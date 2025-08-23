Hội mỹ thuật TP.HCM trao giải thưởng mỹ thuật dành cho tranh lụa 23/08/2025 08:06

(PLO)- Hội Mỹ thuật TP.HCM lần đầu tiên tổ chức trao giải thưởng mỹ thuật dành cho tranh lụa nhằm động viên tinh thần lao động sáng tạo nghệ thuật với chất liệu truyền thống đã có thời gian mai một.

Tối 22-8, Lễ trao giải thưởng mỹ thuật và khai mạc triển lãm dành cho tranh lụa đã diễn ra tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Các tác giả đạt giải tại giải thưởng mỹ thuật dành cho tranh lụa

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM Nguyễn Xuân Tiên cho biết Giải thưởng năm 2025 dành cho tranh Lụa nhằm tôn vinh và phát huy thế mạnh của chất liệu truyền thống trong hoạt động của ngành hội họa. Đây là lần đầu tiên lễ trao giải thưởng mỹ thuật dành cho tranh lụa được tổ chức với sự đồng ý của UBND TP.HCM.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM Nguyễn Xuân Tiên phát biểu

"Các tác phẩm dự thi lần này được Hội đồng Nghệ thuật đánh giá cao. Phần lớn đều sử dụng chất liệu tranh lụa, mang đậm dấu ấn của khu vực Nam Bộ, đặc biệt là TP.HCM.

Chất lượng các tác phẩm nhìn chung rất đồng đều. Mặc dù Hội đồng chỉ được phép lựa chọn 7 tác phẩm để trao giải theo quy định, nhưng có rất nhiều tác phẩm xứng đáng, khiến quá trình lựa chọn trở nên khó khăn, đòi hỏi nhiều tranh luận và cân nhắc kỹ lưỡng" – ông Nguyễn Xuân Tiên cho hay.

Cũng theo ông Tiên, hoạt động triển lãm và trao Giải thưởng cũng là đợt hoạt động nhân chào mừng 80 năm Kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9.

"Các đề tài trưng bày lần này phong phú, đa dạng, phản ánh thế giới quan và chiều sâu cảm xúc của các họa sĩ. Mỗi tác phẩm là một lát cắt tinh tế của cuộc sống, được thể hiện bằng tất cả tâm huyết, xoay quanh những chủ đề gần gũi như tình yêu, gia đình, xã hội... Thông qua đường nét, màu sắc và bố cục, các tác giả không chỉ giới thiệu tác phẩm mà còn gửi gắm suy tư, trăn trở và cảm xúc của chính mình. Triển lãm kỳ vọng sẽ mang đến cho người xem những rung cảm sâu lắng và trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc" – ông Nguyễn Xuân Tiên chia sẻ thêm.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM Nguyễn Xuân Tiên trao giải nhất cho Lê Thị Quê Hương.

Theo BTC, Giải thưởng Mỹ thuật dành cho tranh lụa để động viên tinh thần lao động sáng tạo nghệ thuật với chất liệu truyền thống đã có thời gian mai một.

"Việc trao giải thưởng nhằm đánh giá cao những tác phẩm tiêu biểu về chất lượng và nội dung qua các thứ hạng theo kế hoạch hoạt động năm 2025" – đại diện BTC cho hay.

Trao giải nhì cho tác giả Trần Lữ Thanh Thanh

Tác phẩm Trẻ măng

Cuộc thi đã thu hút đông đảo tác giả đến từ Quảng Ninh, Gia Lai, Cần Thơ, Đồng Nai, Vĩnh Long đã cùng tác giả TP.HCM dành sự yêu thương với tranh lụa tạo nên sự đa dạng, phong phú cho triển lãm.

Đợt này, có 163 tranh của 116 tác giả gởi tham dự, qua vòng 1 Hội đồng nghệ thuật đã sơ chọn để trưng bày trong triển lãm với 114 tranh của 89 tác giả.

Trao 2 giải 3 và 3 giải khuyến khích

Tác phẩm Chạng vạng

Tác phẩm Chín mươi

Sau quá trình chấm chọn, Hội đồng nghệ thuật đã cho 7 tác phẩm trong Triển lãm tranh lụa để trao giải thưởng mỹ thuật 2025.

1 giải nhất thuộc về tác phẩm Em của tác giả Lê Thị Quê Hương.

1 giải nhì thuộc về tác phẩm Trẻ măng của Trần Lữ Thanh Thanh.

2 giải 3 thuộc về tác phẩm Chạng vạng của Vũ Trần Anh Nguyên và Chín mươi của Lê Thị Anh Yến.

3 giải Khuyến khích thuộc về Hạnh phúc ngư phủ (Huỳnh thị Kim Tiến), Dự âm nhẹ (Phạm Long Thuỷ Trúc) và Ấn tượng phương Nam (Nguyễn Đăng Khoát).

Một số tác phẩm trưng bày tại tại triển lãm