chuỗi giá trị từ sản xuất – phát hành – khán giả được hoàn thiện, danh hiệu “Thành phố điện ảnh” mới thực sự mang ý nghĩa bền vững.

Phát triển điện ảnh học đường và không gian sáng tạo

Một trong những mục tiêu lớn mà TP.HCM cam kết khi trở thành TP sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực điện ảnh chính là phát triển điện ảnh học đường.

NSND Thanh Thúy cho biết: "Thông qua các giải pháp đưa điện ảnh vào môi trường giáo dục sẽ góp phần nâng cao thị hiếu, khả năng cảm thụ và tình yêu điện ảnh cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường".

Điện ảnh không chỉ là công cụ giáo dục nghệ thuật mà còn là phương tiện phát hiện, nuôi dưỡng tài năng trẻ - những nhà làm phim tương lai. Bên cạnh đào tạo tài năng sáng tạo, TP.HCM cũng chú trọng bồi dưỡng khán giả - những người yêu và hiểu điện ảnh, góp phần xây dựng nền văn hóa phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ LHP quốc tế TP.HCM lần 1, người dân thưởng thức rạp chiếu phim ngoài trời tại công viên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: VĂN HÀ

Thành phố kỳ vọng sẽ tổ chức thêm các không gian văn hóa như công viên chuyên đề trong hệ thống công viên dọc sông Sài Gòn, phát triển phim trường, trung tâm hậu kỳ và cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực điện ảnh và du lịch.

"Với quy mô siêu đô thị đông dân và địa giới hành chính mở rộng, TP.HCM có nhiều cơ hội hợp tác quốc tế và phát triển nguồn nhân lực, trong đó yếu tố con người được xác định là trung tâm trong chiến lược phát triển văn hóa" - NSND Thanh Thúy cho biết.