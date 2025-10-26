Hoàng Ngọc Như đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 26/10/2025 08:07

Tối 25-10, chung kết toàn quốc Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 – Miss University Vietnam 2025 mang chủ đề "Thanh xuân rực rỡ", diễn ra tại Bắc Ninh với sự tranh tài của 28 thí sinh đến từ mọi miền đất nước.

Hoàng Ngọc Như đến từ ĐH Công nghiệp TP.HCM đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025. Ảnh: BTC

Ban giám khảo ngồi ghế nóng chương trình gồm Nhà báo, Đạo diễn Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (Trưởng ban giám khảo); Nhà sử học Dương Trung Quốc (Phó trưởng ban giám khảo), Đại tá Nguyễn Thị Mai Thao, Phó Giám Đốc Truyền hình CAND (Phó trưởng ban Giám khảo); GS.TS Nhân trắc học Mai Văn Hưng; NSND, đạo diễn Trọng Trinh, Đại tá, NSND Vi Hoa, Thượng tá, NSƯT, Biên đạo Hoàng Loan và Thiếu tá, NSƯT, ca sĩ Hà Thu Hương,...

Bên cạnh đó còn có mentor và host là những Hoa, Á hậu như Nguyễn Thị Ngọc Châu, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022; Bùi Quỳnh Hoa, Miss Universe Vietnam 2023; Lê Hoàng Phương, Á hậu Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2023, Hoa Hậu Hoà bình Việt Nam 2023 và Siêu mẫu Hà Anh, Phó Trưởng Ban Giám khảo.

Mở màn đêm chung kết là tiết mục đồng diễn của Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 Dương Trà Giang cùng top 28 thí sinh Hoa Hậu Sinh Viên Việt Nam 2025.

Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 Dương Trà Giang cùng top 28 thí sinh trong tiết mục đồng diễn

Khép lại tiết mục đồng diễn, top 28 thí sinh bước vào phần thi Trang phục truyền thống lấy cảm hứng từ áo yếm Kinh Bắc - Bắc Ninh trong BST mang tên “Em ơi em à” của Nhà Thiết kế Cao Minh Tiến.

Các thí sinh trong trang phục truyền thống

Nối tiếp phần thi trang phục truyền thống, 28 thí sinh tiếp tục với màn đồng diễn trang phục áo tắm. Sau phần đồng diễn áo tắm đầy sôi động, BTC đã công bố danh sách top 20 để bước vào phần thi áo tắm.

Các thí sinh trong phần thi áo tắm (bikini)

Kết thúc phần thi áo tắm, top 10 của Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 chính thức lộ diện để bước vào phần trình diễn trang phục dạ hội.

Top 10 trong trang phục dạ hội

Sau phần trình diễn trang phục dạ hội, top 5 thí sinh bước vào phần thi ứng xử được công bố gồm Trần Thị Thu Hiền (SBD 236 - ĐH Văn Lang); Hoàng Ngọc Như (SBD 552 - ĐH Công nghiệp TP. HCM); Nguyễn Thị Kiều Anh (SBD 030 - ĐH Công nghiệp Hà Nội); Vũ Hồng Hạnh (SBD 784- ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) và Nguyễn Phương Anh (SBD 039 - Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương).

Ở phần thi ứng xử, trên màn hình Led sân khấu, 5 màu sắc (xanh, đỏ, vàng, hồng, cam) lần lượt hiện lên.

Mỗi thí sinh chọn một màu, mỗi ô màu chứa 4-6 bức ảnh chủ đề "Happy Việt Nam", phản ánh các góc nhìn về cuộc sống hạnh phúc tại Việt Nam. Sau khi xem, thí sinh có 5 phút để suy nghĩ và trình bày quan điểm cá nhân.

Cuối cùng, vượt qua 27 thí sinh, Hoàng Ngọc Như (SBD 552) đến từ Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chính thức giành vương miện Hoa Hậu Sinh Viên Việt Nam 2025.

Á hậu 1 gọi tên Trần Thị Thu Hiền (SBD 236 - ĐH Văn Lang); Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Thị Kiều Anh (SBD 030 - Công nghiệp Hà Nội).

Đồng Á hậu 3 thuộc về Vũ Hồng Hạnh (SBD 784 - ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) và thí sinh Nguyễn Phương Anh (SBD 039 – ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương).

Hoàng Ngọc Như trong phần thi ứng xử

Trước đó ở phần thi ứng xử, Hoàng Ngọc Như chọn bức tranh màu Vàng với chủ đề "Niềm vui lao động".

Ngọc Như trả lời: "Một quốc gia hạnh phúc không chỉ là nơi con người sống trong hòa bình và yêu thương, mà còn bắt nguồn từ hạnh phúc của mỗi cá nhân. Ngọc Như cảm thấy may mắn khi được nhìn thấy 6 bức ảnh, mỗi bức là một lát cắt cảm xúc.

Bức ảnh đầu tiên, 'Hạnh phúc mùa vàng', là niềm vui của người mẹ gùi lúa vàng và bế con. Bức ảnh thứ hai, 'Rộn rã lối về', là hạnh phúc giản dị của những người sau một ngày làm việc vất vả. Bức thứ ba, 'Mùa hoa súng quê em', miêu tả những cô gái hạnh phúc với công việc yêu thích.

Bức thứ tư, một ông cụ khiếm khuyết đan giỏ với niềm đam mê. Bức thứ năm, 'Nụ cười của ngoại', là nụ cười và niềm vui của bà ngoại dù tuổi đã cao. Cuối cùng, bức ảnh về ông cụ ở Tây Nguyên, truyền dạy văn hóa cho thế hệ trẻ, là niềm tự hào dân tộc.

Dù ở đâu trên đất nước Việt Nam, hạnh phúc đều có thể cảm nhận từ những ánh mắt, nụ cười và từng hơi thở của cuộc sống".

Top 5 của Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025

Ngoài ra BTC cũng đã trao nhiều giải thưởng phụ khác như Người đẹp truyền thông, Người đẹp du lịch, Người đẹp hình thể, Người đẹp tri thức, Người đẹp tài năng và Người đẹp nhân ái....