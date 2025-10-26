Phim tranh giải Oscar 2025 công chiếu tại Liên hoan phim Italia ở TP.HCM 26/10/2025 20:21

(PLO)- Liên hoan phim Italia - Italian Film Festival 2025 diễn ra tại TP.HCM từ ngày 26-31.10 với nhiều tác phẩm kinh điển được công chiếu.

Tối 26-10, lễ khai mạc Liên hoan phim Italia - Italian Film Festival 2025 đã diễn ra tại TP.HCM.

Tham dự lễ khai mạc có ông Phạm Quý Trọng, Phó vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italia tại TP.HCM, ông Antonio Termenini, Giám đốc Nghệ thuật Liên hoan Phim châu Á tại Roma, TS Nguyễn Thành Đạt, Phó trưởng phòng khảo thí ĐH Sân khấu TP.HCM....

Bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italia tại TP. HCM phát biểu khai mạc Liên hoan phim Italia - Italian Film Festival 2025 Ảnh: V. HÀ

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italia tại TP. HCM cho biết, với nước Ý, điện ảnh không chỉ là nghệ thuật, mà còn là tấm gương phản chiếu văn hóa, xã hội và tâm hồn con người – nơi quá khứ gặp gỡ tương lai, truyền thống hòa cùng đổi mới.

Bà Alessandra Tognonato chia sẻ: "Những bộ phim trong Liên hoan năm nay chính là minh chứng cho tinh thần đó – đa dạng, hấp dẫn và sâu sắc. Trong đó, xin mời quý vị đến với Emilio – bộ phim về tình yêu và ký ức diễn ra trên dãy An-pơ, quê hương tôi".

Tác phẩm đã chinh phục khán giả toàn cầu, giành Giải Sư Tử Bạc tại Liên hoan phim Venice 2024, bảy giải David di Donatello, và đại diện cho Ý tranh giải Oscar năm nay. Bộ phim như một bức thư ngỏ từ nước Ý, nơi phong cảnh, âm thanh và cảm xúc được gửi gắm đến thế giới.

Theo bà Alessandra Tognonato, như lời Đại sứ Marco Della Seta từng nói, điện ảnh là một hình thức ngoại giao, xây dựng những nhịp cầu văn hóa, khơi nguồn đối thoại và kết nối con người vượt qua giới hạn ngôn từ.

"Hôm nay, chúng ta cùng nhau chia sẻ tình yêu dành cho nghệ thuật, cái đẹp và tính nhân văn – sợi dây vô hình gắn kết những tâm hồn đồng điệu giữa hai đất nước chúng ta" - bà Alessandra Tognonato bày tỏ.

Năm nay, liên hoan phim diễn ra tại Cụm rạp chiếu phim Galaxy Nguyễn Du (TPHCM).

Trong 6 phim được công chiếu, “Vermiglio” của đạo diễn Maura Delpero được chú ý nhất bởi đây là tác phẩm tranh giải Oscar 2025.

"Vermiglio” là lát cắt sống động về số phận con người và lịch sử. Ảnh: NSX.

Phim khắc họa nỗi đau và ký ức chiến tranh của những phụ nữ vùng núi nước Ý hậu thế chiến.

"Vermiglio” khắc họa nỗi đau và ký ức chiến tranh của những phụ nữ vùng núi nước Ý hậu thế chiến. Ảnh: NSX

Tác phẩm Vermiglio giữ vai trò mở màn cho chuỗi hoạt động trình chiếu của liên hoan phim.

Khuôn khổ Liên hoan phim Italia 2025 còn có 5 tác phẩm nổi bật được tuyển chọn gồm: “Diciannove”, “La Vita Accanto”, “Nonostante”, “Hey Joe” và “Gloria!”.

Đây đều là những bộ phim từng giành nhiều giải thưởng danh giá tại các liên hoan quốc tế và nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Ông Antonio Termenini, Giám đốc Nghệ thuật Liên hoan Phim châu Á tại Roma chia sẻ. Ảnh: V.HÀ

Giám đốc nghệ thuật Antonio Termenini cho biết các phim năm nay kết hợp giữa trải nghiệm cá nhân và hơi thở thời đại, đồng thời mang đến những góc nhìn mới mẻ về nước Ý đương đại.

Bên cạnh việc thưởng thức điện ảnh, sau mỗi buổi chiếu, khán giả còn có phần giao lưu, thảo luận nhằm cảm nhận sâu sắc hơn về mỗi tác phẩm.

TS. Nguyễn Thành Đạt, Phó Trưởng phòng Khảo thí, Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM

Trong vai trò đối tác đồng hành, TS. Nguyễn Thành Đạt, Phó Trưởng phòng Khảo thí, Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, nhận định Liên hoan Phim Italia không chỉ tôn vinh những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, mà còn là diễn đàn giao thoa văn hóa.

Mỗi bộ phim Italia là hành trình nghệ thuật giàu nhân văn, phản chiếu chiều sâu văn hóa và tâm hồn... Qua đó, khán giả Việt Nam được khám phá một nước Italia vừa hiện đại, vừa sâu lắng – nơi tình yêu, ký ức và khát vọng hòa quyện trong những suy tư nhân bản

"Trong bối cảnh TP.HCM hướng tới mục tiêu trở thành Thành phố Sáng tạo về Điện ảnh trong mạng lưới UNESCO, sự hợp tác giữa Tổng Lãnh sự quán Italia và Nhà trường mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là ngoại giao văn hóa mà còn là biểu tượng của đối thoại, hợp tác và phát triển bền vững trong công nghiệp sáng tạo" - TS. Nguyễn Thành Đạt phát biểu.

Năm 2020, Liên hoan phim Italia lần đầu được tổ chức tại TPHCM.

Từ đó, sự kiện thường niên này ngày càng khẳng định vị thế như một điểm hẹn văn hóa quen thuộc, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo của điện ảnh Ý đến công chúng Việt Nam.