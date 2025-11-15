Điều chỉnh giao thông nhánh đường kết nối nút giao Cát Lái 15/11/2025 15:33

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc điều chỉnh giao thông đường nhánh S1, nút giao Cát Lái.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, hiện nay các đơn vị đang hoàn tất công tác chuẩn bị, dự kiến thông xe đường nhánh S1 (đoạn nhánh rẽ phải từ đường Võ Nguyên Giáp vào đường nhánh S1 đến nhánh rẽ trái từ đường nhánh S1 vào Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc) vào 29-11.

Điều chỉnh giao thông nhánh đường kết nối nút giao Cát Lái.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị tại cuộc họp ngày 20-10, Sở Xây dựng thống nhất phương án tổ chức giao thông trên đường nhánh S1 như sau:

Tổ chức giao thông 2 chiều các loại xe ô tô con, xe 2 bánh trên đường nhánh S1 (đoạn từ nhánh rẽ phải từ đường Võ Nguyên Giáp vào đường nhánh S1 đến nhánh rẽ trái từ đường nhánh S1 vào Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc). Giữ nguyên hướng lưu thông từ đường Mai Chí Thọ đi về cầu Rạch Chiếc.

Di dời vị trí đèn tín hiệu giao thông về vị trí nhánh kết nối từ đường nhánh S1 vào đường trục chính Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc.

Bố trí hệ thống cọc tiêu nhựa tại tim đường nhánh S1 trên đoạn tổ chức 2 chiều.

Cải tạo góc tiểu đảo tại giao lộ đường nhánh S1 – đường vào khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, đảm bảo bán kính rẽ cho xe ô tô con.

Kinh phí thực hiện do Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Sài Gòn có trách nhiệm chi trả.

Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị được giao hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Sài Gòn thực hiện theo phương án nêu trên.



Sau khi hoàn thành đầy đủ các nội dung nêu trên, báo cáo Sở Xây dựng để thông báo tổ chức điều chỉnh giao thông trên nhánh đường S1.

Đề nghị Công an TP chỉ đạo lực lượng liên quan hỗ trợ điều tiết giao thông khu vực đường nhánh S1, các đường trục chính Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, khu vực cầu vượt B3 nút giao thông Cát Lái trong quá trình tổ chức điều chỉnh giao thông tại khu vực theo phương án nêu trên.