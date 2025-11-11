Hình ảnh đẹp từ bãi biển Lâm Đồng: Hàng trăm người cứu ghe thuyền giữa giông gió 11/11/2025 19:38

(PLO)- Hàng trăm người dân đã hợp lực, chung sức cùng nhau cứu được chiếc ghe đánh cá và ngư lưới cụ an toàn trên bãi biển Lâm Đồng.

Chiều 11-11, trên bãi biển Lâm Đồng (xã Tân Hải), đã chứng kiến khoảnh khắc lay động và đầy cảm hứng về tình người. Giữa lúc giông gió và sóng lớn đang hung dữ đe dọa, cả trăm con người đã không hẹn mà gặp, cùng nhau hợp lực thực hiện một "kỳ tích" về tình người.

Hàng trăm người cùng nhau hợp sức cứu ghe đánh cá.

Trước đó, hai chiếc ghe đánh cá loại lớn của ông Ba Sang và bà Trúc, vốn là tài sản quý giá của những ngư dân sống bám biển, đã bị sóng lớn cuốn đi. Dây neo bị đứt, hai chiếc ghe bị lật nghiêng, sắp chìm. Trong khoảnh khắc đó, sự đoàn kết và tinh thần giúp đỡ lẫn nhau của cộng đồng đã lên tiếng.

Không ai bảo ai, tất cả đều mím chặt môi, cố gắng hết sức để cứu tài sản cho ngư dân.

Công an xã Tân Hải đã phản ứng nhanh chóng và quyết liệt, huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phối hợp với bộ đội và người dân địa phương mang dây thừng, móc vào thân ghe lên phương án khẩn cấp cứu tàu cá.

Không cần hiệu lệnh phức tạp, chỉ bằng tinh thần tương thân tương ái, cả trăm con người đã ghì chặt dây thừng cùng nhau dồn sức hô vang theo nhịp kéo.

Dưới sự hợp lực phi thường ấy, một trong một trong hai chiếc ghe gặp nạn nặng cả chục tấn đã được kéo khỏi vùng nguy hiểm, vào bờ an toàn.

Một chiếc ghe được đưa lên bờ an toàn.

Điều đáng mừng là tài sản lớn nhất của ngư dân là chiếc ghe quí giá cùng toàn bộ ngư lưới cụ đều được giữ nguyên vẹn.

Tuy nhiên chiếc ghe còn lại đã bị sóng lớn cuốn ra xa vẫn chưa có phương án cứu được vào bờ.

Ngư lưới cục trên các ghe đánh cá đều an toàn không hư hỏng.

Hình ảnh hàng trăm người không phân biệt quân dân, cùng nhau cật lực, mồ hôi ướt đẫm nhưng ánh mắt rạng ngời cứu ghe trước sóng gió là một bức tranh vô cùng đẹp và ấm áp trên bãi biển Tân Hải chiều hôm nay.