Phim 'Bẫy Tiền': Lời cảnh tỉnh người trẻ tránh rơi vào bẫy 'việc nhẹ lương cao' 21/04/2026 09:58

(PLO)- Nếu tách khỏi cuộc đua doanh thu, phim Bẫy Tiền là một trường hợp thú vị của điện ảnh Việt vài năm gần đây khi chạm vào một nỗi lo rất thật của thời đại số với những bẫy lừa qua mạng, 'việc nhẹ lương cao'...

Có những bộ phim đến rạp như một lời mời giải trí. Có những bộ phim bước vào rạp như một tiếng còi báo động. Phim Bẫy Tiền của đạo diễn Oscar Dương thuộc nhóm thứ hai.

Dù Bẫy Tiền thuộc dòng phim tâm lý tội phạm gói trong lớp vỏ hành động, nhưng phía dưới là cảm giác rất đương thời của xã hội số, nơi một cuộc gọi lạ, một ứng dụng trá hình, một lời hứa kiếm tiền nhanh có thể bẻ gãy cả trật tự sống của một con người.

Từ ứng dụng lừa đảo qua điện thoại

Nhân vật trung tâm của phim là Đăng Thức, một chuyên viên tài chính làm việc tại Tập đoàn SM Group, tưởng như đang nắm khá chắc đời mình thì bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy của một ứng dụng lừa đảo qua điện thoại. Từ đó, câu chuyện không chỉ mở ra những cú giăng bẫy bằng tiền, mà còn lần lượt lôi niềm tin, tình thân và cả phẩm giá của con người ra đặt lên bàn cược.

Nhưng cái đáng nói ở Bẫy Tiền, là phim đi nói về vấn đề lừa đảo qua mạng dường như là một phần đời sống hôm nay.

Chính vì đi quá gần vào thực tế, nó từng phải dừng lại để tự chỉnh sửa mình. Sau màn ra mắt cuối năm 2025, phim Bẫy Tiền đã hoãn chiếu gần nửa năm trước khi trở lại vào tháng 4-2026, hiện phim đang chiếu ở các rạp trên toàn quốc.

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất Hằng Trịnh và đạo diễn Oscar Dương, quyết định ấy đến từ hai nỗi băn khoăn. Một là cách vận hành của “app lừa đảo” trong phim có thể quá cụ thể, dễ gây rủi ro nhạy cảm. Hai là bản phim cần thêm thời gian để cân bằng nhịp, làm rõ tâm lý nhân vật và tăng sức nặng kịch tính.

Từ trái sang, nhà sản xuất Hằng Trịnh, đạo diễn Oscar Dương và các diễn viên trong Bẫy Tiền tại một buổi cinetour giao lưu với khán giả. Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ với PLO, nhà sản xuất Hằng Trịnh bày tỏ mong muốn bộ phim không chỉ dừng ở rạp chiếu, mà còn bước vào những không gian đối thoại trực tiếp với người trẻ.

“Nếu phim được tiếp cận đến đông đảo các bạn sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng thì quá tuyệt vời. Vì thông điệp của phim là lời cảnh tỉnh mềm gửi đến các em, những người đang sống giữa môi trường số dày đặc lời mời gọi đầu tư, kiếm tiền nhanh và thao túng tâm lý qua mạng xã hội. Tôi quan sát thấy báo chí vẫn thường đăng các thông tin về bắt cóc online, về nạn nhân bị lừa đảo qua mạng xã hội nhưng các trường hợp lừa đảo vẫn không dừng lại. Tôi muốn Bẫy Tiền là một lời cảnh báo nặng ký với những người trẻ” - nhà sản xuất Hằng Trịnh nói.

Đến bi kịch "việc nhẹ lương cao"

Về mặt điện ảnh, phim Bẫy Tiền có một lợi thế rõ ràng: Chọn đúng nỗi bất an của thời đại.

Liên Bỉnh Phát mang đến một nhân vật không hề ngây thơ, nhưng vẫn trượt ngã. Ảnh: ĐPCC

Liên Bỉnh Phát mang đến một nhân vật có sự nghiệp vững vàng và có đủ hiểu biết, nhưng vẫn trượt ngã.

Với đạo diễn Oscar Dương cũng là biên kịch của phim, điều đáng sợ nhất trong Bẫy Tiền là một hệ thống công nghệ đủ thông minh để con người tự nguyện bước vào.

Vì thế, anh không xây dựng Dealz như một ứng dụng đơn thuần dùng để đẩy cốt truyện, mà như một “nhân vật đặc biệt” của bộ phim: vô hình, không có gương mặt rõ ràng, nhưng đủ sức chi phối lựa chọn, hành vi và số phận của tất cả nhân vật.

“Đây là kiểu quyền lực rất hiện đại, âm thầm, khó nhận diện, len vào nhu cầu, tâm lý và cảm giác chủ động của con người, khiến họ tưởng mình đang kiểm soát cuộc chơi, trong khi thực chất đã bị dẫn dắt từ trước.

Cũng từ đó, Bẫy Tiền không chỉ kể một câu chuyện về lòng tham, mà còn đặt ra câu hỏi rộng hơn về cách công nghệ, dữ liệu và tham vọng có thể hợp lại thành một cái bẫy tinh vi, nơi ranh giới giữa nạn nhân, người tham gia và kẻ tiếp tay trở nên mong manh hơn bao giờ hết” - đạo diễn Oscar Dương tâm sự.

Cũng theo đạo diễn Oscar Dương, thông điệp phim muốn nhấn mạnh không chỉ là việc Đăng Thức bị lừa, mà còn là cách anh dần tự cho phép mình tiếp tục lún sâu bằng chính lý do đó.

Ở điểm khởi đầu, Thức bước vào ứng dụng Dealz như một người tuyệt vọng bám lấy chiếc phao cuối cùng. Nhưng càng về sau, bộ phim càng cho thấy anh không còn hoàn toàn vô thức trước rủi ro.

Thức hiểu những nhiệm vụ mình nhận không đơn giản, hiểu cái giá phải trả có thể rất lớn, nhưng vẫn chọn tiếp tục, vì trong mắt anh khi ấy, Dealz không chỉ là một ứng dụng, mà là lối thoát duy nhất khỏi áp lực tiền bạc, gia đình và cuộc sống đang bủa vây.

Chính ở đây, Bẫy Tiền đặt ra câu hỏi gai góc nhất: Trong tất cả chúng ta, có bao nhiêu người thực sự đủ tỉnh táo và dũng cảm để khước từ thứ đồng tiền từ trên trời rơi xuống, khi nó xuất hiện như một lời hứa cứu rỗi với "việc nhẹ lương cao"?

Nếu câu trả lời vẫn còn là một sự do dự, thì hành trình và hồi kết của Đăng Thức trong phim chính là hồi chuông cảnh tỉnh: Đôi khi bi kịch không bắt đầu từ cú lừa đầu tiên, mà từ khoảnh khắc con người chấp nhận nhắm mắt trước lựa chọn sai của chính mình.

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất Hằng Trịnh, nội dung phim có tham vấn từ bộ phận an ninh mạng, luật sư, chuyên gia tài chính - ngân hàng và cả những người từng trực tiếp xử lý các vụ lừa đảo trên mạng xã hội.

Sự trở lại của phim vào ngày 10-4 vì thế mang theo một ý nghĩa khá đặc biệt: Phim không chỉ là quay lại đường đua phòng vé, mà là trở lại như một tiếng chuông cảnh tỉnh cần thiết khi những trường hợp lừa đảo qua mạng vẫn liên tục xảy ra.

﻿ ﻿ Sự trở lại của phim Bẫy Tiền vào ngày 10-4 vì thế mang theo một ý nghĩa khá đặc biệt. Ảnh: ĐPCC

Ở phương diện ngôi sao, phim còn có một điểm nhấn truyền thông khá đắt là màn cameo của Jang Hye Jin, nữ diễn viên từng đóng vai người mẹ trong phim Parasite (Ký sinh trùng).

Diễn viên Jang Hye Jin từng đóng vai người mẹ trong Parasite/Ký sinh trùng. Ảnh: ĐPCC

Sự xuất hiện ngắn nhưng bất ngờ của bà ở cuối phim mở ra cảm giác rằng trò lừa trong Bẫy Tiền không dừng ở không gian trong nước, mà phản ánh một mạng lưới tội phạm có quy mô ở nhiều quốc gia, với một cái kết mở.

Về cái kết của Bẫy Tiền

Nhiều khán giả sau khi xem phim bày tỏ sự khó hiểu đối với kết thúc của phim. Theo đại diện ê-kíp làm phim, nếu nhìn nó vượt ra ngoài giả thiết về một phần 2, cái kết của Bẫy Tiền thật ra cũng dễ hiểu.

Việc Thanh Tâm bước vào app Dealz dĩ nhiên có thể được xem như một chi tiết mở.

“Con người có thể bị thao túng bằng rất nhiều cách khác nhau. Lòng tham chỉ là một trong số đó. Với Thanh Tâm, thứ đẩy cô bước tiếp không phải nhu cầu vật chất, mà là nỗi ám ảnh phải tìm ra sự thật. Trớ trêu ở chỗ, cô hiểu rất rõ sự nguy hiểm của hệ thống ấy, thậm chí từng là người nhìn thấy rủi ro và muốn ngăn Đăng Thức lại.

Nhưng khi nỗi đau chạm đến ngưỡng quá lớn, con người đôi khi không còn hành xử theo logic thông thường nữa. Sự mất mát có thể khiến người ta liều lĩnh, bước vào chính nơi mình từng sợ hãi, chỉ để bấu víu vào một khả năng mong manh nào đó nhằm tìm lời giải cho nỗi đau của mình” - vị đại diện này chia sẻ.

Việc Thanh Tâm (do Tam Triều Dâng thủ vai) bước vào app Dealz được cho là chi tiết kết thúc mở của phim Bẫy Tiền. Ảnh: ĐPCC

Bẫy Tiền đáng nhớ vì nó đã gõ đúng vào cánh cửa bất an của đời sống hôm nay. Một bộ phim làm thức tỉnh nhiều người để họ tránh rơi vào bẫy lừa đảo qua mạng, bẫy "việc nhẹ lương cao"...thì giá trị mang lại cho đời sống này khó đong đếm hết được.