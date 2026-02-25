Lên núi Ngũ Phong xem tái hiện hành trình làm dâu xứ Champa của Công chúa Huyền Trân
(PLO)- Hàng ngàn người dân và du khách hội tụ về núi Ngũ Phong để tham dự lễ hội nhằm tưởng nhớ Công chúa Huyền Trân, người có công lớn trong sự nghiệp mở cõi phương Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Trong không khí linh thiêng của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, ngày 25-2, Trung tâm Văn hóa Huyền Trân (TP Huế) lại rộn ràng tiếng trống khai hội. Lễ hội Đền Huyền Trân là điểm hẹn văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo du khách thập phương.
Đây là dịp để hậu thế nghiêng mình trước anh linh của Công chúa Huyền Trân - người con gái tài sắc đã hy sinh tình riêng để đổi lấy dải đất Thuận Hóa cho giang sơn tròn đúng 720 năm trước (1306 - 2026).
Chương trình sử thi đã để lại nhiều cảm xúc cho người dân.