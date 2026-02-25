Văn hóa

Lên núi Ngũ Phong xem tái hiện hành trình làm dâu xứ Champa của Công chúa Huyền Trân

(PLO)- Hàng ngàn người dân và du khách hội tụ về núi Ngũ Phong để tham dự lễ hội nhằm tưởng nhớ Công chúa Huyền Trân, người có công lớn trong sự nghiệp mở cõi phương Nam.
Trong không khí linh thiêng của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, ngày 25-2, Trung tâm Văn hóa Huyền Trân (TP Huế) lại rộn ràng tiếng trống khai hội. Lễ hội Đền Huyền Trân là điểm hẹn văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo du khách thập phương.

Đây là dịp để hậu thế nghiêng mình trước anh linh của Công chúa Huyền Trân - người con gái tài sắc đã hy sinh tình riêng để đổi lấy dải đất Thuận Hóa cho giang sơn tròn đúng 720 năm trước (1306 - 2026).

en-nui-ngu-phong-xem-tai-hien-hanh-trinh-ve-lam-dau-xu-champa-cua-cong-chua-huyen-tran (16).jpg
Dòng người tấp nập đổ về Trung tâm Văn hóa Huyền Trân dưới chân núi Ngũ Phong trong ngày 9-1 âm lịch.
en-nui-ngu-phong-xem-tai-hien-hanh-trinh-ve-lam-dau-xu-champa-cua-cong-chua-huyen-tran (18).jpg
Nhiều du khách tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm tại không gian văn hóa Đền Huyền Trân trong tiết trời xuân ấm áp.
en-nui-ngu-phong-xem-tai-hien-hanh-trinh-ve-lam-dau-xu-champa-cua-cong-chua-huyen-tran (21).JPG
Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Huế thực hiện nghi thức đánh trống khai hội Đền Huyền Trân.
CLIP: Lên núi Ngũ Phong xem tái hiện hành trình về làm dâu xứ Champa của Công chúa Huyền Trân
en-nui-ngu-phong-xem-tai-hien-hanh-trinh-ve-lam-dau-xu-champa-cua-cong-chua-huyen-tran (6).jpg
Chương trình nghệ thuật sử thi tái hiện cuộc đời Công chúa Huyền Trân (1287 - 1340) thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và du khách.
en-nui-ngu-phong-xem-tai-hien-hanh-trinh-ve-lam-dau-xu-champa-cua-cong-chua-huyen-tran (4).jpg
Vở diễn sử thi đã phác họa trọn vẹn bức tranh cuộc đời của nàng công chúa nhà Trần: Từ ái nữ của Vua Trần Nhân Tông đến người phụ nữ gạt lệ sang Champa làm dâu.
en-nui-ngu-phong-xem-tai-hien-hanh-trinh-ve-lam-dau-xu-champa-cua-cong-chua-huyen-tran (2).jpg
Vào năm Bính Ngọ (1306), thực hiện ý nguyện của vua cha Trần Nhân Tông nhằm thắt chặt tình hòa hiếu với lân bang, Công chúa Huyền Trân đã nhận lời kết duyên cùng Vua Champa là Chế Mân.
en-nui-ngu-phong-xem-tai-hien-hanh-trinh-ve-lam-dau-xu-champa-cua-cong-chua-huyen-tran (19).jpg
Chính nhờ cuộc hôn nhân mang tầm vóc lịch sử này, mối bang giao Đại Việt - Champa trở nên gắn bó, lãnh thổ nước ta được mở rộng về phía Nam thông qua sính lễ là hai châu Ô và châu Lý (vùng đất từ bờ Nam sông Hiếu, Quảng Trị đến bờ Bắc sông Thu Bồn, Quảng Nam ngày nay).
en-nui-ngu-phong-xem-tai-hien-hanh-trinh-ve-lam-dau-xu-champa-cua-cong-chua-huyen-tran (20).jpg
Tên gọi Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế cũng từ cột mốc lịch sử 720 năm trước mà hình thành và phát triển đến hôm nay.
en-nui-ngu-phong-xem-tai-hien-hanh-trinh-ve-lam-dau-xu-champa-cua-cong-chua-huyen-tran (11).jpg
en-nui-ngu-phong-xem-tai-hien-hanh-trinh-ve-lam-dau-xu-champa-cua-cong-chua-huyen-tran (12).jpg
en-nui-ngu-phong-xem-tai-hien-hanh-trinh-ve-lam-dau-xu-champa-cua-cong-chua-huyen-tran (14).jpg
Chương trình sử thi đã để lại nhiều cảm xúc cho người dân.
en-nui-ngu-phong-xem-tai-hien-hanh-trinh-ve-lam-dau-xu-champa-cua-cong-chua-huyen-tran (9).jpg
Người dân chăm chú theo dõi chương trình nghệ thuật, bày tỏ lòng tri ân công lao to lớn của bậc tiền nhân.
en-nui-ngu-phong-xem-tai-hien-hanh-trinh-ve-lam-dau-xu-champa-cua-cong-chua-huyen-tran (10).jpg
Lãnh đạo TP Huế cùng các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ công ơn đức bà Huyền Trân Công chúa.
en-nui-ngu-phong-xem-tai-hien-hanh-trinh-ve-lam-dau-xu-champa-cua-cong-chua-huyen-tran (5).jpg
Du khách nối đuôi nhau vào chiêm bái, cầu nguyện bình an cho gia đình trong năm mới.
en-nui-ngu-phong-xem-tai-hien-hanh-trinh-ve-lam-dau-xu-champa-cua-cong-chua-huyen-tran (8).jpg
Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội với các trò chơi dân gian truyền thống đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi.
en-nui-ngu-phong-xem-tai-hien-hanh-trinh-ve-lam-dau-xu-champa-cua-cong-chua-huyen-tran (7).jpg
Du khách hào hứng tham gia nghệ thuật bài chòi.
NGUYỄN DO
