TP.HCM triển khai loạt giải pháp kéo giảm ùn tắc quanh cảng Cát Lái – Phú Hữu 29/10/2025 17:34

Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông báo nội dung kết luận của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Mai Trung Hưng tại cuộc họp rà soát các bất cập giao thông khu vực cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Theo đó, để khắc phục ùn tắc giao thông khu vực, Sở Xây dựng đề nghị Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn có phương án điều tiết, phân bố hàng hóa phù hợp với điều kiện hạ tầng giao thông tại khu vực, giảm áp lực giao thông đường bộ; đẩy nhanh thời gian thực hiện thủ tục vào, ra cảng (ứng dụng khoa học công nghệ để thực hiện thủ tục tiếp nhận vào, ra cảng; tăng cường nhân sự…).

Cạnh đó, nghiên cứu xây dựng, mở rộng bãi đỗ xe trong cảng trong lúc chờ làm hàng; phối hợp, hỗ trợ điều tiết giao thông trên tuyến đường kết nối cảng trong những giờ cao điểm, ngày lễ Tết…

Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp cảng, cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu thực hiện giải pháp điều phối sản lượng hàng hóa giữa các cảng hợp lý, góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cảng Cát Lái - Phú Hữu theo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường.

Đường Nguyễn Duy Trinh, tuyến đường độc đạo vào cảng Phú Hữu.

Cảng vụ Hàng hải TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, lãnh đạo các doanh nghiệp cảng, cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu thực hiện giải pháp điều phối sản lượng hàng hóa giữa các cảng hợp lý; thường xuyên, trực tiếp chỉ đạo kiểm tra hoạt động tại cảng, đặc biệt xử lý kịp thời tình trạng ùn tắc giao thông tại cảng...

Sở Xây dựng đề nghị Công an TP tăng cường xử phạt để chấm dứt các hành vi dừng, đỗ không đúng quy định tại các tuyến đường vào, ra cảng, nhất là tuyến Lê Phụng Hiểu, Nguyễn Thị Định và các tuyến đường xung quanh khu vực vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tự ý tháo dỡ dải phân cách cứng trên đường Võ Chí Công (nếu có).

UBND phường Cát Lái, phường Long Trường được đề nghị xây dựng phương án di dời hợp lý các điểm vá vỏ trên các tuyến đường Lê Phụng Hiểu, Nguyễn Thị Tư… hạn chế gây ùn tắc giao thông.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm tại khu vực. Trong quá trình thi công, đảm bảo không để xảy ra tình trạng ngập nước, lôi kéo bùn đất từ công trường ra đường, bố trí lực lượng điều tiết giao thông trong suốt quá trình thi công. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra và khắc phục ngay các bất cập về hạ tầng giao thông tại nút giao thông Mỹ Thủy, nút giao thông An Phú…