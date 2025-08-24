Nhà hát TP.HCM chật kín khán giả trong đêm công diễn trích đoạn vở 'Hồ thiên nga' 24/08/2025 07:42

(PLO)- Trong khuôn khổ Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu, trích đoạn vũ kịch Hồ thiên nga được công diễn, nhà hát TP.HCM chật kín khán giả cùng những tràn vỗ tay tán thưởng.

Tối 23-8, trong khuôn khổ Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu 2025, đoàn vũ kịch của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) đã trình diễn trích đoạn vũ kịch Hồ thiên nga tại Nhà hát TP.HCM.

Trích đoạn vũ kịch Hồ thiên nga do biên đạo người Na Uy Johanne Jakhelln Constant dàn dựng.

Đây cũng chính là điểm nhấn của Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu lần thứ 14 cũng như kỷ niệm 20 năm Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu.

Khán giả lấp kín Nhà hát TP.HCM

Trong đêm diễn trích đoạn vũ kịch Hồ thiên nga, ban tổ chức không khỏi bất ngờ khi khán giả đến từ rất sớm và khán đài 3 tầng của Nhà hát TP.HCM nhanh chóng chật kín.

Sau khi khán giả lấp đầy hết các ghế sẵn có ở nhà hát, ban tổ chức đã phải sắp xếp thêm ghế ở tầng trên cùng để phục vụ.

Có mặt từ sớm cùng người thân, Ngọc Linh (11 tuổi) cho biết bản thân cũng từng học ballet nên rất háo hức với buổi biểu diễn trích đoạn vũ kịch Hồ thiên nga.

"Sau khi xem xong vở, em cảm thấy nó rất đẹp và lộng lẫy. Từng tập luyện ballet nên em hiểu các nghệ sĩ phải tập luyện như thế nào để có thể đem đến những trích đoạn trọn vẹn như vậy. Em chỉ tiếc là phần biểu diễn hơi ngắn nhưng nó cũng là động lực cho em trông đợi vào bản hoàn thiện của vở vào tháng 10 này" – Ngọc Linh cho hay.

Các nghệ sĩ trình diễn vở

Tham dự chương trình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cho biết mình thấy được sự cố gắng của của các nghệ sĩ Việt qua những màn trình diễn.

"Ballet vẫn chưa phải là thế mạnh tại Việt Nam, tuy nhiên trong bối cảnh hội nhập hiện nay, các nghệ sĩ đã từng bước nâng cao chất lượng và trình độ của bộ môn nghệ thuật này.

Tôi nghĩ rằng, khi đưa Hồ thiên nga về và dàn dựng trọn vẹn vở thì đó là tín hiệu đáng mừng, và hi vọng các nghệ sĩ sẽ có phần thể hiện thật tốt" – nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa bày tỏ.

Tinh chỉnh để phù hợp với nghệ sĩ Việt

Ban tổ chức (BTC) cho biết phiên bản lần này của Hồ thiên nga vừa trung thành với nguyên tác vừa được tinh chỉnh đề phù hợp với đặc điểm kỹ thuật, phong cách biểu diễn và cảm thụ nghệ thuật của các nghệ sĩ của đoàn vũ vũ kịch.

Những kỹ thuật ballet được thể hiện

Theo đó, trích đoạn vũ kịch Hồ thiên nga mở đầu bằng khung cảnh cung điện nơi hoàng tử Siegfried được hiện diện giữa không khí lễ hội rộn ràng rồi chuyển tiếp sang cảnh bờ hồ huyền ảo, đánh dấu khoảnh khắc định mệnh khi hoàng tử Siegfried gặp và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Odette.

Điểm nhấn của buổi biểu diễn là toàn bộ cảnh hai. Tại đây, mối tình giữa hoàng tử Siegfried và công chúa Odette được thể hiện bằng những chuyển động giàu tính tượng hình hoà quyện với nhạc tính sâu lắng. Và cao trào là cảnh thề nguyền.

Có thể nói, thông qua những trích đoạn, khán giả không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của Hồ thiên nga mà còn thấy được cách mà các nghệ sĩ Việt tiếp cận và sáng tạo trên nền di sản ballet kinh điển.

Chia sẻ với PLO, nghệ sĩ Ballerina Đỗ Hoàng Khang Ninh (vai thiên nga Odette) cho biết dù khá hài lòng nhưng vẫn rất áp lực khi trình diễn trên sân khấu.

"Áp lực nhất của tôi là làm sao thể hiện được hình ảnh một con thiên nga qua những động tác múa, hình thể, chuyển động của mình. Trong những vở diễn trước tôi chỉ đóng vai nhân vật con người nhưng với vở này khi hoá thân thành một con thiên nga thì tay chân, ánh mắt cũng phải thay đổi.

Với bản thân, tôi nghĩ đêm nay mình đã thăng hoa và khán giả cảm nhận được hình ảnh mà mình thể hiện” – Khang Ninh cho hay.

Nghệ sĩ Ballerina Đỗ Hoàng Khang Ninh vào vai thiên nga Odette

Lần đầu tiên bản thân tham gia vở ballet kinh điển, Nguyễn Hoàng Trương An Nhiên (14 tuổi) cho biết bản thân rất vui khi được trình diễn sau 2 tháng tập luyện tích cực.

"Dù chỉ diễn một đoạn nhỏ nhưng tôi đã hết sức mình cho phần trình diễn nên cũng hài lòng và hạnh phúc. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng tập luyện tích cực để chuẩn bị thật tốt cho lần diễn vào tháng 10 này" – An Nhiên chia sẻ.

Ông Nguyễn Phúc Hải, Trưởng đoàn Vũ kịch cũng cho biết ban đầu mình khá căng thẳng nhưng sau khi chương trình khép lại, ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì phần nào đã đạt được sự chỉn chu nhất định. Dù vậy, về mặt kỹ thuật, các nghệ sĩ vẫn cần thêm thời gian để luyện tập và đạt được sự nhuần nhuyễn hơn.

“Với buổi đầu tiên này tôi đến không phải để thưởng thức mà theo dõi, xem còn những điều gì khúc mắc để ghi lại và cùng ê-kíp, trợ lý của biên đạo bàn luận, nhắn đến biên đạo chính của vở. Hi vọng rằng đến tháng 10, vở sẽ được hoàn thiện một cách trọn vẹn hơn" – ông Nguyễn Phúc Hải nói.

Cảnh cuối của trích đoạn Hồ thiên nga