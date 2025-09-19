Khởi công dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận vào ngày 19-12 19/09/2025 16:41

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chốt ngày khởi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Thủ tướng vừa giao Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và khởi công dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận vào ngày 19-12 tới đây.

Bộ Xây dựng cũng cho biết hiện đơn vị đang triển khai các thủ tục để sớm phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, làm cơ sở sớm khởi công mở rộng tuyến cao tốc nêu trên.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài 96,13 km, điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm (TP.HCM), điểm cuối tại đầu cầu phía bắc cầu Mỹ Thuận 2 (tỉnh Đồng Tháp).

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ theo hình thức PPP. Ảnh: V.LONG

Dự án mở rộng gồm: Đoạn TP.HCM - Trung Lương mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, nền đường 41 m, vận tốc thiết kế 120 km/h. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, nền đường 32,25 m, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Trong quy hoạch dài hạn, đoạn Chợ Đệm - Vành đai 4 sẽ đạt quy mô 12 làn xe, đoạn Vành đai 4 - Trung Lương 10 làn xe.

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 41.372 tỉ đồng, tăng khoảng 1.572 tỉ đồng so với dự kiến ban đầu. Trong đó, chi phí xây dựng 24.467 tỉ đồng, bồi thường - tái định cư 4.327 tỉ đồng, thiết bị 1.032 tỉ đồng, quản lý và tư vấn 1.603 tỉ đồng, dự phòng 4.880 tỉ đồng, chi phí lãi vay 5.063 tỉ đồng.

Dự án được đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT. Nhà đầu tư cam kết vốn chủ sở hữu khoảng hơn 6.200 tỉ đồng, còn lại huy động từ tín dụng. Tỷ suất lợi nhuận dự kiến gần 12%/năm.

Để thu hồi vốn, Ban Quản lý dự án 7 đề xuất phương án như sau: trước mắt, thu phí đoạn TP.HCM - Trung Lương để hoàn vốn cho phần mở rộng; đối với đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận, ưu tiên hoàn vốn cho giai đoạn 1, sau đó mới đến giai đoạn mở rộng.

Cơ quan này tính toán, với phương án trên, nhà đầu tư cần 21 năm 3 tháng để thu hồi vốn.

Về giải phóng mặt bằng, dự án cần khoảng 1.045 ha đất. Trước đây đã giải phóng hơn 949 ha, nay cần thêm gần 96 ha, trong đó có 6,37 ha thuộc địa phận TP.HCM, 60,84 ha tại Long An và gần 29 ha ở Đồng Tháp. Nếu công tác này được giải quyết kịp thời, dự án có thể khởi công đúng hạn Thủ tướng giao.