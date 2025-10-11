Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận từ ngày 1-11 sẽ thu phí theo mức giá mới 11/10/2025 11:12

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quyết định quy định mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1, dao động từ 2.091 đến 6.382 đồng/km.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 10-10-2025 quy định giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT (giai đoạn đầu tư phân kỳ).

Theo Quyết định, giá dịch vụ được áp dụng cho 5 nhóm phương tiện. Cụ thể:

Nhóm 1: Xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng – mức giá 2.091 đồng/xe/km.

Nhóm 2: Xe từ 12 chỗ đến 30 chỗ, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn – mức giá 3.136 đồng/xe/km.

Nhóm 3: Xe từ 31 chỗ trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn – mức giá 3.436 đồng/xe/km.

Nhóm 4: Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container dưới 40 feet – mức giá 4.418 đồng/xe/km.

Nhóm 5: Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container từ 40 feet trở lên – mức giá 6.382 đồng/xe/km.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-11-2025. Đồng thời, Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 14-8-2023 của UBND tỉnh Tiền Giang về quy định giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận tổ chức công bố thông tin theo quy định.