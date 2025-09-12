Từ ngày mai, điều chỉnh biển báo phân làn trên đường Võ Chí Công, phường Cát Lái 12/09/2025 14:58

(PLO)- Điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Võ Chí Công, phường Cát Lái, TP.HCM, người đi xe tải và sơ - mi rơ mooc lưu thông cần chú ý với biển báo phân làn đường.

Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) - Công an TP.HCM vừa có thông báo về việc Sở Xây dựng điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Võ Chí Công, phường Cát Lái, TP.HCM.

Cụ thể, từ ngày 13-9, sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Võ Chí Công (đoạn từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy), phường Cát Lái. Theo đó, PC08 phối hợp phân luồng và hướng dẫn giao thông trong suốt thời gian triển khai phương án để đảm bảo an toàn, người dân biết để chọn cung đường hợp lý, thông suốt hơn.

Cơ quan chức năng sẽ điều chỉnh biển báo phân làn đường trên đường Võ Chí Công. Ảnh: PC08

Cụ thể, cơ quan chức năng sẽ điều chỉnh biển báo phân làn đường trên đường Võ Chí Công (đoạn từ cầu Phú Mỹ đến đường số 98, hướng lưu thông từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy), phường Cát Lái:

+ Làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường: tổ chức cho các xe ô tô tải trên 5 tấn, xe sơ-mi rơ-moóc.

+ Làn đường bên phải sát dải phân cách bên: tổ chức cho các xe ô tô con, xe ô tô khách, xe ô tô tải từ 5 tấn trở xuống.

+ Làn đường bên phải ngoài cùng: tổ chức cho các xe 2, 3 bánh, xe ô tô con, xe ô tô khách từ 16 chỗ trở xuống.

- Điều chỉnh biển báo phân làn đường trên đường Võ Chí Công (đoạn từ đường số 98 đến cầu vượt nút giao Mỹ Thủy, hướng lưu thông từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy), phường Cát Lái:

+ Làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường: tổ chức cho các xe ô tô lưu thông lên cầu vượt nút giao Mỹ Thủy.

+ Làn đường giữa: tổ chức cho các xe ô tô lưu thông lên cầu vượt nút giao Mỹ Thủy và đi thẳng qua cầu Kỳ Hà 2.

+ Làn đường sát dải phân cách bên: tổ chức cho các xe ô tô đi thẳng qua cầu Kỳ Hà 2.

+ Làn đường bên phải ngoài cùng: tổ chức cho các xe 2, 3 bánh, xe ô tô con, xe ô tô khách từ 16 chỗ trở xuống.

PC08 sẽ triển khai bố trí lực lượng phân luồng điều tiết giao thông nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường này; đồng thời, khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu khác trên đường.