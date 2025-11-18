Cả làng chài Liên Hương cùng đóng phim 'Truy tìm Long Diên Hương' 18/11/2025 10:31

(PLO)- Thành công của phim “Truy tìm Long Diên Hương” ngoài dàn diễn viên chuyên nghiệp phải kể đến hơn 40 diễn viên quần chúng của làng chài Liên Hương.

Chỉ mới bốn ngày ra mắt, bộ phim “Truy tìm Long Diên Hương” đã càn quét phòng vé, nhanh chóng đạt doanh thu đáng mơ ước gần 60 tỉ đồng.

Thành công này không chỉ đến từ kịch bản kịch tính, tiết tấu dồn dập xoay quanh báu vật kỳ bí của biển khơi, mà còn từ một quyết định tinh tế của đạo diễn Dương Minh Chiến: Tìm về linh hồn của làng chài.

Huyền thoại từ ruột cá nhà táng

Bộ phim mở màn bằng một biến cố chấn động: Long diên hương, chất sáp rắn quý hiếm, linh vật của niềm tin, may mắn và sự phù hộ từ Nam Hải (Thần cá voi) – bất ngờ biến mất.

Lăng ông Nam Hải ở Liên Hương, bối cảnh chính của phim.

Long diên hương không chỉ là nguyên liệu đắt đỏ trong ngành nước hoa hay y học được săn lùng với giá tiền tỉ mà còn mang giá trị tinh thần thiêng liêng đối với ngư dân. Sự biến mất của báu vật này đã kích hoạt một hành trình truy tìm nghẹt thở, giữ chân khán giả trước màn ảnh.

Long diên hương ngoài đắt đỏ còn có giá trị tinh thần rất lớn đối với ngư dân.

Tuy nhiên, điều khiến bộ phim trở nên khác biệt và giàu cảm xúc chính là bối cảnh mà đạo diễn lựa chọn: Lăng ông Nam Hải cổ kính ở làng chài Bình Thạnh, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng. Đây là nơi thờ cá Ông được dựng hàng trăm năm trước (từ đời Vua Minh Mạng), một chứng nhân của lịch sử và là điểm tựa tâm linh sâu sắc của ngư dân.

Thành công của bộ phim ngoài dàn diện viên chuyên nghiệp: Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Hoàng tóc dài, Nguyên Thảo, nhóm Action C… thì để tái hiện chân thật không khí linh thiêng và sôi động của làng biển, đạo diễn đã có một nước đi rất hay khi sử dụng chính bà con nơi đây làm diễn viên quần chúng.

Lăng ông Nam Hải bên bờ biển Liên Hương là bối cảnh chính của phim.

Ông Tâm, người giữ Lăng ông Nam Hải, hồ hởi kể lại: “Tháng 3-2025, đoàn phim đến hơn một tháng. Cả làng ở đây lớn, nhỏ đều đóng phim”.

Những diễn viên quần chúng dễ thương

Sự thành công của bộ phim không thể thiếu những nụ cười, ánh mắt hồn nhiên và chất phác của hơn 40 ngư dân Bình Thạnh. Họ bước vào ống kính không cần qua trường lớp, mà bằng chính kinh nghiệm và tình yêu với biển.

Những diễn viên quần chúng dễ thương.

Điển hình là ngư dân Nguyễn Chí Trọng (28 tuổi), người đóng suốt chín ngày, trở thành "diễn viên quần chúng" có thời gian lên hình lâu nhất với thù lao 400.000 đồng/ngày, bao cơm hai bữa. Ngoài sự nhiệt huyết, Trọng còn là một "trợ lý" đắc lực của đoàn phim nhờ kinh nghiệm đi biển.

"Tôi còn giúp được đoàn phim quyết định nhiều cảnh quay vì biết kinh nghiệm về hướng gió, thời tiết" - anh Trọng tự hào chia sẻ.

Tuy nhiên, câu chuyện khiến người ta bật cười và thương mến nhất là câu thoại "để đời" của diễn viên quần chúng này bị cắt. Khi tôi hỏi cắc cớ về câu thoại ấn tượng nhất, Trọng thật thà bộc bạch: "Có một câu thoại là khi nhóm giang hồ đến, tôi sợ quá buột miệng nói 'Thôi tôi về lo nấu cơm đây' để tránh khỏi đối đầu nhưng đã khiến NSND Thanh Nam bật cười nên đạo diễn cắt luôn câu này của tôi, thật tiếc!"

Anh Nguyễn Chí Trọng và NSND Thanh Nam.

Dù thời gian quay không dài, những dấu ấn tình cảm giữa đoàn làm phim và bà con làng biển là vô cùng sâu sắc. "Khi chia tay nhiều người đã khóc" - anh Trọng kể lại.

Cảm động trước sự cổ vũ và tình cảm mộc mạc ấy, đạo diễn đã có một lời hứa đẹp như một đoạn kết điện ảnh: Sẽ đem phim “Truy tìm Long Diên Hương” về chiếu miễn phí trước Lăng Ông Nam Hải cho bà con Liên Hương coi.

"Truy tìm Long Diên Hương" đang làm "nóng" các phòng vé.

"Tôi cũng nghe dù mới ra rạp nhưng bộ phim được người xem cổ vũ dữ lắm, thiệt là mừng cho đoàn phim. Bà con ở đây đang trông chờ “Truy tìm Long Diên Hương” về với Liên Hương" - ngư dân kiêm diễn viên quần chúng Nguyễn Chí Trọng chia sẻ với đôi mắt lấp lánh hy vọng.