NSƯT Kiều Hưng, giọng ca vàng của dòng nhạc cách mạng - trữ tình Việt Nam qua đời 05/11/2025 06:54

(PLO)- NSƯT Kiều Hưng, giọng ca vàng của của nền âm nhạc Việt Nam, ghi dấu ấn với dòng nhạc cách mạng, trữ tình đã qua đời ở tuổi 88 để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp, khán giả.

Theo thông tin từ phía gia đình, NSƯT Kiều Hưng, giọng ca vàng của dòng nhạc cách mạng, trữ tình đã qua đời vào rạng sáng 30-10 tại Bệnh viện Vivantes Friedrichshain (Đức), hưởng thọ 88 tuổi.

NSƯT Kiều Hưng (1937-2025). Ảnh: Tư liệu

Trong thông cáo gửi đến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả yêu nhạc, gia đình viết: "Nghệ sĩ Kiều Hưng – giọng ca vàng huyền thoại của nền âm nhạc Việt Nam, người hát Tình ca đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, người nghệ sĩ suốt đời cống hiến cho quê hương, đất nước và nhân dân đã vĩnh viễn ra đi".

Gia đình cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan, tổ chức, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gần xa đã quan tâm, chia sẻ, động viên trong thời gian nghệ sĩ điều trị bệnh. Thông tin về lễ tưởng niệm và tiễn biệt sẽ được gia đình thông báo sau.

NSƯT Kiều Hưng tên đầy đủ là Kiều Tất Hưng, sinh năm 1937 tại Hà Nội. Ngày ông còn bé, trong làng có vài hộ gia đình sắm được máy hát, thỉnh thoảng ông ra nghe và học hát theo.

Năm 1954, ở trường Nguyễn Du, phố Hàng Vôi, ông gây được sự chú ý khi hát "Hòa bình đến với chúng ta, muôn chim cánh vỗ ấy mấy bay tung bay".

Từ thời đi học, ông nổi tiếng hát hay, từng tham gia đội văn nghệ nghiệp dư của Thành đoàn Thanh niên Hà Nội.

Ông từng thi vào Trường Âm nhạc Việt Nam nhưng không trúng tuyển. Sau đó Đoàn Ca múa nhân dân Trung ương tuyển diễn viên, ông được nhận làm hợp xướng viên kiêm đánh giày và là quần áo cho diễn viên khi mới 20 tuổi.

6 năm ở Đoàn ca múa nhạc Trung ương, NSƯT Kiều Hưng đã đi biểu diễn khắp miền Bắc Việt Nam. Ông đã đến huyện Vĩnh Linh hát cho người dân cả hai bên sông Bến Hải nghe.

Những ngày đầu quân đội Mỹ càn quét miền Bắc Việt Nam, ông đều có mặt khi ngoài hải đảo, lúc trên trận địa cùng với các đồng nghiệp.

Năm 1966, ông được cử sang Liên Xô (cũ) đào tạo âm nhạc, cùng khóa với NSND Trung Kiên, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, Trần Thu Hà. Sau khi tốt nghiệp vào loại ưu, ông về nước đúng năm Mỹ dùng máy bay B52 thả bom Hà Nội.

Khi đứng hát trên trận địa phòng không hay khi sang hướng dẫn thanh nhạc cho các bạn văn công nước Lào, ông đều truyền đạt được những tình cảm của mình qua mỗi tác phẩm.

NSƯT Kiều Hưng gắn liền với nhiều nghệ sĩ như NSND Thu Hiền, Trọng Tấn, Anh Thơ...

Thời điểm Kiều Hưng còn công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc nhân dân Trưng Ương, ông được mời dạy thêm hệ tại chức khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội. Ông đã đào tạo một số ca sĩ như Mạnh Hưng, Tiến Hỷ... Năm 1984 ông được phong tặng danh hiệu NSƯT.

NSƯT Kiều Hưng ghi dấu ấn trong lòng khán giả với những ca khúc như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Tiếng hát từ thành phố mang tên người, Âm thanh ngày mới, Rặng trâm bầu, Tình ca, Sông Đắkrông mùa xuân về, Hát về cây lúa hôm nay, Tình ca Tây Bắc, Bài ca Hà Nội…

NSƯT Kiều Hưng trong Chương trình Giai điệu tự hào. Ảnh: BTC

Năm 1995, gia đình nghệ sĩ Kiều Hưng sang Đức định cư. Ông đều đặn tham gia các chương trình âm nhạc cộng đồng phục vụ bà con người Việt xa xứ. Nhiều du học sinh người Việt ở Đức tìm đến nhờ ông dạy nhạc.

Năm 2008, biến cố sức khỏe ập đến, ông liệt hoàn toàn tay và chân bên phải, mất trí nhớ. Hơn 10 ngày sau, ông dần hồi phục nhưng trí nhớ không thể trở lại như xưa do tai biến mạch máu não.

Năm 2011, nghệ sĩ về nước chữa trị. Ông cũng tham gia lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương. Trở lại sân khấu sau thời gian dài trị bệnh, ca sĩ Kiều Hưng hát Bài ca trên núi, Bài ca cây lúa, Rặng trâm bầu.

Sau đó, NSƯT Kiều Hưng về Việt Nam hát trong đêm nhạc của ca sĩ Trọng Tấn và chương trình "Giai điệu tự hào" 2 số liên tiếp tháng 7 và tháng 8 năm 2014.