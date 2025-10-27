‘Chàng trai đẹp nhất thế giới’ qua đời 27/10/2025 20:28

(PLO)- Björn Andrésen, nam diễn viên người Thụy Điển từng được mệnh danh là chàng trai đẹp nhất thế giới, qua đời ở tuổi 70.

Björn Andrésen, nam diễn viên người Thụy Điển được biết đến qua vai diễn trong bộ phim Cái chết ở Venice (Death in Venice, 1971), đã qua đời ở tuổi 70, theo tờ The Guardian.

Năm 15 tuổi, Andrésen được đạo diễn người Ý Luchino Visconti chọn cho phim Cái chết ở Venice, bộ phim dựa trên tiểu thuyết ngắn của nhà văn Thomas Mann. Trong phim, anh vào vai Tadzio - cậu bé xinh đẹp khiến một người đàn ông lớn tuổi, do diễn viên Dirk Bogarde thủ vai, say mê đến ám ảnh.

Đạo diễn Visconti từng gọi Andrésen là “chàng trai đẹp nhất thế giới” trên báo chí – danh xưng này gắn liền với nam tài tử suốt đời, dù khiến ông vô cùng khổ tâm.

Về sau, Andrésen nhiều lần chia sẻ rằng trải nghiệm tiêu cực khi làm việc với Visconti đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời ông.

Nam diễn viên Björn Andrésen. Ảnh: EVERETT COLLECTION INC/ALAMY

Thông tin về cái chết của diễn viên Andrésen được hai đạo diễn Kristian Petri và Kristina Lindström công bố ngày 26-10. Hai đạo diễn này đứng sau bộ phim tài liệu Chàng trai đẹp nhất thế giới (2021) nói về cuộc đời nam diễn viên.

Đạo diễn Petri nói với tờ Dagens Nyheter của Thụy Điển rằng ông Andrésen qua đời vào ngày 25-10. Nguyên nhân cái chết chưa được công bố.

Andrésen sinh năm 1955 tại Stockholm (Thuỵ Điển). Sau khi mẹ ông tự sát khi ông mới 10 tuổi, Andrésen được bà ngoại nuôi dưỡng. Bà là người đã hướng ông đến diễn xuất và người mẫu vì “bà muốn trong gia đình có một người nổi tiếng”.

Vai diễn trong Cái chết ở Venice đã đưa Andrésen thành ngôi sao chỉ sau một đêm, nhưng trải nghiệm đó không hoàn toàn tích cực. Sau Cái chết ở Venice, Andrésen đến Nhật - nơi bộ phim được đón nhận nồng nhiệt.

Ở đó, ông trở thành ngôi sao nhạc pop và người mẫu, tham gia nhiều quảng cáo và có lượng người hâm mộ nữ khổng lồ.

Dù vậy, đam mê của Andrésen là âm nhạc. Ông sau đó trở thành một nghệ sĩ piano và nhạc công chuyên nghiệp.

Ông tiếp tục đóng phim, tham gia hơn 30 bộ phim và loạt truyền hình, chủ yếu sản xuất tại Thụy Điển.

Khi tuổi tác khiến ông dần trở nên ít được chú ý hơn, Andrésen cuối cùng đã tìm thấy sự bình yên trong nghề diễn. Năm 2019, ông xuất hiện trong một vai nhỏ trong phim kinh dị Midsommar.

Andrésen có hai con với vợ cũ - nhà thơ Suzanna Roman. Một con gái tên Robine và con trai tên Elvin (qua đời vì hội chứng đột tử khi mới 9 tháng tuổi).