Chiếu phim 'Truy tìm long diên hương' miễn phí để tri ân bà con trước lăng Ông Nam Hải 19/11/2025 17:37

Ngày 19-11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gởi UBND xã Liên Hương; Công ty Cổ phần 89S Group (số 120 Điện Biên Phủ, phường Tân Định, TP.HCM) liên quan việc hỗ trợ phổ biến phim Truy tìm long diên hương.

Lăng ông Nam Hải ở Liên Hương, bối cảnh chính của bộ phim.

Theo đó, ngày 18-11, Sở VH-TT&DL Lâm Đồng nhận được văn bản của Công ty Cổ phần 89S Group về việc hỗ trợ phổ biến phim Truy tìm long diên hương.

Cụ thể, với tinh thần tri ân tình cảm của chính quyền địa phương và nhân dân đã giúp đỡ đoàn phim trong thời gian ghi hình tại địa phương, Sở VH-TT&DL Lâm Đồng thống nhất đề xuất phổ biến bộ phim nói trên.

Những diễn viên quần chúng nhí dễ thương.

Thời gian chiếu phim là ngày 26-11-2025 tại xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng. Hình thức chiếu phim phục vụ nhân dân (không bán vé thu tiền). Đề nghị UBND xã Liên Hương quan tâm, tạo điều kiện để hỗ trợ Công ty Cổ phần 89S Group về địa điểm chiếu phim, bảo đảm công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình tổ chức hoạt động chiếu phim phục vụ nhân dân đảm bảo an toàn.

Công ty Cổ phần 89S Group có trách nhiệm làm việc với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để phối hợp, triển khai; chịu trách nhiệm toàn bộ về các vấn đề an toàn kỹ thuật trong quá trình thi công lắp đặt trang thiết bị và công chiếu phục vụ nhân dân…

Bộ phim đang làm "nóng" phòng vé.

Như PLO đã đưa, chỉ chưa được 1 tuần ra rạp, bộ phim Truy tìm long diên hương đã càn quét phòng vé, nhanh chóng đạt doanh thu gần 60 tỉ đồng.

Bộ phim lấy bối cảnh chính tại lăng Ông Nam Hải cổ kính ở làng chài Bình Thạnh, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng. Đây là nơi thờ cá Ông được xây dựng hàng trăm năm trước (từ đời Vua Minh Mạng),

Ngoài dàn diễn viên chuyên nghiệp bộ phim còn có sự góp mặt của hơn 40 diễn viên quần chúng của làng chài Bình Thạnh, Liên Hương, Lâm Đồng, khiến khán giả vô cùng thích thú.

Người dân làng chài sắp được xem bối cảnh quê hương mình trước biển.

Những diễn viên quần chúng này đã giúp đỡ, hỗ trợ đoàn phim bấm máy tại đây trong thời gian khoảng 1 tháng. Cảm động trước sự cổ vũ và tình cảm mộc mạc ấy, đạo diễn Dương Minh Chiến đã có một lời hứa đẹp như một đoạn kết điện ảnh: Sẽ đem phim Truy tìm long diên hương về chiếu miễn phí trước Lăng Ông Nam Hải cho bà con Liên Hương coi.

Sau khi phim ra rạp, rất nhiều bà con ở Bình Thạnh, Liên Hương ngóng chờ và với động thái này, bà con đã sắp được xem bộ phim đóng trên quê hương mình qua màn ảnh rộng ngay trước biển.