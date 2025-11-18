Long diên hương là gì mà nhiều người truy tìm? 18/11/2025 16:12

(PLO)- Bộ phim Truy tìm long diên hương đang làm nóng phòng vé Việt và nhiều người đang thắc mắc: Long diên hương là gì, quý đến đâu mà rất nhiều người phải truy tìm.

Sau 4 ngày ra rạp, bộ phim Truy tìm long diên hương đã càn quét phòng vé, nhanh chóng đạt doanh thu gần 60 tỉ đồng.

Ngoài dàn diễn viên chuyên nghiệp bộ phim còn có sự góp mặt của hơn 40 diễn viên quần chúng của làng chài Bình Thạnh, Liên Hương, Lâm Đồng, khiến khán giả vô cùng thích thú.

Bộ phim "Truy tìm long diên hương" đang làm nóng phòng vé Việt.

Đặc biệt bộ phim mở màn bằng một biến cố chấn động: Long diên hương, chất sáp rắn quý hiếm, linh vật của niềm tin, may mắn và sự phù hộ từ Nam Hải (Thần cá voi) – bất ngờ biến mất và đã kích hoạt một hành trình truy tìm nghẹt thở, giữ chân khán giả trước màn ảnh.

Vậy long diên hương là gì? Theo một nhà hải dương học, long diên hương là một trong những vật chất quý hiếm và bí ẩn nhất hành tinh. Nó được ví như "vàng nổi" của đại dương, gắn liền với những câu chuyện về sự may mắn và quyền lực qua hàng nghìn năm lịch sử.

Long diên hương là một loại chất sáp rắn, dễ cháy, có nguồn gốc từ ruột của cá nhà táng (Physeter macrocephalus), được hình thành do một quá trình sinh học phức tạp bên trong cơ thể cá nhà táng.

Do cá nhà táng chủ yếu ăn mực ống và bạch tuộc, đặc biệt là những loài có mỏ cứng và sắc nhọn (mỏ mực) và trong một số trường hợp, mỏ mực sắc nhọn lọt xuống ruột và có thể gây tổn thương. Để tự bảo vệ thành ruột khỏi bị rách, cá nhà táng tiết ra một chất béo sền sệt để bao bọc các vật thể cứng này.

Giải phẫu nội tạng một cá thể cá voi. (Ảnh minh họa)

Chất béo bao bọc này cứng dần, tạo thành khối sáp, cuối cùng được cá nhà táng thải ra ngoài theo đường tiêu hóa hoặc đôi khi là nôn ra. Khối sáp này trôi nổi trên đại dương và trải qua quá trình ôxy hóa, tôi luyện tự nhiên để trở thành long diên hương quý giá.

Ban đầu, khi vừa được cá nhà táng thải ra, long diên hương thường có màu đen hoặc nâu sẫm, mềm và có mùi hôi khó chịu, gần giống như phân.

Tuy nhiên, theo thời gian, nhờ sự bào mòn và tinh luyện của nước biển mặn, ánh nắng mặt trời và không khí, chất sáp này dần thay đổi chuyển từ đen sẫm sang xám tro, vàng nhạt, thậm chí là trắng bạc; thay vào đó là một mùi hương ngọt ngào, ấm áp, rất đặc trưng và quyến rũ.

Một vật thể được cho là long diên hương, ảnh chụp đầu năm 2025. Ảnh: PN

Long diên hương được định giá cao ngất ngưởng nhờ vào các giá trị chính như khi được xử lý, nó tạo ra chất có khả năng giúp giữ mùi hương của nước hoa bám lâu hơn trên da, đôi khi kéo dài đến hàng tuần.

Không phải cá nhà táng nào cũng tạo ra long diên hương và rất khó để tìm thấy chúng trên biển. Việc tìm thấy một khối long diên hương là hoàn toàn dựa vào may mắn, nên nó được mệnh danh là "kho báu ngẫu nhiên của đại dương."

Đặc biệt ở các làng chài Việt Nam, long diên hương còn được coi là "linh vật", mang lại sự may mắn và mùa màng bội thu cho ngư dân.

Trong y học cổ truyền và dân gian ở nhiều nơi trên thế giới (đặc biệt là phương Đông và Ả Rập), long diên hương được sử dụng như một vị thuốc quý, mặc dù hiệu quả y học của nó chưa được khoa học hiện đại kiểm chứng rộng rãi và rõ ràng…